Slobodan Vasković : Dan Okupatora Republike

Prema viđenom nismo ni Banana Republika; Realnije – Trula Banana Republika, sa Trulim Banana Diktatorom, koji upravlja ostacima Trulog Sistema, koji se zove Republika Srpska.

2.

Ako je Parada trebala biti demonstracija sile, sloge… onda je to potpun promašaj; Bila je to javna demonstracija frustracija Milorada Dodika, čiju dubinu je oslikavao svaki novi korak postrojenih “sa koca i konopca”, što su defilovali ulicom.

3.

Licemjerstvo je dominiralo “proslavom”; Sve se, navodno, čini “u ime naroda”, istog onog koji je satrven pod jarmom Trulog Banana Diktatora.

Istog onog naroda, koji je prevaren lažnim referendumom, čiji rezultati nisu ni objavljeni.

4.

Dajte da se ne lažemo – cijela Parada je Parada Dodikove želje da se pokuša održati u političkoj igri, da novim prijetnjama i radikalizacijom situacije satrveni Narod pokuša još jače nabiti u živi štit, koji bi čuvao njega, Oligarhiju i oteto.

5.

Kada bi mu zatrebalo, Dodik bi Narod gurnuo u minsko polje, da mu prokrči put do opstanka; Opstanka Dodika, ne Naroda.

Narod je Kolateral Režima; Štete u supstanci Naroda će se povećati nakon poluvašarske, banalne, trivijalne, patetične Paradice, upriličene u čast politički obesmišljenog i dezorijentisanog Dodika.

6.

Sve čemu prisustvujemo jeste uzaludna Dodikova borba za politički opstanak. Sve čemu prisustvujemo samo je sekvenca u filmu rastakanja ovog entiteta, koji živimo već deceniju.

7.

O kakvom dostojanstvu može govoriti Dodik, ličnost bez ikakvog dostojanstva, beskrupulozni uništitelj srpskih nacionalnih interesa, koji to čini Dželatskom posvećenošću?!

Sve što on izgovori je notorna Laž; Sve za šta se on javno zalaže je notorna Laž; Jedina istina je da Dodik, koji je uništio institucije RS, isisao iz njih esenciju, upleo ih sa zočinačkim organizacijama, kojima ih je dao na upravljanje, pokušava održati taj monstruozni mehanizam: Spržiti i preostalo, nastavkom vulgarnog napada na ostatke društvenih vrijednosti.

8.

Mladen Ivanić mu tercira; Mladen Ivanić je, zajedno sa Dodikom, snažno napao Oružane snage BiH.

Čije su to snage? I srpske!

Ivanić i Dodik napali su srpske snage, ne bošnjačke ili hrvatske, dovodeći ih u poziciju ili/ili i ukoliko to ili bude imalo negativne konsekvence po srpske snage unutar OS BiH, nigdje neće biti ni Ivanića ni Dodika da ih zaštite.

Ali biće tu da ih još jednom provuku kroz mašinu za mljevenje mesa.

9.

Upravo te srpske snage, unutar OS BiH, Dodik je okarakterisao neprijateljima, ukoliko ne dođu na njegovu Paradicu u njegovoj Truloj Banana Republici.

Kako isti korpus osoba može biti i neprijatelj i prijatelj?!

Ko je uopšte Dodik da adhok proglašava Neprijateljem svakog onog ko nije na njegovoj liniji razaranja srpskog nacionalnog bića u BiH?!

10.

I zašto je Ivanić te ljude doveo i postrojavao u Banjaluci?

Da bi naudio Bakiru Izetbegoviću?

Kakav uticaj ima Bakir Izetbegović u Republici Srpskoj? Nikakav.

Taj ima sve slabiji uticaj i u sopstvenoj SDA i na teritoriji Federacije BiH, gdje su većina Bošnjaci, a kamoli da ima ikakav uticaj na RS.

Bakir Izetbegović je Dodikova duda varalica na koju lovi Narod, tretirajući ih masom bez mozga.

