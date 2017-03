Slobodan Vasković : Puzanje, Kontraindikacije, Kombinacije, Frustracije, Sindrom “Bobar”

Aleksandar Vučić bio je dominantna figura Samita u Sarajevu; Ključna rečenica je opredijeljenost za mir i stabilnost; Bošnjaci i Srbi u miru, još bitnija; EU je ključna destinacija; Nije bilo nemilih scena; Kompletna, iako lajtnabrijana, atmosfera ukazuje da Region izlazi iz Krize i puže ka naprijed.

I puzanje je kretanje.

2.

Puzaće se još; koraci, prvo mali, pa veliki, sačekaće neko vrijeme, ali su neminovnost i oprezni optimizam je održiv.

3.

Kraj rata je sve bliže, teško je, praktično nemoguće, zaustaviti taj proces.

4.

Dodik se motao okolo; Kratak sastanak sa Vučićem, jedva dvadesetak minuta; Moji izvori tvrde da je Dodik zvao i juče i danas, prilično uporno, da je Vučić prilično uporno odbijao, a onda prihvatio, samo da bi Dodika sa tih 20 minuta dodatno zakucao u parter, daleko od mjesta gdje se odlučuje; Dodikovi gaulajteri mi tvrde da je sve to dogovoreno, kao i pomoć Vučiću u kampanji.

5.

Onih 20 minuta mi nekako govori da je sve to bilo, što bi rekao narod, nazor, a Dodikova nabrajanje brojnih tema “o kojima se razgovaralo” nakon pušpauze, kako bi se mogao nazvati sastanak sa Vučićem, implicira da su obojica govorila u isti mah i to brzinom većom čak i od one spikerske o kontraidikacijama lijekova, prilikom reklama na TV-u.

Niko nikog tu nije čuo, a pitanje je i kako su se vidjeli.

6.

Dodiku je najvažnije da u ovom danu nije retuširan, da ima sliku i ponešto tona, da je bar zeru “skinuo” značaj sastanka, uzgred zakačio Bakira I. I to je to.

7.

Kad smo već kod Bakira I., on je nešto mrmljao o cipelama, ali definitvno je da političke kopačke vješa o klin. Zauvijek.

8.

Dodik nikad nije bio politički slabiji; Tek je sjena, ali i dalje kombinuje, vjerujući da Opozicija nije ni sjena. I sasvim je u pravu.

9.

Interesantne su te njegove kombinacije, ne samo zbog njihove sadržine, već Dodikove vjere da je vječan. I da je “slučaj referendum” tek sintagma bez dubljeg smisla.

10.

Dodik uveliko kombinuje koga da predloži kao kandidata za predsjednika RS iduće godine, a da to nikako ne bude Radmanović.

Radmanović sebe već vidi kao kandidata i otpočela je “tuča” unutar SNSD-a po tom pitanju: udarci su, zasad, isključivo ispod pojasa.

11.

Dodik računa na Ivanića, a zauzvrat da dobije njegovu podršku za člana Predsjedništva BiH; Više je to Dodikova projekcija nego stvar dogovora; Ivanić to zna, pa lagano namiguje.

12.

U kombinaciji je i Petar Đokić, ukoliko Ivanić odbije koaliranje sa Dodikom; Uslov za to je da se SP utopi u SNSD.

Kod Dodika samo Radmanovića nema ni na mapi i njegovi “tajni agenti” pokrenuli su sve moguće istrage oko bivšeg člana Predsjedništva BiH.

Radmanovića nikako ne bih potcijenio u ovom nadigravanju, posebno ne u mjeri u kojoj to čine Dodikovi igrači. Dosta ih je dotični dosad “zadavio”.

13.

Dodik još jače udara na Radojičića, za kojeg cijeni da mu je nanio niz teških udaraca otkako je preuzeo upravljanje Banjalukom. I da ima namjeru nastaviti sa tim.

Građevinska mafija se sprema da uzvrati udarac Gradonačelniku.

14.

Vukota Govedarica je gostovao kod Mate Đakovića.

Matu je SDS proglasio Dodikovim lobistom, osobom koja mu je sređivala pad optužnica kod Salihovića, plus razna druga nimalo ugodna poređenja.

Govedarica je abolirao Matu od svih tih optužbi.

Abolirao je i RTRS da je “TV Bastilja”, kako inače tu kuću nazivaju u SDS-u.

Korist od Govedaričinog gostovanja imali su i Mate i RTRS.

15.

Govedarica nije imao nikakvu korist, samo je pokazao duboku frustraciju SDS-a zbog gubitka brojnih izbora, koja je kod njih iznjedrila pogrešnu mantru – da RTRS dobija izbore.

Taman posla, izbore u RS dobijaju lažne ideje o nezavisnosti, referendumski gafovi, makijavelistički pristupi…, iza kojih stoji velliki rad i napor da se opsjene prikažu istinitim i realnim.

Da bi se takav pristup pobijedio treba nešto i raditi, a ne smatrati da je gostovanje na RTRS već pola pobjede.

16.

Pristup SDS-a medijima još uvijek je na nivou klinastog pisma.

17.

Nakon navedenih činjenica, kome je još bitno šta je rekao Govedarica. Ako je nekom zaista bitno, nije nešto posebno ni rekao.

18.

Kad smo već kod SDS-a, u unutarstranačke izbore se počinje miješati i Momo Mandić, koji udružuje Darka Babalja Gumenog i Miću Mićića Premazanog. Dobitna kombinacija za SNSD i Dodika. Kvota 1.

19.

Prije par dana u Banjaluci je boravio Grigorije. Molim gradsku Čistoću da ulice kojima je taj Nečovjek prošao opere sonom kiselinom.

20.

Šta je sa parama u budžetu, pitam svog izvora iz Režima.

Para nema, lakonski odgovara.

?

Kinezi će kupiti obveznice RS, sukcesivno kompletan dug MMF-u, tvrdi.

Vidjećemo.

Vidjećemo.

21.

Domaće Banke su u sve većoj krizi, nervoza je baš uzela maha. Raste sve brže. Uskoro možemo očekivati i galop. “Sindrom Bobar” ante portas.

Novi direktor Agencije za bankarstvo Srđan Kondić imaće tu čast da im održi zadnje slovo.

22.

Ostanite sa mnom.

Slobodan Vasković (Blog)