Slobodan Vasković : Uzurpator

Milorad Dodik napravio je novi veliki korak ka Haosu – nastavio je da otvoreno Uzurpira institucije, ojačavajući dodatno Autokratiju i Strahovladu, koju sprovodi, tako što je lično javno suspendovao Krivični zakon. I Pravosuđe, indirektno, ukinuo.

2.

Dodik se nije udostojo čak ni da pismenim putem suspenduje Krivični zakon, već je to učinio verbalno; Uzgred, nakon jednog “bitnog sastanka”, kako bi tim aktom dodatno ponizio institucije zadužene za sprovođenje KZ i pokazao sopstvenu nadmoć nad “sistemom”; Preciznije, Dodik je pokazao da sistem ne postoji, već da je stvari potpuno vulgarizovao – njegova riječ postaje Zakon onog trenutka kada je izgovori.

3.

Dodik je rekao da protiv radnika Željeznica Republike Srpske, koji su nedavno štrajkovali, neće biti pokrenuti nikakvi disciplinski postupci.

“Nikakvih sankcija neće biti za ljude koji su učestvovali u tom štrajku, iako postoji ozbiljna krivična odgovornost za one koji su zaustavili saobraćaj. Možete da štrajkujete, ali nemate pravo da ometate druge da obavljaju svoju djelatnost i to je nešto što ćemo poštovati, ali smo rekli da zbog teške situacije ne treba sada da treniramo neku strogoću”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da će se sutra zainteresovati za to pitanje i da će svako sankcionisanje biti obustavljeno. (RTRS)

4.

Ako je “teška situacija” niko ko počini “krivično djelo” neće odgovarati, Dodikov je novi Krizni Zakon.

Da li to znači da radnici “Željeznica RS”, sledeći put kada ostanu bez plata (a ostaće vrlo vrlo brzo) mogu direktora Dragana Savanovića baciti pod voz; Ili ga svezati za šine i tako svezanog pregaziti? Da li to znači da Marka Pavića, koji štiti nesposobnog Savanovića, mogu povezati na elektromrežu “Željeznica RS”, da se “malo prži”, kako bi konačno shvatio kakvog štetotičnu podržava?! Nedeljka Čubrilovića i Neđu Trninića mogli bi, možda, javno svezati za odbojnike, pa ih pretvoriti u palačinke, udarajući ih lokomotivom, in continuo?!

Iako bi se za eventualno “bacanje pod voz Savanovića”, “prženje na elektromreži Pavića”, “likvidiranje lokomotivom” Čubrilovića i Trninića, moglo reći da “postoji ozbiljna krivična odgovornost” , jasno je da “zbog teške situacije ne treba sada da treniramo neku strogoću”.

5.

Dodikova poruka je jasna: Slobodno činite krivična djela, samo ako ona nisu ni na koji način usmjerena protiv Dodika!

6.

“Teška situacija” je vrlo upotrebljiva, široka i, što je najbitnije, oslobađajuća kvalifikacija za one koji ubuduće budu protagonisti “ozbiljne krivične odgovornosti”.

Dodikov Usmeni Zakon sada otvara brojne mogućnosti prebijanja, pljačkanja, likvidiranja, ukoliko su posledica “teške situacije” počinioca/počinilaca.

Još ako počinioci sa njim popiju po krušku, a on ih, nakon izazivanja “ozbiljne krivične odgovornosti”, primiri, javno i pred kamerama, ne treba da beru brigu. Oslobođeni su i Dodik to rješava “još u toku dana”.

7.

Dodikova poruka nije nelogična, niti neočekivana – predugo su među njegovom bliskim saradnicima i ubice/masovne ubice, silovatelji, nalogodavci najmonstruoznijih zločina… (kako dani odmiču sve ih je više i više), o kojima Dodik sve zna, pa mu se, naspram njihovih nedjela, “ozbiljna krivična odgovornost” čini tek benignim kršenjem javnog reda i mira.

8.

Dodikov Krizni Zakon, saopšten usmeno Naciji, u nekim dijelovima veoma je rigidan; Na primjer prema Uličnim Sviračima.

Iako je zaprepastio javnost tvrdnjom da on, Dodik, nešto ne zna, ističući da nije upoznat o slučaju da su dva uniformisana policajca pretukla u Banjaluci uličnog svirača, ruskog državljanina, Uzurpator je hitro reagovao, ispaljujući član Kriznog Zakona koji glasi: “Ako je kršio propise, nema veze što je Rus. Podržavam rad policije da uvede red, bez obzira kako to možda izgledalo grubo” (RTRS).

9.

U slobodnom prevodu – policija može i mora, da uvede red među Uličnim Sviračima, tom prostačkom, nasilnom, sirotinjskom bandom, ako treba i primjenom sile.

Istovremeno, nikako ne treba da se bavi onim što bi se moglo okarakterisati kao “ozbiljna krivična odgovornost”, jer tu djeluje, radi svoj posao, interveniše, sudi, presuđuje Sudija Dodik, pod uslovom da je “Teška situacija” iz koje on može izvući neku medijsku ili drugu korist.

10.

Dodikovo ponašanje je više nego “ozbiljna krivična odgovornost”, koje je već izazvalo brojne nesagledive štete, a nove tek slijede.

Sama činjenica da se on stavlja iznad Zakona i iznad Sudova i iznad svega što mu padne na pamet, da svjesno potiče bezakonje, koje izaziva velike štete, nije više u domenu “ozbiljne krivične odgovornosti”, već najtežih krivičnih djela.

11.

Dodik, u svom populističkom ludilu, ne uočava da će njegov “željeznički presedan” sada postati pravilo, a da će pravilo, zbog teške finansijske krize, prerasti u stampedo.

12.

Dodikovo ponašanje i javno djelovanje nije nikakva zaštita zaista ugroženih željezničara, policajaca ili bilo koje druge kategorije stanovništva, već je to demonstracija sile, vrlo vulgarna, drska i bezobrazna, do mjere da je nepodnošljiva; Njegovo javno uzurpiranje svih institucija, otvoreno derogiranje svih zakona vodi direktno u Haos i Bezakonje. Nasilje je propratna pojava tako uređenog društva.

Slobodan Vasković (Blog)