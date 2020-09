Slobodan Vasković u Pressingu : Amerikanci “pospremaju” po Balkanu, sad je na redu BiH

Ključni cilj Milana Tegeltije je da sruši CIK, koji je postavio Parlament Bosne i Hercegovine, i zbog toga se treba skloniti Ranko Debevac da bi neko te njihove presude “očekićao”. Rušenje CIK-a je prioritet svih prioriteta Milorada Dodika i Dragana Čovića jer je procjena da ovaj CIK neće dozvoliti izborne prevare, kazao je u Pressingu na N1 novinar i bloger Slobodan Vasković. Rekli ste da SNSD i HDZ kontrolišu Tužilaštvo BiH? Šta to znači za Bakira Izetbegovića i SDA? Oni kontrolišu mnogo više Tužilaštvo od Izetbegovića, ali ima i on svoje igrače. Pitanje je i zbog čega je dozvolio kontrolne pakate SNSD-u? Glavna tužiteljica Gordana Tadić je najavila da se neće odazvati da svjedoči pred Parlamentarnom komisijom. Slično se ponašao i predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija? VSTV samo radi za sebe i slušaju osobe koje su ih dovele. Tegeltija ima enormno bogatu kuću, živi na jako visokoj nozi i dalo bi se istražiti štošta oko njega. Zašto je Tegeltiji važno da Vedrana Mijović bude član VSTV-a? Zato da suvereno vlada VSTV-om i vlada imenovanjima i kako bi nastavio sa napadima na Debevca. Njegov ključni cilj je da sruši CIK, koji je postavio Parlament, i zbog toga se treba skloniti Debevac da bi neko te njihove presude “očekićao”. Rušenje CIK-a je prioritet svih prioriteta Dodika i Čovića jer je procjena da ovaj CIK neće dozvoliti izborne prevare. Ukoliko oni ne sruše CIK, iako njima nisu ključni ovi lokalni izbori, doći ćemo u situaciju da će se otvarati vreće sa glasovima ako se neko žali da je zapisnik prepravljen. To se do sada nije radilo, nego nam se dešavalo po onoj staljinističkoj – nije bitno ko glasa, nego ko prebrojava. Da li je krivično djelo da predsjednik Suda BiH ima dvojno državljanstvo? Nisam pravnik, ali čitao sam neke tekstove koji su pojašnjavali da to nije krivično djelo. Još nigdje nisam našao da jest. Lično smatram da bi svi oni trebali ići sa čelnih pozicija i da tu trebaju doći novi ljudi, koji nemaju nikakvih repova. Kako komentarišete da je otvoren predmet protiv predsjednika Suda BiH Debevca, a nije protiv glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Tadić za varanje države? Ne očekujete da Tadić otvori istragu sama protiv sebe, ali je zato otvorila istragu protiv Debevca na osnovu anonimne prijave, koju su napisali oni iz Tužilaštva zajedno sa VSTV-om. Kroz slične stvari sam i sam prošao. Vlasti mi sami napišu anonimnu prijavu protiv mene, Tužilaštvo je zavede i onda ovi iz vlasti objave u svim svojim medijima. Zašto tvrdite da je Tadić glavna saradnica Tegeltiji u rušenju Debevca? Vi ste to i sami potvrdili sa svojim pitanjem kako je pokrenuta istraga protiv Debevca, a nije protiv Tadić. Kako će se to završiti? Građani se čude da glavna tužiteljica napada predsjednika Suda BiH? Također, nikada se nije istražila afera “Potkivanje” koja je vezivana za Tegeltiju? Afera “Potkivanje” je još jedan dokaza veze između Tadić i Tegeltije. Afera je bila jasna kao dan, a nije pokrenuta istraga. Građani od ovih vlasti ne mogu ništa dobro očekivati, mogu očekivati samo da im Bog pomogne. Građani gledaju da se spase egzodusa koji će ponovo krenuti. Čim korona stane, krenut će stampedo. I onda će ostati samo živo blato. Međutim, ubijeđen sam da ću se vratiti u bolju Bosnu i Hercegovinu nego koja je sada. Očito je kako je u Wahingtonu odlučeno da se ovdje stvari “spakuju”, da bi se oni bavili važnijim poslovima od Balkana. Vlastodršci su zbog toga zabrinuti. Taj Vašingtonski sporazum je bio ključan za odmrzavanje kosovskog konflikta. Nakon toga ide “spremanje”, ostala je Bosna i Hercegovina, kazao je u Pressingu novinar i bloger Slobodan Vasković. Zbog pisanja o kriminalu neki novinari su morali napustiti Bosnu i Hercegovinu, jedan od njih ste i vi. Mogu li pored ovakvog pravosuđa vlastodršci u BiH mirno spavati?

Pored ovakvih vlastodržaca mogu mirno spavati narednih hiljadu godina. Došli smo do jednog vrzinog kola koje je nemoguće riješiti dok su na vlasti ovakve snage u oba entiteta. Da bi pravosudni sistem bio uspostavljen kako treba – zato je potrebna politička volja. Pravosuđe u BiH ne postoji. Oni sigurno neće iskazati takvu političku volju. Promjena nikada ne dolazi iznutra.

Kako će doći do promjene, mislite li na strance?