Dodik i Izetbegović, zajedno sa Čovićem, su Jedno Lice, Jedna razarajuća AntiPolitika, Jedan privatni Interes, podijeljen jedino različitim brojevima bankovnih računa i ničim drugim.

Ivanić je začin u toj odvratnoj politici.

Ivanić je već jednom, polovinom juna prošle godine, pridigao Dodika na koljena i omogućio mu da se skroz podigne. Bio je to antisrpski potez.

Kratko je trajalo Dodikovo stajanje na obje noge – do desetak dana iza izbora, nakon čega je opet kleknuo i opet je Ivanić tu.

Ovaj put nema Vučića, što je pozitivna stvar, koja svjedoči da su Ivanićevi ponovni pokušaji oživljavanja Dodika tek pokušaji. Ništa više od toga.

11.

Dodik i Ivanić su sukobili RS sa NATO!

Za čiji račun?

Sigurno ne za račun Naroda u RS! Sigurno ne za račun Srbije!

Interes RS jeste i NATO, jer i pripadnici Trećeg RS puka, kroz OS BiH, sarađuju sa NATO više od decenije, obučavaju se po programima NATO, idu u misije sa NATO vojnicima, BiH je teritorija u zoni interesa NATO.

Možete ne voljeti NATO koliko hoćete, NATO je tu. I neće otići.

To su činjenice, ali nikom iz kvazielite nije do činjenica; Njima je do Laži i novih prevara Naroda, kojim upravljaju u skladu sa principima mentalne pornokratije.

12.

Ako je Ivanić već Vrhovni Komandant zašto nije naredio da Treći RS puk defiluje?

Nije smio i to je ta Laž podvučena u cijelu ovu antisrpsku priču, koja plamti i na kojoj gore Srbi; A na vatru ih nalažu njihovi “prvaci”.

13.

Kakva je to proslava i kakva je to Republika ako su (novoimenovani) članovi Senata Slobodan Pavlović, Aleksandar Džombić i Mladen Jevrić Durić alijas Grigorije?!

Šta je Senat? Savjetodavno tijelo Moloha i Mafije?!

Čime je Pavlović zadužio RS? Otimanjem od RS, pranjem para, nizom nezakonitih poslova, kriminalnom karijerom i u poznim godinama; U ranim se družio sa svjetskim probisvijetima i poslovao sa njima.

U njegovu slavu se slavi dan RS? U slavu perača novca!

14.

Čime je to Grigorije zadužio RS? Blagosiljajući zlotvore koji su je pljačkom spržili? Lično otimajući desetine miliona KM iz budžeta RS? Stavljajući Pravoslavne Hramove pod hipoteke, dižući kredite i arčeći ih u provode?

Ekumenizmom, dodvoravanjem hrvatskim Biskupima; Zavađanjem Srba, huškanjem Srba protiv Srba…?

Za to je Grigorije nagrađen!!!

15.

Čime je Aleksandar Džombić zaslužio da bude senator? Time što je akter, organizator nekoliko pljački vrijednih desetine miliona KM, time što je dozvolio nelegalno izvlačenje preko milijardu maraka iz Birča i preko Balkan Investment Banke, time što Dodika drži u šaci…?

Džombić je nagrađen za pljačkanje Srba i ćutanje o Molohu!

16.

Opozicija je dobro postupila što nije prisustvovala materijalizovanju ideja Zločinačke organizacije koja upravlja ovim entitetom; Što nije učestvovala u Danu Okupatora Republike; Što nije dala svoj doprinos njenom daljem ponižavanju i uništenju.

Konačno potez za cijeniti.

Da li je kasno? Nikad nije kasno u borbi protiv Okupatora, a Okupator jeste Dodikova Plutokratska Mašina, za koju su najmračnije jezuitske katakombe, tek polumrak!

17.

Svima koji slave Svetog Stefana sretna krsna slava i od srca im želim da iduću proslave u Slobodi.

Ostanite sa mnom.

Slobodan Vasković (Blog)