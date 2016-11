Slobodan Vasković : Eksplozivne namjere i nekoliko rečenica Molohu

“Znaš li da sam ja tebi nekoliko puta spasio glavu, kada se vodila rasprava o tebi?!” rekao je Milorad Dodik Slobodanu Vaskoviću, 05.04.2016. godine, u prisustvu Željke Cvijanović i Petra Đokića.Devet dana nakon što sam dobio informacije da ću biti raznesen i osam dana nakon što sam napustio BiH, “Crna Knjiga” onih koji stoje iza ovih opasnih namjera svela se na dva imena: Moloh i njegova privatna Udba, koja djeluje u okviru MUP-a RS, unutar Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma.

Moloh je taj koji je prihvatio i odobrio plan moje likvidacije, koji je razradio vrh njegove privatne Udbe.

Ne postoji Treće ime koje stoji iza smrtonosnih namjera o kojima sam obaviješten 19.11. 2016. godine.

Krenimo redom!

2.

Nije prvi put da sam morao da napustim BiH zbog fizičke/životne ugroženosti, ali jeste prvi put da sam to objavio.

Prije nego pojasnim razloge poslednjeg odlaska, nekoliko bitnih detalja.

3.

10.09.2015.: U Ugru, na putu Banjaluka – Sarajevo, preko Vlašića, NN osoba koja je vozila džip pokušala je da me zgura sa puta. Uspio sam izbjeći napade, jurio me je sve do ulaska u Travnik, gdje sam mu konačno umakao.

Kamere koje se nalaze na semaforu, na ulazu u Travnik, snimile su i njega i mene.

Provjerio sam tablice džipa – nisu nigdje evidentirane; Lažne su. Takve tablice koristi Udba Milorada Dodika.

4.

24.09.2015.: U okolini Banjaluke imao sam sastanak sa jednim od najviših funkcionera MUP-a RS, na njegov zahtjev. Sastanak je održan tajno.

Postoje dva svjedoka tog sastanka.

Prije tog sastanka u nekoliko navrata odbijao sam ponude o susretu; Na kraju sam prihvatio kako mi ne bi bilo prebacivano da sam isključiv i da ne prihvatam razgovor.

Prihvatam svaki razgovor i borim se za svoje stavove.

5.

Neću iznositi detalje, ali mogu reći da je razgovor bio vrlo neprijatan i da je svako ostao pri svojim stavovima.

Navešću samo dvije rečenice; Svom sagovorniku sam rekao:

Karakter Društva u kojem živimo najbolje oslikava činjenica da se tajno sastajemo, jer ako bi to bilo javno, ti bi imao ogromne probleme;

Ukoliko ste u MUP-u RS profesionalni, kao što tvrdiš, istražite ko me je htio stjerati sa puta 10.09.

Na taj način sam, istina nezvanično, prijavio pokušaj teškog povređivanja – moguće eliminacije, što jeste bio događaj na Vlašiću.

Moj sagovornik je trebao po službenoj dužnosti da provjeri moje navode.

Bilo je dovoljno skinuti snimke sa kamere pred Travnikom i lako bi se našlo ko je bio za volanom džipa, čiji je džip, ko je stavio neevidentirane tablice i koji je bio razlog vozača da me zgura sa puta…

Naravno, ništa nije istraženo, jer je džip vozio pripadnik Specijalne policije MUP-a RS.

Ubijeđen sam da je moj sagovornik znao sve odgovore u vezi sa tim slučajem već tada kada smo se sreli.

6.

30.12.2015. godine Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, javno me optužio da rušim institucije RS: “Vasković na svom blogu, ne samo ove godine, ali naročito ove godine, poziva na rušenje institucija Republike Srpske, podriva institucije Republike Srpske, a naročito Ministarstvo unutrašnjih poslova”.

Da li je ikom palo na pamet da sasluša Lukača zbog javnog crtanja mete na Vaskovićevom čelu?

Da li je Vasković izmislio Lukačev istup, upriličen nakon mog izvještavanja o protestima radnika pred Narodnom skupštinom RS?

Da li iko, sem možda Kluba Novinara-kuglaša Banjaluka, misli/smatra da će takav ministar policije dozvoliti sprovođenje bilo kakve ozbiljnije istrage o ugroženosti osobe koju on karakteriše “Rušiocem Republike Srpske”?

7.

30.12.2015. napisao sam “Vaskovićev odgovor Lukaču: Reci Srbima koji Srbin je snajperom pucao po Srbima 92. u Bosanskoj Krupi?!”.

8.

02.01.2016. Obaviješten sam iz kredibilnih izvora, unutar Režima, da ODMAH moram napustiti RS/BiH, jer sam ugrožen i realno prijeti opasnost da budem brutalno napadnut.

