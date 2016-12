Slobodan Vasković : Lažov, Kukavica, Uplašeni narcis ili stvarni Dodik pred očima javnosti?

1.

Treba primijetiti jednu stvar: Dodik je uspio uspostaviti javno izrečenu laž kao osnovu sopstvene politike i natjerati ogromnu većinu javnosti da takvo neprirodno stanje prihvate kao nešto sasvim normalno i da gotovo nikom ta činjenica ne predstavlja problem.

Upravo zbog toga je sve i osuđeno na propast; I sam Dodik, iako u ovom trenutku on politički, realno, ima najjaču poziciju.

Politika jeste umijeće mogućeg, što podrazumijeva i određenu količinu neistina; Politika nikako nije umijeće potpune neistine!

Može da traje/potraje, ali je osuđeno na propast!

2.

Navedeno u tački 1. objavio sam 29.12.o.g.; Sve navedeno je potvrdio lično Milorad Dodik 30.12.o.g., kada je njegova Politika Laži doživjela Slom.

Preciznije, Potpuni Slom tek slijedi, jer će bezbrojne Dodikove Laži, tkanje njegove Lažne Nacionalne Politike, tek da se poparaju.

Počelo je galopirajući.

3.

Milorad Dodik je Lažima uništio Milorada Dodika; Ko uopšte može više išta vjerovati Miloradu Dodiku, nakon što je Milorad Dodik (30.12.o.g.) dao izjavu u slučaju “referendum”, (u kojem je osumnjičen za kršenje i neizvršavanje odluka Ustavnog suda BiH), u Tužilaštvu BiH, iako je Milorad Dodik mjesecima tvrdio da Milorad Dodik nikada neće kročiti nogom u Tužilaštvo BiH, jer Milorad Dodik ne priznaje ni Tužilaštvo ni Sud BiH.

4.

Pokazalo se da je Milorad Dodik Lagao sve o namjerama Milorada Dodika i da je Milorad Dodik svojim postupkom, davanjem izjave u Tužilaštvu BiH, priznao legalitet i legitimitet Suda i Tužilaštva BiH, koje godinama osporava.

5.

Digresija: Da li su advokati Milorada Dodika saopštili Miloradu Dodiku da su se nakon saslušanja Milorada Dodika i potpisivanja Zapisnika o ispitivanju osumnjičenog Milorada Dodika stekli uslovi za podizanje optužnice protiv Milorada Dodika?!

6.

Ukoliko bude podignuta optužnica protiv Milorada Dodika, a sasvim je realno da hoće, Milorad Dodik će morati redovno da se pojavljuje na suđenju Miloradu Dodiku u Sudu BiH, čime će Milorad Dodik, u datoj situaciji, dodatno podvući legalitet i legitimitet Suda i Tužilaštva BiH!

Zaprijećena kazna za krivično djelo za koje se sumnjiči Milorad Dodik je do pet godina zatvora, ali da ne prejudiciram; Neka Tužilaštvo i Sud rade svoj posao.

7.

Dok ne okončaju posao, ostaje činjenica da je Milorad Dodik pokazao strah pred institucijama BiH i javio se na saslušanje kako ne bi bio priveden!

To je činjenica koja raskrinkava Dodikovu Laž o Hrabrom i Neustrašivom Dodiku koji se ne plaši Nikoga i Ničega!

8.

Milorad Dodik, odlaskom u Tužilaštvo BiH, demonstrirao je i da je sve oko

Referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH, (koji je po nalogu Milorada Dodika Narodna skupština usvojila 15.07.2015. godine, o kojem, po nalogu Milorada Dodika, nikada nije objavljena Odluka u Službenom glasniku RS), Notorna Laž!

Istina je da je Milorad Dodik jedino uspio poniziti Narodnu skupštinu RS svojim Lažima, što je, valjda, od najvećeg srpskog Nacionalnog interesa.

Otužni li su ti interesi kada ih zastupa/brani Lažov Milorad Dodik na opisani način.

9.

Dodikove Laži ovog 30.12. padaju kao Kule od Karata.

Tako i Laž da se suprotstavio zahtjevu američkih funkcionera Brajana Hojta Jia i Morin Kormak da se odazove pozivu Tužilaštva BiH!

Dodik je ispunio taj zahtjev američkih funkcionera i to samoinicijativno.

Istina, bio bi priveden, jer je Lagao da ne smije u Sarajevo, a pojavio se pred Šalterom Ambasade SAD-a u Sarajevu, što ne mijenja puno na stvari.