Da, stranci. Oni su i ranije uređivali pravosuđe u BiH i čini li su greške. Oni su svjesni tih grešaka. Na Balkanu je krenulo veliko spremanje i sad je Bosna i Hercegovina na redu. Po meni je pravosuđe problem broj 1.

Kažete kako su se SAD vratile na velika vrata?

Očito je kako je u Wahingtonu odlučeno da se ovdje stvari “spakuju”, da bi se oni bavili važnijim poslovima od Balkana. Vlastodršci su zbog toga zabrinuti. Možemo vidjeti po brzoj reakciji SAD-a, koje su uspostavile kancelariju u Srbiji, kako se sve krenulo brzo odvijati. Taj Vašingtonski sporazum je bio ključan za odmrzavanje kosovskog konflikta. Nakon toga ide spremanje, ostala je Bosna i Hercegovina. Prije toga smo imali izbore u Crnoj Gori, opozicija je nakon 30 godina preuzela vlast od DPS-a. Hrvatska je u EU i sad aje BiH na redu.

Milorad Dodik je ponovo pisao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu?

Dodikovo pismo Trumpu je tragikomično. Trump i ne zna ko je Dodik. Njegovo pismo je čisti spin, to je za unutrašnju potrebu. Ovo što je radi sa prebacivanjem Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim je pokušaj udara na Vašingtonski sporazum. Ja to tako vidim, a ne kao dodvoravanje Trumpu. Mislim da to radi po nalogu Rusije. Džaferović i Komšić su predlagali da se teme priznanja Kosova i premještanja Ambasade povuku, međutim Dodik je to odbio. Čemu konflikt ako se zna da to neće proći? Šta to može proizvesti? Može proizvesti samo pogoršanje odnosa između Beograda i Sarajeva.

Novinar Slobodan Vasković kazao je večeras u Pressingu N1 da aktuelnog premijera Republike Srpske Radovana Viškovića nije vidio u Srebrenici u vrijeme događaja koji su prethodili genocidu i nakon njega.

Vasković je u razgovoru s urednikom i voditeljem emisije Amirom Zukićem kazao da se Višković nakon objave svjedočenja nije trebao kriti iza funkcije koju obnaša i Republike Srpske već je trebao reagovati kao čovjek.

”Čim je to objavljeno i posebno nakon ovog što je objavljeno danas, imena koje je saopštila imena komisija Vlade Republike Srpske, Radovan Višković kao premijer nije trebao da se skriva iz premijerske funkcije – trebao je da kao čovjek izađe i kaže da li je tačno ili nije tačno to što se piše. Da pozove Tužilaštvo da reaguje kako se ne bi usložnjavala situacija. Premijeri ne prolaze provjere, provjere prolaze samo članovi Savjeta ministara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine moralo je odmah da stavi taj predmet u prioritet – da li je Višković počinio zločin ili nije počinio neki zločin. Na taj način ne bismo imali žestoku konfrontaciju dva entiteta i žestoku medijsku konfrontaciju s posljedicama koje mogu biti veoma dramatične u vremenu koje je pred nama”, istakao je gost Pressinga uz ocjenu da se ne radi o napadu na Republiku Srpsku.

”Izneseni su dokumenti i on je trebao da izađe i kaže je li tačno ili nije tačno’‘, dodao je Vasković.

Na pitanje da li Državna agencija za istrage i zaštitu smije hapsiti funkcionere iz Republike Srpske kao što hapsi one u Federaciji BiH, gost N1 televizije kazao je da bi Tužilaštvo smjelo, ali neće.

”SIPA bi hapsila kada bi imali nalog Tužilaštva. Oni to ne čine zbog političkog uticaja dvije stranke, HDZ i SNSD, koje su svezale zastave. Oni imaju apsolutnu kontrolu nad Tužilaštvom preko glavne tužiteljke Gordane Tadić i niza onih koji su joj podređeni i Milana Tegeltije kao predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Navest ćemo jedan primjer u situaciji s respiratorima. Priveden je premijer Federacije Fadil Novalić, a istovremeno smo imali sve dokaze s poljskom bolnicom u Republici Srpskoj. I zašto niko nije priveden. Nije priveden čak ni taj Saša Marković. Ko je Saša Marković?‘, rekao je Vasković uz konstataciju da je državno Tužilaštvo pod punom kontrolom Dragana Čovića i Milorada Dodika.

Na pitanje da li je premijera Viškovića vidio tog jula 1995. godine u Srebrenici, Vasković je rekao da nije.

”Nisam ga vidio, zaista nisam”, poručio je.

Podsjetio je, potom, da boravak u Srebrenici u to vrijeme ”nije častan dio njegovog života”.

”Ja sam mu se (Abdulahu Purkoviću) izvinio. To nije častan dio u mom životu. Ja sam se sada već pokojnom gospodinu Purkoviću javno izvinio preko FACE televizije i lično sam ga nazvao i izvinio sam se zbog svog postupka”, dodao je on.

Šta slijedi u slučaju Višković?

”Oni će morati ozbiljno uzeti u razmatranje ovaj slučaj jer je specifičan i odnosi se na Srebrenicu. Da li će biti optužen ili presuđen to je sada stvar dokaza koje će cijeniti Sud Bosne i Hercegovine’‘, potcrtao je Vasković.