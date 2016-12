Slijepo povjerenje : Kako je muž Ivanke Tramp postao najmoćniji zet na svijetu

Kažu da Jared nikad ne diže glas, ne prekida sugovornika, ne skida osmijeh s lica.Osim toga, kažu da je tridesetpetogodišnji zet Donalda Trumpa jedan od rijetkih koje budući predsjednik SAD-a uvijek sluša i dobrovoljno mu ostavlja svoj telefon da prima pozive.

A to je, u Trumpovu slučaju, potvrda slijepog povjerenja.

Ljubav između Donalda Trumpa i Jareda Kushnera započela je istovremeno s predsjedničkom kampanjom. Dotad je Jared bio sposoban i simpatičan dečko koji se oženio tatinom mezimicom Ivankom.

Tokom više od godinu dana života u simbiozi, na susretima s biračima na poljima Wisconsina, aerodromima Teksasa i Floride, sportskim dvoranama Pennsylvanije, na susretima s washingtonskim političarima, lobistima, novinarima, Jaredova strast prema politici i ambicije njegova punca poklopile su se do savršenstva.

Jared je cijelo vrijeme bio nevidljiv javnosti, nikad nije dao intervju i nikad nije poslao niti jedan tvit, ali je svakodnevno bio uz Trumpa i uticao na sve njegove odluke.

I izgleda da Trump više ne zna živjeti bez njega. Žuti tisak svakodnevno objavljuje fotografije Jareda i Ivanke kako ulaze u mramorno-ružičasto predvorje Trumpova nebodera na Petoj aveniji.

Ne samo gost

Da Jared neće biti tek gost tijekom službenih večera u Bijeloj kući, bilo je jasno već nekoliko dana nakon pobjede, kad se Trumpov klan odazvao Obaminu pozivu. I dok je Donald više od sat vremena razgovarao s predsjednikom o vanjskoj politici, Obamacareu, imigrantima, a Michelle objašnjavala Melaniji kako se održava predsjednički vrt, Jared je u društvu šefa Obamina kabineta, Denisom McDonoughom, šetao oko Bijele kuće. Imao je lice djeteta u Disneylandu.

Međutim, teško je vjerovati da će Trump dati Jaredu neku službenu funkciju. Prepreku predstavlja zakon o nepotizmu, koji je donesen nakon što je predsjednik John F. Kennedy postavio svog mlađeg brata Roberta na mjesto ministra pravosuđa. Međutim, moguće je da i bez službene titule Jared postane jedan od najvažnijih igrača tijekom Trumpova mandata.

“Ne bi bilo čudo da sljedeće četiri godine Jared provede u Bijeloj kući”, izjavio je medijski tajkun Rupert Murdoch, “njegovo mišljenje će o mnogočemu biti veoma važno, rekao bih odmah iza mišljenja potpredsjednika Mikea Pencea.”

Rođen u bogatoj židovskoj obitelji u New Jerseyju, Jared je 2004. preuzeo upravljanje obiteljskom tvrtkom koja se bavi nekretninama. Dok je njegov otac Charles­ biznis razvijao na desnoj obali rijeke Hudson, u državi New Jersey, Jared je znao da, ako hoćeš postati netko, moraš krenuti na najkompetitivnije tržište nekretnina na svijetu, ono newyorško. Kao što je četrdesetak godina ranije učinio njegov punac Donald, kada je iz Queensa, gdje se razvio obiteljski biznis, krenuo na Manhattan. To je također bila godina velikih skandala u obitelji Kushner.

Charles Kushner bio je u trajnoj svađi s bratom Murrayjem, što je privuklo pozornost tadašnjeg javnog tužitelja države New Jersey Chrisa Christieja. Nakon što je sestra Helen počela surađivati s tužiteljstvom i otkrivati obiteljske tajne, Charles je izgubio glavu. Kako bi se osvetio, platio je prostitutku, 10.000 dolara, kako bi Helenina muža privukla u jedan motel i tamo snimila dokaze o bračnoj nevjeri. Plan je bio toliko proziran i loše smišljen da je Charlesa koštao 14 mjeseci zatvora u Alabami, nakon što je osuđen zbog neplaćanja poreza, ilegalnog financiranja političkih izbora i prijetnji svjedocima. Osim što se morao javno ispričati sestri.

Osveta

Jared je više od godinu dana svakodnevno posjećivao majku, a oca u zatvoru svakog vikenda. I očito se toga dobro sjeća. Navodno je Chris Christie, guverner države New Jersey, i sam republikanski kandidat, koji je tijekom predizbora igrao ulogu Trumpova “terminatora” kada se trebalo riješiti Teda Cruza i Marca Rubija, udaljen iz grupe budućih članova administracije, upravo zbog događaja od prije 12 godina. Trump je između zeta Jareda i dugogodišnjeg prijatelja Christieja odabrao ovog prvog.

Uz pomoć brojnih kredita Jared je nekako prebrodio krizu iz 2007. I upravo tih godina kupio svoj neboder na broju 666 Pete avenije, u kojem i danas ima ured. Smatrajući da je za moć potrebno posjedovati medije, 2006. godine je za 10 milijuna kupio tjednik New York Observer. Novinari koji su tada radili za njega sjećaju se da je bio opsjednut novinarskim poslom, kao i da je volio izlaziti sa svojim novinarima i slušati njihove priče.

