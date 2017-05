Slobodan Vasković : Dodik se sam politički spalio u Visokoj Peći sopstvenih Koalicija sa Đavolom

1.

Milorad Dodik doživio je težak, brutalan, nokaut. Od kojeg nema oporavka.

Dodik je pregažen od Rudara “Ljubije”, koje je namjeravao prepustiti Evgeniju Zotovu, jednom od zadnjih čireva formiranih iz truleži aktuelnog Režima.

2.

Rudari su se borili za svoje porodice, slobodu, hljeb, goli opstanak, razumijevajući da su biološki ugroženi i istrajnost ih je dovela do pobjede. Strah od Dodika je bespovratno razbijen.

Sve ostalo, propratni događaji, su nus proizvodi.

3.

Rudari su Narod koji je demonstrirao, javno, snažno, glasno, ali i sa dignitetom, da više ne vjeruje u Dodikove obmane i opsjene i da su potpuno svjesni njegove destruktivne, rušilačke, anticivilizacijske politike.

4.

Dodik je, svojom voljom, ličnim izborom, politički spaljen u Visokoj Peći sopstvenih Koalicija sa Đavolom, koje su brojne i primoravaju ga da ide do kraja u uništenju svega što još vrijedi; Čak i samog sebe, jer ne smije da odustane.

Dodikove Podzemne Koalicije, među njima i ova oko Ljubije, demonstracija su njegove prisiljenosti da sluša naređenja; Koja se izdaju daleko izvan granica Republike Srpske.

5.

Dodik je samoubilački išao do kraja sa Ljubijom, jer nije imao kud. Nema to veze sa navodna 92 miliona KM, koji bi se, navodno, dobili da je Odluka prošla; Nema to nikakve veze ni sa navodnim razvojem privrede, navodnim spasom RS od finansijske zavisnosti, navodnim povećanjem penzija…

6.

Ljubija je, nekoliko puta sam to već napisao, Strateško pitanje! I ništa iznad i ispod toga.

7.

Zločin (što bi se desio da je Ljubija prodana) je spriječen; Dodikov pohod na Narod je u ovom dijelu zaustavljen; On sam je dezintegrisan i krpljenje, koje slijedi, malo, gotovo ništa, će pomoći.

8.

Nema više dizanja. Svi Dodikovi šampionski pojasevi, a nije ih bilo malo u proteklih jedanaest godina, završili su u podrumu. Nikom više nisu potrebni.

9.

Pokušaće Dodik da se pridigne; slijedi, izvjesno, monstruozan napad njegovih razbijenih trupa spinovima, novim prljavim omaglinama, objedama…, ali njegov maksimum je posrtanje.

Previše je “mekog trbuha”, premalo mišića, za bilo šta više od besciljnog, dezorijentisanog bauljanja na političkoj sceni.

10.

Teški Ljubijski Nokaut donio je i tektonske poremećaje na političkoj sceni; Ništa više nije kako je bilo, ni Režim, ni Opozicija…

11.

Vlada RS je, zvanično, pala, ali će još neko vrijeme ostati na aparatima.

12.

DNS, dio vlasti, strateški i taktički je vješto upravljao Opozicijom, koordinišući udar na Dodika, kao sastavni dio gotovo pa epske bitke/pobjede Rudara; SNSD je još jednom demonstrirao spremnost na samouništenje i taj Konglomerat Interesa ide nezaustavljivo ka agregatnom stanju srče, kao i Dodikovi Lakeji iz SP-a.

13.

I za kraj – Iznošenje Nokautiranog iz Ringa neće biti ništa manje dramatično od samog Nokauta.

14.

Ostanite sa mnom.