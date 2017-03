Slobodan Vasković : Licemjerstvo; Arena pet godina poslije; Fildžan”mafiozo”

Pored Aleksandra Vučića, na obilježavanju godišnjice udara “Milosrdnog Anđela” stajao je lično Milosrdni Anđeo, jedan od njih, Milorad Dodik, koji je te 1999. godine bio glavni srpski logističar “Milosrdnog Anđela”.

Ove godine u Grdeličkoj klisuri, lani u Varvarinu.

2.

Sve što je Dodik izgovorio je cinizam, drskost i bestidnost, jer ga nikada nismo čuli kako javno izražava žaljenje zbog svoje uloge u tragediji žrtava “Milosrdnog Anđela”.

“Zaboravi ako možeš”, zaista jeste prava poruka za Dodika.

3.

Lani smo čuli Džoa Bajdena, tadašnjeg potpredsjednika SAD-a, koji je pozvao Vučića i izrazio žaljenje zbog civilnih žrtava tokom bombardovanja NATO, ali i tokom ratova devedesetih. Neuobičajen potez za supersilu, istorijski rijetko za supersilu, što opet govori o značaju Srbije u očima/planovima supersile.

4.

U političkom smislu, Bajdenov potez bio je izuzetno značajan i krajnje pozitivan i za Srbe i Srbiju, ma šta ko mislio i o supersili i o Bajdenu.

Bajdenov potez bio je dokaz puta Srbije ka Zapadu; Godinu kasnije taj put je još vidljiviji.

5.

Ove godine Specijalni izaslanik Stejt departmenta za pitanja Holokausta Tomas Jazdgerdi, zajedno sa predstavnicima američkih ambasada u BiH i Hrvatskoj, posjetio je Donju Gradinu i Jasenovac i odao počast žrtvama.

Održao je i lekciju hrvatskoj vlasti zbog tolerisanja ustaških simbola u Jasenovcu, navodeći da je “mučno gledati ustašku ploču”.

Posjeta Jazdgerdija nastavak je Bajdenovog lanjskog poziva.

6.

U periodu od Varvarina do Grdelice mogo toga se promijenilo, iako je i u Varvarinu i u Grdelici, Vučić bio tokom kampanje; U prvom slučaju parlamentarne, u drugom predsjedničke.

Vučić je lani otvoreno podržavao Dodika, ove godine ta podrška ne postoji.

Dok je lani Dodik bio sastavni dio kampanje SNS-a, ove godine ga u Vučićevoj predsjedničkoj trci nema.

7.

Na Konvenciji SNS-a, u beogradskoj “Areni”, Dodika nije bilo; Nije ni pomenut.

Bilo je to nepodnošljivo za Vučića, jer je u prošloj predsjedničkoj trci u Srbiji, održanoj 2012. godine, u istoj toj “Areni”, Dodik podržao Borisa Tadića, tadašnjeg srpskog predsjednika, a njegovog protivkandidata Tomu Nikolića i najznačajnijeg čovjeka SNS-a Aleksandra Vučića nazvao “politički pobačaj”.

8.

Pobačen je Dodik pet godina nakon tog 17. maja 2012. Istina ne do kraja, jer ima pobačaja koji baš teško idu. Ali idu.

9.

Dodik je bio i ostao politički licemjer najtežeg kalibra – neće ga pokolebati trenutno stanje “pobačaja u toku”; Nastaviće da se bori ne bi li politički preživio, iako mu malo šta ide na ruku.

Ne mogu ni željezničari baš svaki dan eksirati. Što krušku što…

10.

Zasjedao je i vrh Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo, a u javnosti ih je prezentovao Darko Babalj Gumeni.

Toliko je jadan njegov istup bio da je nevrijedan i prezira.

11.

Nakon 11 godina “sistematskog uništavanja Istočnog Sarajeva od vlasti SNSD-a”, odlučili su u SDS-u “da reaguju”. Veći dio tog vremena, Babalj je trgovao sa onim koji su uništavali. I postao milioner.

12.

Sada bi taj fildžan”mafiozo” da se “bori”; On koji je pomogao pobjedu SNSD-a na lokalnim izborima u jednom dijelu istočnosarajevskih opština, On koji je, korupcijom, došao u posjed elitnog hotela “Andrea”, milionske vrijednosti; On koji je učestvovao u prodaji zemljišta osobama iz arapskih zemalja (o tome ću uskoro opširnije); On koji je otvorio privatnu “Berzu rada” unutar SDS-a…

Mogao bih nabrajati unedogled, ali Babaljeva iznenadna “borbenost” više je posledica krivičnog stradanija Boje G., što fildžan”mafiozo” doživljava kao lični udarac, nego želje da se SDS zaista suprotstavi SNSD-u.

Tamo gdje je Babalj, u prečniku njegovog uticaja, SDS i ne postoji; Postoji samo koruptivna mreža koju samoproklamovani “kum” kontroliše.

13.

Kolika je Babaljeva stvarna politička snaga nedavno je demonstrirao Miroslav Brčkalo, potpredsjednik PDP-a.

Brčkalo je Babaljem obrisao pod u pregovorima oko strukture vlasti u Gradu Istočno Novo Sarajevo, gdje SDS i PDP imaju većinu.

PDP ima tri odbornika u Skupštini Grada, a SDS 13; Međutim, Brčkalo je uzeo i gradonačelnika i zamjenika predsjednika gradske skupštine i pola načelničkih mjesta.

PDP je izračunao da jedan njihov odbornik vrijedi 4,3 SDS-ova, ili da Brčkalo vrijedi 4,3 Babalja.

14.

Babalj je ništa; On nije nikakva opozicija, već dio okoštale oligarhije koja je satrala ovaj entitet.

Babalj je dio Sekte, samo u SDS-ovom dresu.

15.

Kod Babalja na “borbenoj obuci” bio je i Cicko Bjelica. Lako ga je prepoznati: za reverom ima značku sa likom Steve Mirjanića Metuzalema.

16.

Ostanite sa mnom.

Slobodan Vasković (Blog)