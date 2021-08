Slika djeteta koje umire ocu na rukama trajno utisnuta u sjećanju logoraša iz Prijedora

Period do augusta, do kada je bio u logoru “Omarska”, pamti samo po mučenjima i gledanju smrti u oči. Kaže kako nije mogao misliti o bilo čemu drugom osim o mirisu krvi i kriku od užasa maltretiranja koji je dolazio iz prostorija za ispitivanje.

“Šta je to u čovjeku, koja je to količina mržnje da na takav način mrcvari ljude, da ih ubije, izvodi svako veče, pa im za 15-ak dana polomi ruke, noge, i onda u stravičnim mukama umiru”, kaže on.

Rezak se sjeća doktora iz Omarske koji je povrijeđenim logorašima najčešće pružao neku vrstu pomoći, čak i šivanjem rana “koncem” od vlastite kose.

“Davali su prljave majice natopljene vodom i pravili obloge, jer su ti udarci od raznih predmeta – sajli, šipki, od drvenih palica, kablova – koža je pucala, to je Eso [Sadiković] šio sa vlasi, to su stravične slike, to se nikad ne može zaboraviti”, prepričava on.

Uslovi nedostojni i životinja