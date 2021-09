Slavoj Žižek bez dileme : “Nema rješenja na Balkanu, čak ni u Evropi, bez mirne Bosne”

17.01.2015., Zagreb – U HNK-u odrzao predavanje slovenski filozof Slavoj Zizek. Photo: Petar Glebov/PIXSELL

Ekskluzivno je na N1 iz Ljubljane govorio Slavoj Žižek, jedan od najpoznatijih živih svjetskih filozofa.

Evropa u ‘vlastitom dvorištu’ ima pojave slične onima u Afganistanu, smatra slovenski koji je u programu N1 televizije sarkastično nazvao takve zemlje u Evropi “osovinom zla”.

“Slične pojave onima u Afganistanu imamo ovdje u Evropi koje nisu tako radikalne, ali su možda još više opasne. Nazivam ih, sarkastično, osovinom zla. Tu spadaju Poljska i Mađarska, a i Slovenija se gura tamo“, rekao je Žižek uz napomenu da je povratak na lokalni identitet, aludirajući na zatvaranje, ravno samoubojstvu.

“Povratak u neki lokalni identitet bila bi samoubilačka aktivnost, i zbog toga uvijek mislim i na Bosnu i Hercegovinu. Hoćemo li ostati na nivou tri nacionalna identiteta i imati međunarodne pritiske od Evropske unije i drugih. To je katastrofa. Smatram da ljudima treba ponuditi entuzijastičnu kooperaciju u okviru BiH, a ne samo ovu liberalnu mantru da tolerišemo drugog, što ustvari znači da se ignorišemo. Sjećam se, kad su prije nekoliko godina bile velike demonstracije protiv Dodika, počele su i demonstracije u Sarajevu – to je bila jedna svijetla točka. Možda je sve to utopija, ali situacija to i traži“, rekao je u emisiji Izvan okvira.

Kako kaže, Evropa nema nikakvog prava da nas uči. A za BiH bi bilo tragično da bude u položaju u kojem na Evropu gleda kao na svoj “super ego”.

“Jedinstvena je šansa da Bosna i Hercegovina, upravo kao multinacionalna zajednica, održi lekciju Evropi. Možda će neka kriza to proizvesti. Stoga, ako me pitate jesam li pesimista ili optimista, evo reći ću vam formulu: iz istog razloga sam i pesimista i opstimista. Kriza nas može gurnuti u to da nešto novo nastane“, smatra Žižek.

“Bosna i Hercegovina je danas, u kondenziranom obliku, problem svih nas: kako da se jedno društvo, koje je zarobljeno u nacionalističke konflikte, iz toga izvuče? Na vama je da nađete rješenje. Nema rješenja za sve nas, ne samo na Balkanu, čak ni u Evropi, bez mirne Bosne. Jer bez mirne Bosne imat ćemo još više Orbana, stoga vam ja – ne samo iz arogantne i glupe solidarnosti – već i zbog vlastitog interesa želim da nađete neku formulu“, rekao je u razgovoru za N1 televiziju.

Slavoj Žižek je jedan od najpoznatijih živih svjetskih filozofa, najveći pečat njegovom djelu daje izvorna kombinacija filozofije i psihoanalize. Područja njegovog istraživačkog rada su psihoanaliza, politička filozofija, njemačka klasična filozofija i religija.

(Kliker.info-N1)