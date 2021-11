Slobodan Vasković tvrdi : BiH je postala talac narko mafije! Narko mafija ima svoje političare, nemaju političari svoju narko mafiju! (Video)

Politički i mafijaški svijet su jedan svijet, Dodik je na čelu oba svijeta!

Političari pretežno šmrču, jer imaju novac – heroin je za sirotinju! Ne zna se gdje počinje politika, a gdje mafija u BiH!

BiH je postala talac narko mafije! Narko mafija ima svoje političare, nemaju političari svoju narko mafiju! – tvrdi Slobodon Vasković u razgovoru za Face TV.

Gostujući u večerašnjem izdanju Centralnog dnevnika te odgovarajući na pitanja Senada Hadžifejzovića, Vasković je govorio i o konkretnim imenima.

– Tri visoka funkcionera obavještajne službe su sastavni dio narko kartela: Muris Druškić, Sandro Kočić i Siniša Raketa, koji je Osmicin savjetnik! Dodik u strahovitim problemima zbog Sky aplikacije! Politički i mafijaški svijet su jedan svijet, Dodik je na čelu oba svijeta! Međunarodna zajednica je izvadila mač protiv korupcije! Bit će hapšenja najviših funkcionera – ide se do samog vrha! Kako budu padale krupnije ribe, onda će ove najkrupnije krenuti pregovarati – rekao je gost CD-a.

Komentirajući mladog gradonačelnika Banje Luke, naglašava:

– Draško ne shvata da ljudi nisu glasali za njega, nego protiv Dodika! Draškov rejting je opao, njega ništa ne može izvaditi i on ne može biti kandidat! SNSD je zauvijek izgubio, od Draška nema ništa! Kada su ljudi mogli da skinu SNSD sa vlasti, Draško će im biti perce! SNSD, SDA i HDZ ne žele državu BiH, jer ako bude države, njih nema! Ko je dao kontrolne pakete SNSD-u i HDZ-u?! Pa Bakir Izetbegović! On im je dao blokadu kako bi mogao govoriti da se on bori, a oni ne daju! Oni ne rone u vodama, oni rone u bijelom… Ne bojim se! Stranci neće popustiti Dodiku! Da im Schmidt zabrani da se bave politikom, oni bi sebe proglasili žrtvama!

(Depo)