Međutim, prijateljska faza je trajala sve dok Trump nije odlučio krenuti u politiku. Najveća nezgoda s prijateljima novinarima stigla je, međutim, tijekom ovogodišnje kampanje kad je novinarka Dana Schwartz objavila otvoreno pismo svom izdavaču Kushneru, potpisano s “jedna od tvojih židovskih novinarki”, u kojem se pita kako je moguće da unuk preživjelih iz holokausta ne reagira na antisemitske izjave kandidata Trumpa. Jared je mirno i staloženo, kao uvijek, objasnio da su Trumpove riječi bile krivo protumačene.

Puno toga zajedničkog

Osim toga, 2007. prijatelji su ga upoznali s Ivankom s kojom je imao tako puno zajedničkog, od bogatog oca koji se bavi nekretninama do mnoštva braće i sestara, ali prvenstveno identičan odnos prema obitelji i lojalnosti, kao glavnoj osobini svakog odnosa. Međutim, Ivanka nije odmah pristala da se preobrati na judaizam, a za Jareda je to bio bespogovorni uvjet za brak. Dvije godine kasnije ona je promijenila mišljenje.

Vjenčanje dvoje bogatih nasljednika održano je 2009. u Trump National Golf Clubu u Bedminsteru, New Jersey. Među uzvanicima bili su Rudolph Giuliani i Andrew Cuomo, sadašnji demokratski guverner države New York, glumci Russell Crowe i Natalie Portman. I, kao što doliči dvjema obiteljima u kojima se sve temelji na računici, svi su na ulazu dobili prospekt koji je promicao ostale Trumpove golf-terene.

Zanimljivo je da je obitelj Kushner tokom nekoliko desetljeća novčano pomagala brojne demokratske kandidate. I sam Jared je u svojim dvadesetima nastavio s obiteljskom tradicijom u kojoj je odgojen. Prije nekoliko godina su on i Ivanka u svojem stanu na Park aveniji održali večeru s ciljem sakupljanja sredstava za Coryja Bookera, demokratskog senatora iz New Jerseyja. Također nije tajna da su veliki prijatelji svojih vršnjaka Chelsea Clinton i njezina supruga.

Teško je razabrati da li se u Jaredovoj promjeni političkih strana radi o računici i političkoj ambiciji ili, kako neki iz krugova bliskih Trumpu tvrde, o pravom pravcatom preobraćenju. Rođen i odrastao u bogatoj obitelji, nastanjen u New Yorku, s diplomom Harvardskog sveučilišta, okružen utjecajnim i jednako bogatim prijateljima, za Jareda je predizborna kampanja značila odlučujuće iskustvo upoznavanja s “običnim Amerikancima”.

I kao što je prije deset godina u ulozi izdavača tražio savjete onih kojima se divio, u tadašnjem slučaju Ruperta Murdocha, tako se nedavno susreo s Henryjem Kissingerom kako bi ga ovaj prosvijetlio u pitanjima vanjske politike.

Alibi za antisemitizam

“Moja kći Ivanka će ubrzo roditi jednog divnog dječačića Židova”, izjavio je Donald Trump prošle zime na Konferenciji AIPAC-a, Komiteta za američko izraelske odnose.

Theodore James Kushner, treće Ivankino i Jaredovo dijete, još se nije bio ni rodio, a već je pomogao djedu, 45. američkom predsjedniku. Činjenicu da je djed židovskom djetetu Trump je doživljavao kao “imunitet” od optužaba za antisemitizam. Židovski dio obitelji mu je donio puno novih prijatelja, kako iz newyorške židovske zajednice, tako i Izraela. Uz posredništvo Rona Dermera, izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, koji je osim toga i osobni prijatelj s Jaredom Kushnerom, Trump se već prije pobjede susreo s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

U svom oduševljenju Jaredovim radnim sposobnostima i intuicijom Trump ide tako daleko da tvrdi da Jared može postati osobom koja će napokon donijeti mir u izraelsko-palestinskom odnosu.

“On tako dobro poznaje situaciju, područje, narode i ključne ljude”, izjavio je Donald Trump u svom intervjuu za New York Times, objašnjavajući zašto vjeruje da će njegov zet uspjeti u onome u čemu brojni i puno iskusniji od njega dosad nisu.

Slabe veze s Izraelom

S druge strane, prema pisanju tih novina, u Jeruzalemu poznaju prezime Kushner samo s ploča zahvalnosti na bolnicama i školama, koje je njegov otac financijski pomagao. Jared ima malo veza s Izraelom, čak ni poslovnih, i rijetko je tamo boravio. Vrlo je teško u ovom trenutku reći koliki će biti njegov utjecaj na politiku prema Bliskom istoku.

Jer pravi Jaredov talenat je ipak jedan drugi. Taj “izuzetni mladi čovjek”, kako ga definira njegov punac Donald, uspio je uz pomoć šačice ljudi i savjeta malobrojnih prijatelja iz Silicijske doline od websitea Trumpove organizacije stvoriti pravu izbornu mašinu. Milijuni i milijuni Trumpovih birača uneseni su u banku podataka zajedno sa svojim interesima, iskustvima, osobnim podacima, ukusima. Trump zna sve, ali baš sve, o svojoj biračkoj vojsci. Nazvan “Projekt Alamo”, danas se može baviti političkim marketingom, medijima, anketama i svakako predstavlja početnu točku za sve buduće izborne kampanje.

Tamara Jadrejčić (Globus)