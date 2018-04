Slobodna Bosna otkriva : Predsjednički kandidat SDA biće Denis Zvizdić – birat će se aklamacijom!

Prije nekoliko dana lider SDA Bakir Izetbegović prokomentirao je nominaciju kandidata SDA za funkciju bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, kazavši kako bi se cijeli postupak mogao okončati aklamacijom na Konvenciji 26 maja.

“Mislim da će prevagu ipak imati jedan kandidat, da će dobiti preko 50 posto, ali neka to ostane kao neka moja pretpostavka tako da se može desiti da tu stvar završimo aklamacijom”, kazao je Izetbegović.

Prema nezvaničnim, ali sasvim pouzdanim informacijama „Slobodne Bosne“, na zakazanoj Konvenciji aklamacijom će se odlučivati o Denisu Zvizdiću, dopredsjedniku SDA, koji prema pristiglim nominacijama iz stranačke baze slovi za apsolutnog favorita. Kako smo doznali, Zvizdić je jedini kandidat koji je već preskočio prag od 50 posto nominacija i kvalificirao se za glasanje aklamacijom.

U slučaju da dva kandidata SDA dobiju više od 50 posto nominacija, Konvencija će glasanjem izabrati jednog, no taj scenarij je malo vjerovatan jer osim Zvizdića ni jedan drugi kandidat neće preskočiti prag od 50 posto nominacija.

Generalni sekretar SDA Halid Genjac nije želio govoriti o detaljima do sada prispjelih kandidatura, navodeći će bi do 30. aprila trebale pristići sve nominacije iz općinskih organizacija. Genjac je potvrdio da je do petka, 27. aprila pristiglo oko 70 posto nominacija iz stranačke baze.

Prema saznanjima „Slobodne Bosne“ golema većina općinskih organizacija nominirala je dva kandidata za Predsjedništvo BiH, tako da se spominje desetak imena, pri čemu odskaču tri imena (Šefik Džeferović i Safet Softić) te uvjerljivo ispred svih Denis Zvizdić, jedini s podrškom svih općinskih organizacija koje su se do sada izjasnile.

Lista nominiranih kandidata je puno duža (Melika Mahmutbegović, Halid Genjac, Šemsudin Mehmedović, Sebija Izetbegović, Adil Osmanović…) no niko s ove liste u konačnici neće imati više od desetak nominacija.

Konačni poredak bi, po svemu sudeći, mogao izgledati ovako: prvi je Denis Zvizdić s 90 do 95 nominacija, drugi je Šefik Džaferović s 40 do 45 nominacija, treći je Safet Softić s 30 do 35 nominacija, a nakon njih još najmanje sedam kandidata s maksimalno 10 nominacija.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)