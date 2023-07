Slobodan Vasković najavljuje rasplet: Dodik ide do kraja, planira uvući i Vučića…Teško će se izvući!

Čović je razumio, kako i na koji način nije toliko ni bitno, ali Dodik i Izetbegović nisu. Zato kriza ponovo bukti. Dvojac pokušava spasiti sebe, a nikako BiH, kako to tvrde i Dodik i Izetbegović, svako iz svog ugla; Dodik, uz to, navodno spasava i RS, iako je svaki dan sve više čini besmislenom. Upravo on, a niko iz Međunarodne zajednice.