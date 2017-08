Slavna oskarovka oplela po Melaniji Trump : ”Mračna slovenska duša uskoro će isplivati”

Slavna oskarovka Helen Mirren koja je nedavno proslavila 72. rođendan, pojavila se na naslovnici najnovijeg broja Allurey za koji je govorila o politici, obitelji Trump, o svojoj mladosti, starenju..

Kritički se osvrnula na ulogu Melanije i Ivanke Trump, kazavši da ni jedna ni druga, kao prva dama i kao prva kći ne čine apsolutno ništa kako bi zaustavile Donalda Trumpa u njegovim kontroverznim političkim potezima, prenosi časopis People.

Komentirala je snmku na kojoj Melanja odguruje ruku svojega supruga.

“Gledala sam tu snimku i pomislila da je ona jedna od najmoćnijih žena na svijetu jer ga može srušiti. To je zamalo i učinila… i to samo jednom rukom. Jasno mu je dala do znanja da je ne dira. Znate, ja sam porijeklom iz istočne Europe, a mi imamo mračne duše. Vidjet ćete, ta mračna slovenska duša uskoro će isplivati na površinu”, rekla je Mirren.

Glumica je bila puno oštrija prema Trumpovoj ljubimici, najstarijoj kćeri Ivanki i njezinoj nedavno objavljenoj knjizi “Women Who Work” (Žene koje rade).

Priznala joj je retoričke vještine, uz opasku da je sadržaj Ivankinih riječi i govora isprazan.

“Njezina knjiga nema veze s tim kako većina današnjih žena uistinu živi. Savjetuje im da si priušte vrijeme za sebe kako bi, primjerice, otišle na masažu i meditaciju. Ma dajte, molim vas”, komentirala je slavna glumica.

Za vrijeme predizborne kampanje Trumpa je nazvala “dinosaurom koji je neprijateljski raspoložen prema ženama”.

(Kliker.info-Hina)