9.

Povod za januarski napad bio je Lukačevo stavljanje mete na moje čelo i moj odgovor njemu.

Poznato mi je i ko su trebali biti napadači.

Spakovao sam se za dvadeset minuta i napustio državu u narednih sat vremena.

Ostao sam van BiH jedanaest dana; Sve vrijeme sam radio, stvarajući privid da se ništa opasno po mene ne dešava; Tekstove sam objavljivao preko “Tor-a”, kako bih pokušao prikriti lokacije na kojima sam se nalazio.

10.

Nisam obavijestio javnost o odlasku, iako prva četiri dana nisam uopšte izlazio iz stana u kojem sam, po odlasku, bio smješten, a narednih sedam rijetko sam napuštao stanove u kojima sam se u tom trenutku nalazio. U tih jedanaest dana tri puta sam mijenjao destinaciju.

Tokom tih dana stizale su mi poruke uznemirujućeg sadržaja od pripadnika Dodikove Udbe, ali od toga ništa nisam objavio, smatrajući da se, ipak, neće usuditi da nasrnu na mene na teritoriji jedne susjedne države.

Vratio sam se kada su mi Izvori saopštili da su se stvari smirile i da su oni, koji su namjeravali da me brutalno napadnu, pod pritiskom, odustali od svojih planova.

Ko ih je pritisnuo? O tom potom!

11.

Drugi put morao sam napustiti BiH nešto prije majskih protesta opozicije i kontramitinga Režima.

Učinio sam to, jer sam od “Čuvara Režima” bio markiran kao jedna od osoba koju treba neutralisati, ukoliko dođe do višednevnih protesta. Na taj način bi se neutralisao blog koji, u takvim sitacijama, ima ogroman broj posjeta – i do stotinjak hiljada.

Postoje razne vrste neutralisanja.

Bio sam, sa porodicom, van BiH pet dana.

Nisam obavijestio javnost o svemu ovome, jer nisam htio da dolivam ulje na, ionako, snažno rasplamsalu vatru. Niti sam htio sopstveni objektivan problem izdizati iznad opštih okolnosti.

Nikako nisam htio proizvesti situaciju iz koje bi bilo ko mogao zaključiti da “koristim trenutna dešavanja” kako bih sebi “dao na značaju”.

Jednostavno sam otišao, radio kao da se ništa ne dešava, sa terena su me izvještavali saradnici i prijatelji; Napravio sam snažnu mrežu, uslovno rečeno, dopisnika i gotovo nijedna bitna stvar im/mi nije promakla.

(Mala digresija: Meni nisu potrebni nikakvi “pojačivači značaja”, jer blog ima izvrsnu posjetu; Dnevni prosjek, u oktobru, bio je 30.341posjetilac, (ukupno u oktobru 940.601, bez posjeta na video kanalu); U septembru, dnevno je bilo, u prosjeku, 31.429 posjeta (ukupno u septembru 942.878, bez posjeta na video kanalu)…

12.

21.08.2016. sam obaviješten o spremnosti kriminalnih krugova iz Srbije, uvezanih sa vrhom vlasti RS, da napadnu i mene i članove porodice.

Razlog: Rušio sam, po njima, “srpko-srpske odnose”, ostvarene na relaciji Beograd-Banjaluka.

Ti “srpsko-srpski odnosi” su, prevedeno na srpski, milioni maraka koji se odlivaju iz RS prema tajkunskoj eliti u Beogradu. Odlivaju se i dalje i odlivaće se i dalje.

Ćutao sam o prijetnjama.

Nisam napuštao BiH/RS, smanjio sam kretanje na minimum.

13.

06.11.2016. objavio sam tekst “Ubistvo Milana Vukelića je slika karaktera Dodikovog Režima”, koji je izavao pravu buru u MUP-u RS, zato što su u njemu imenovani visoki funkcioneri te institucije koji jesu učestvovali u maltretiranju pokojnog Milana Vukelića.

Jedno vrijeme bili su skrajnuti, ali ih je Lukač vratio u vrh MUP-a RS.

Ostajem i dalje pri svim navodima iz tog teksta.

14.

Nekoliko dana po objavljivanju teksta sam iz svojih izvora, uredno poslaganih po dubini i širini Režima, obaviješten da postoji Grupa čiji je zadatak da se obračuna sa mnom.

15.

11.11.2016. objavio sam dva klipa, inserte iz govora Milorada Dodika na skupu SNSD-a, održanom 30.10. 2016., pod nazivom: “Побједнички скуп СНСД а на локалним изборима 2016, са страначким руководством 30.10. 2016. године”.

