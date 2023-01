Slovenački europarlamentarac Klemen Grošelj : Schmidt ne zna kuda ide

Današnja rasprava je za mene veliko razočarenje, jer je bilo očigledno, da visoki predstavnik Christian Schmidt nema neke jasne vizije, kamo da BiH krene, kojim putem, kaže za Patriju Klemen Grošelj, slovenski europarlamentarac nakon saslušanja Schmidta pred Odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET).

„Da li da ide putem integracije i općeg napretka prema punopravnom članstvu u EU ili je to neka druga politika, politika prošlosti, koju možemo, da vidimo u nekim njegovim posljednjim odlukama. Što je bilo impresivno je bio izostanak jasne političke vizije sa strane Schmidta o političkim ciljevima njegovog rada na jednoj strani, a izuzetan fokus na neke male pravne detalje, koji su sa stajališta budućnosti BiH u velikoj mjeri nebitne“, dodaje Grošelj.

Kako kaže, samo izlaganje i izbjegavanje konkretnih odgovora bila je još jedna karakteristika današnjeg nastupa Schmidta.

„Iako je bila rasprava in camera ona bi sasvim mogla biti i otvorena za javnost, jer to što je bilo na toj sjednici rečeno sa strane Schmidta, nije mogao biti povod za zatvaranje sjednice iako je to uobičajena praksa, jer se očekuje da sugovornici izlože neka politički ili drugačije senzibilna pitanja. Ali u ovom slučaju nije bilo tako.

Moram da istaknem, da nekih konkretnih zaključaka nije bilo, ali ako sam sasvim otvoren, nisam ni očekivao to. Možda je bilo glavno što sam shvatio iz ove rasprave, duboko razočaranje nad visokim predstavnikom i nepostojanje jasnih političkih stavova s njegove strane. Ne znam o čemu se radi da li je to naivnost, neiskusnost ili nepoznavanje regiona i zemlje, ali BiH bi mogla i zaslužuje bolje. Što god da je između prije nabrojanog, jeste bez dvoumljenja na štetu Bosne i Hercegovine i njenih građana. Ne zaboravimo, da je od nedavno to zemlja kandidatkinja za članstvo u Uniju, stoga sam očekivao, da će ključni čelnici međunarodne zajednice najprije to razumjeti. Na osnovu dosadašnjeg djelovanja visokog predstavnika a i nakon današnjeg saslušanja mogu zaključiti, da je ideja koja se mora temeljiti na evropskim vrijednostima te građanskom uređenju države i sa strane dotičnog čelnika poprilično odsutna.

Ne zaboravimo, nedavno smo imali paradiranje i očito kršenje ustava povodom raznih obilježavanja ali nisam mogao vidjeti najavu korištenja ovlasti, a kada je riječ o mijenjanju Izbornog zakona koji je očito po volji samo jednog naroda i prije svega produbljuje ideje secesionizma, ovlaštenja se brzo koriste“, zaključuje Grošelj u razgovoru za Patriju.

(NAP)