Ostaje činjenica da je Dodik Slagao kako je Dodik odbrusio Jiu i Kormakovoj da on neće ići i da je to politički pritisak.

Pokazalo se da je to bio baš dobar savjet Jia i Kormakove, da bi im Dodik trebao biti zahvalan, a ne iznositi Laži protiv njih; Da ih Dodik nije poslušao rizikovao je privođenje u “Marici”!

10.

Ji i Kormak dali su, kako je Dodik ustvrdio, još dva dobra savjeta Dodiku: Da njegov SNSD povuče Deklaraciju o referendumu o samostalnosti RS (referendum planiran u 2018.) i Zakon o Ustavnom sudu BiH!

Dodiku je teško vjerovati, pa nije do kraja izvjesno da su mu to američki zvaničnici rekli, ali ako mu jesu rekli, onda je sigurno da će Dodik poslušati i povući i Deklaraciju i Zakon, jer je Dodik Slagao da to neće učiniti!

11.

Logično je zapitati se čemu Dodikov napadi na SAD i njihove funkcionere, kada Dodik ekspresno ispunjava ono što SAD i njihovi funkcioneri zatraže od njega?!

Samo da bi Lagao i zabavljao narod svojim Lažima?! Zar takva Individua može sebe nazivati političarem?!

12.

Pala je, 30.12., i Dodikova Laž o tome da je pozvan na inauguraciju Donalda Trampa, a kasnije je Lagao da je pozvan na zvanične događaje koji prate inauguraciju novog američkog predsjednika.

Stejt department nije pozvao Dodika na ceremoniju inauguracije predsjednika Donalda Trampa, saopšten je iz Ambasade SAD-a stav Stejt Departmenta.

Tako se pokazalo da je žaba zaista žaba, a ne Bik, u kojeg Dodik svojim Lažima želi sebe projektovati.

13.

Želja za američkom vizom, koja mu je potrebna za neku od privatnih proslava inauguracije Trampa, vizirala mu je, zasad, put u Tužilaštvo BiH.

Kad su u Tužilaštvu BiH uvidjeli da Dodik smije doći u Sarajevo, da Laže kako ne smije, uputili su poziv za privođenje Dodika. A on je potrčao da se sam prijavi.

14.

Šta će sad Korisni Idioti reći o Lažima Milorada Dodika i da li će i dalje “u zanosu” tvrditi da one vrijede kao osnovna politička platforma, kao nacionalna platforma?!

Možda N. Kecmanović i A. Vranješ zaključe da je Dodik veza između Trampa i Tužilaštva BiH i sve to proglase pobjedom?!

Nije ni bitno, kao što je potpuno nevažno da li će Dodik otputovati na neki od privatnih partija u Vašington; Jedino važno je da je Lažov raskrinkao sam sebe. Javno, kako i priliči.

15.

Suludo je Dodikovo ponašanje, jer je sebe doveo pod udar pravosuđa, rizikuje mogućnost pet godina robije, a nije ispoštovao ni “R” od referenduma o Danu Republike, jer nije ni uzeo u obzir njegove rezultate, nije ih čak ni objavio u Službenom glasniku RS; Štaviše, ispunio je Odluku Ustavnog suda BiH.

Laž oko referenduma, održanog 25.09.o.g., bila mu je potrebna kako bi pobijedio na izborima. Pobijedio je. Poput Pira!

16.

Vidno nervozan i dezorijentisan nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH, Dodik se osvrnuo i na svoje, kako on smatra, Neprijatelje.

Navodeći da će sada biti onih koji će likovati zato što je ranije tvrdio da neće otići u Sarajevo i dati izjavu u Tužilaštvu BiH, on je rekao da je to radio kako bi “izvršio pritisak da izjavu da u RS”.

Kakav Lažov.

17.

Likovanje?

Kome može biti do likovanja, kada je, nakon svega, Dodik jedino za prezreti, jer je decenijskim ispaljivanjem Laži doveo RS u stanje hronične bijede, opšteg siromaštva, izolacije i endemske besperspektivnosti.

18.

Milorad Dodik je Lažima gotovo uspio uništiti Republiku Srpsku, Narod dovesti u očajno stanje, smrviti mu čak i nadu.

To što je sada žrtva sopstvenih Laži, što ih javno iskijava, što će tek da plaća njihovu strašnu cijenu, nije nikakva utjeha, niti je za likovanje.

To je tragedija ovog prostora, naroda, RS/BiH…, kada su sebi dozvolili da ih jedan takav Lažov opasnih namjera i postupaka vodi.

19.

Sretna Nova godina; Svako dobro u 2017.!

Slobodan Vasković (Blog)