Slobodan Vasković bez dileme : Dodik želi biti predsjednik Srbije! Ruši Vučića! (Video)

U Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na Face TV ponovo je gostovao poznati istraživački novinar Slobodan Vasković koji je između ostalog ustvrdio da je krajnji cilj predsjednika RS Milorada Dodika da postane predsjednik Srbije. Pored toga Vasković je izrazio svoje uvjerenje da su Bakir i Dodik identični te da je Sebija Izetbe4gović više vodila SDA od njenog muža i predsjednika stranke Bakira.

Vasković: “Dodik neće uspjeti srušiti Vučića i Srbiju! Prvi razlog: Dodik čini sve da ne dođe do pomirenja na relaciji Beograd – Priština! Drugi razlog: uvjerenja je da baš on treba da bude predstavnik i vođa svih Srba! Maliciozno, drsko i bezobrazno je da je Dodik usred Beograda otkrio svoje namjere kazavši da se RS brani i u Srbiji! Narativ RS-a je: bezočne laži, radikalizam, secesionizam i mržnja prema drugima, prije svega prema Bošnjacima! To se iz Srbije ne emituje! Nema velike prepreke na putu Srbije ka EU! Ostalo je još da se riješi pitanje u BiH koje se vještački podgrijava! Dodik želi to spriječiti napadom na Srbiju i njemačko-francuski plan! Dodik hoće da sruši ZSO! Kosovo i RS nisu u istom paketu! Ma koliko Kurti govorio da neće da prihvati ZSO, prihvatio je! Nije Vučić izabrao Dodika! Vučić zna šta mu radi Dodik! Dodik više nema kud! Opozicija mu je bila zadnja linija odbrane, a sada je ostao potpuno sam. Dodik jača desničarske organizacije u Srbiji koje su povezane s desničarskim organizacijama u RS-u. Šta Dodik priprema?! Je li to priprema izazivanje sukoba, ne samo u BiH već i u Srbiji?! Paljenje ovog regiona bilo bi paljenje Evrope! Jedna varijanta je da se Dodik povuče iz koalicije na nivou države, kako bi pričao da je BiH nemoguća država! Zamrznuti konflikt na Kosovu je krenuo u rješavanje; riješit će se i u BiH – Dodik se toga plaši!

Jednom mi je prijatelj rekao: ‘Kada Dodik počne padati, bit će nezamislivo gadno, a sada je već gadno gotovo do nezamislivosti!’ Dodikove izmjene Krivičnog zakona su nepotrebne! Njegov cilj je da NVO proglasi neprijateljima RS-a kako bi sebe odbranio! Bakir je uništio svaki koalicioni kapacitet SDA! Samo zbog toga bi trebao da ode sa čela SDA! Zašto SDA ponavlja ono što je radio HDZ?! Razdvojio bih sudbinu SDA i sudbinu Izetbegovića. Bakir bi trebao da napusti čelo SDA i prepusti ga nekom mlađem! Nije mu toliko bitno da li će biti u vlasti koliko mu je bitno da bude na čelu stranke. Sebija je mnogo mudrija od Bakira. Ona je više vodila stranku nego on! Schmidt u nezgodnom trenutku donio izmjene Ustava, ali su procijenili da je to najmanje bolan trenutak za te promjene. Nije toliko bitan Schmidt koliko je bitan OHR. Rata neće biti! Kada sam kritikovao Draška Stanivukovića – napadan sam, a sada imamo horske kritike na Draškov račun. Opozicija u RS-u bila zadnja linija odbrane Dodika, a pošto ne postoje, Dodik je na čistini. Jelena Trivić je pokazala principijelnost i konzistentnost. Uvjeren sam da je Jelena dio alternative u RS-u. Draško je uletio Dodiku u šake, prebrzo i nizašta! Jedna varijanta je da ga Dodik proguta, a druga da ga zatvori.”

(Kliker.info-FACE TV)