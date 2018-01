Slobodan Vasković : Paravojska u Narodnoj skupštini jezivi je znak da vlast Otvoreno prijeti

Fantomke na glavama, Puškomitraljez u ruci, Nož pod grlom, a nakon toga, Ti što rabe Fantomke na glavama, puškomitraljez u ruci i nož pod grlom, djelimično uniformisani, unisono poslagani, u Narodnoj skupštini Republike Srpske!

Kakva je to poruka?

Jeziva!

Sama činjenica da Oni koji nose Fantomke na glavama, puškomitraljeze u rukama, drže nož pod grlom… nisu dio nikakve zvanične vojne ili policijske organizacije, svjedoči da jesu Paravojna jedinica.

Šta takva jedinica radi u Narodnoj skupštini Republike Srpske i zašto Niko iz vrha vlasti ne govori o tome?

Zašto svi demantuju da se u RS ne pravi nikakva paravojska, a ćute o Paravojsci koja sjedi u Narodnoj skupštini, 12.12.2017. godine. I pažljivo sluša! Koga i šta?

Sigurno nisu došli na predavanje o demokratiji i parlamentarizmu, niti na grupno liječenje od sklonosti nasilju; Definitivno nisu tu ni kao veterani, jer je nepoznato gdje su se ti Nabildani, Nasilni, Militarizovani Tipovi, koji vole Fantomke na glavama, puškomitraljeze u rukama, nož pod grlom…, borili!

I za koga?!

Sama činjenica da Ti sjede u Narodnoj skupštini je, osim Jeziva, ujedno i Prijeteća poruka – Ti koji sjede u Narodnoj skupštini su, samim tim aktom, institucionalizovani, a parlament je postao Baza iz koje kreću paravojni odredi, sa Fantomkama na glavama, puškomitraljezima u rukama i Noževima, koji bi trebali završiti pod nečijim grlom! I u grlu!!!

Čijim, to zna Onaj/Oni koji su ih doveli u parlament i instruisali; ne o tome kako da se izliječe od alkoholizma, narkomanije, sklonosti nasilju, viška agresije…, već kome treba Nož, kome Puškomitraljez, a kome sve zajedno sa Fantomkom na glavi.

U skupštinu ih je doveo Nenad Stevandić, koji to demantuje; On je sklon paravojnim jedinicama – SOS, koji je iza sebe 1992. ostavio desetine mrtvih civila (Bošnjaka, Hrvata, Albanaca, Srba), a svoju ulogu u tim zločinima Stevandić, takođe, demantuje!

Nedeljko Čubrilović bi morao reći Ko je doveo Fantomke u Narodnu skupštinu! On je predsjednik skupštine i mora to znati; Mora za to ponijeti i odgovornost!!!

Režim otvoreno prijeti i slika iz Narodne skupštine je dio toga. To je Javna Prijetnja Nasiljem i Nasilnicima! Koja dolazi samo par mjeseci nakon što je taj isti parlament militarizovan, jer je u njega uvedena naoružana, uniformisana policija, što je presedan u svijetu.

Nakon policije, uniformisane i naoružane, Parlament su zauzeli pripadnici Paravojske.

Da li su bili naoružani ili su oružje ostavili na portirnici?!

Podatak da je u sastavu te jedinice i Damir Došen, presuđeni ratni zločinac za zločine počinjene u logoru Keraterm, kod Prijedora, svjedočanstvo je njihove stvarne uloge. I najava namjera.

Vlasti RS se upinju da demantuju bilo kakvu vezu sa Paravojnom jedinicom, ali da su to zaista htjeli učiniti nikada ih ne bi doveli u Narodnu skupštinu ili bi, ako ih je već Neko doveo, odmah sproveli istragu, kaznili počinioce i na taj način najkvalitetnije, najefikasnije i najefektnije demantovali sve tvrdnje o formiranju paravojnih struktura u ovom entitetu.

Ništa od toga nije učinjeno; Niti će, kako stvari stoje, biti učinjeno!

Ostaje opasna poruka, na koju stižu još opasnije opomene iz Svijeta.

Samo neko van sebe može to minimizirati, optuživati novinare da “izmišljaju”, a ne vidjeti stvarne opasnosti koje je događaj iz Narodne skupštine nadnio nad ovim entitetom.

Ta slika je najjasnije i najčvršće svjedočanstvo da je na djelu dalja militarizacija ovog entiteta – formiranje paravojske je drugi korak, jer je paraudba već formirana prije nekoliko godina. I djeluje snažno, prikrivena unutar MUP-a RS. Opštepoznata stvar!

General major Anton Valdner, komandant EUFOR-a u BiH, izjavio je da dešavanja oko Paravojne jedinice “nisu dobar znak međunarodnoj zajednici”; Samanta Pauer, vrlo uticajan američki diplomata, saopštila je da “Ovo nije priča iz 92, ovo se dešava sad”; O svemu je pisao “Gardijan”, njihov čuveni novinar Džulijan Borger; Stižu nove i nove reakcije, odreda nepovoljne po Republiku Srpsku. I veoma opasne.

Ukoliko vlasti RS smatraju da će ih nabildani nasilnici zaštiti u nekoj eventualno kritičnoj situaciji, onda su u grdnoj zabludi: Fantomke su spremne opljačkati, prijetiti, prebiti pojedince, šepuriti se ulicama… i ništa više od toga.

Svjesna je toga vlast, zato ih je i angažovala – za prijetnje, prebijanje pojedinaca, nasilje nad slabijim…

O svemu ostalom, ozbiljnijem, dođe li do toga, moraće Narod, jer će u takvoj situaciji Glavni akteri, u pratnji Fantomki, zbrisati sa ovih prostora. Dežavi!!!

Slobodan Vasković (Blog)