Klipove sam naslovio sa “Dodik u Adolfovom stilu: SNSD će napraviti Crnu knjigu svih koji su mu se zamjerili” i “Dodik u Hajnrihovom stilu: Opštinama koje nismo dobili Vlada RS neće pomoći niti će sa njihovim rukovodstvima komunicirati naši ministri”.

Ocijenio sam takve stavove Fašističkim. I dalje tvrdim da su izrečeni Dodikovi stavovi nepatvoreni Fašizam.

Da bi neko bio Vođa, njegovi najbliži saradnici moraju biti surovi, nemilosrdni i brutalni.

Dodik jeste Vođa, u najcrnjem smislu te riječi; Već predugo je okružen osobama, koje primjenjuju fašističke metode spram protivnika; Na kraju je i sam krenuo sa javnom promocijom fašističkih stavova.

16.

Objavljivanje klipova izazvalo je veliku polemiku na političkoj sceni; Režim je bio stavljen u defanzivu, štetu su vadili na sve moguće načine, mahom manipulacijama i lažima.

17.

Tekst o godišnjici ubistva Vukelića, objavljivanje klipova i karakterisanje Dodikovog istupa fašističkim bili su okidači koji su doveli do odluke da budem likvidiran. I to na najsuroviji način.

Trebalo je tim činom pokazati supremaciju Režima i njihovu nedodirljivost.

14.11. i 15.11. krenulo je javno prizivanje moje likvidacije. Nastavilo se i poslije toga. Po Molohovoj naredbi.

18.

19.11.2016. sam obaviješten da je donesena odluka da budem likvidiran.

“Životno si ugrožen. Namjera im je da te dignu u vazduh”, saopštili su mi Izvori iz Beograda, iz visokih političko-bezbjednosnih krugova.

Izvori su bili ultimativni po pitanju tačnosti informacije i vidno uznemireni zbog njenog karaktera i činjenice da mi saopštavaju takvu morbidnu vijest.

Izvori su insistirali da je brzina djelovanja od presudne važnosti da se spasem.

Ustvrdili su i da je cijela akcija otpočela.

Ima još niz detalja, ali ih, iz razumljivih razloga, ne mogu objaviti.

Izvori, prirodom posla, imaju komunikaciju sa Režimom u Republici Srpskoj.

19.

Isti navodi potvrdili su se ponovo 20.11.

Izvori nisu ostavljali dilemu da sam vrlo ozbiljno životno ugrožen i da sam prisiljen povući odlučne korake kako bih se spasao.

Izvori koji su mi javili groznu vijest izuzetno su kredibilni i pozicionirani funkcijama tako da sebi nikada ne bi dozvolili bilo kakvu vrstu egzibicionizma. Posebno ne tako morbidnog.

20.

20.11.2016., u večernjim časovima, napustio sam BiH.

21.

Prijava MUP-u RS bila bi bezvrijedna, kao i sve ranije podnesene.

MUP RS nikada ništa nije učinio da me zaštiti, a imali su dosta prilika.

Uostalom, već sam to naveo, Dragan Lukač me je lani, 30.12., javno optužio da rušim institucije RS, čime mi je stavio metu na čelo.

Onom koji od tebe pravi metu, zloupotrebljava instituciju da te nanišani, proglasi te Neprijateljem, besmisleno je saopštavati da si meta i tražiti bilo kakvu vrstu zaštite.

22.

Zato sam se odlučio da odem; Iznenada i nikog ne obavještavajući o tome.

Tek kada sam stigao na odredište, gdje sam se smatrao sigurnim, objavio sam blog u kojem sam saopštio da sam napustio BiH.

Bio je to jedini način da se pokušam zaštititi. I na miru istražim ko stoji iza namjere da me digne u vazduh.

23.

Nisam proteklih dana davao nikakve izjave, niti bilo šta pisao, iz tih razloga.

Izvan svake razumne sumnje sam utvrdio da iza plana da budem dignut u vazduh stoje Moloh i vrh njegove Udbe.

24.

Da podsjetim, lično mi je Dodik prije sedam mjeseci potvrdio da je i ranije bilo namjera njegovih ljudi da me fizički napadnu/neutrališu.

“Znaš li da sam ja tebi nekoliko puta spasio glavu, kada se vodila rasprava o tebi?!” rekao mi je Milorad Dodik 05.04.2016. godine, u prisustvu Željke Cvijanović i Petra Đokića.

Odgovorio sam da mi je to poznato, ali da problem u društvu koje vodi i jeste u tome da se vodi rasprava o bilo čijoj glavi i da je on treba spasavati.

25.

Očito je da se intenzivno nastavilo ono što je Dodik rekao u aprilu ove godine: Ugrožavanje mog života.