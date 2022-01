Skup podrške BiH u Stuttgartu: Zašto smo dozvolili da se cijeli svijet bavi našom domovinom, a mi stojimo po strani?

Skup podrške Bosni i Hercegovini pod nazivom “Protiv podjela i sukoba: Svi za BiH, BiH za sve!”, održan je jučer, u subotu, 22. januara 2022. godine, u Stuttgartu.

Sa skupa je upućena glasna i jasna poruka da su građani i građanke i prijatelji i prijateljice Bosne i Hercegovine za mir, toleranciju, demokratiju i prosperitet, a protiv rata, sukoba i podjela u nacionalne torove, da država Bosna i Hercegovina pripada građanima/kama, a ne stranačkim vođama, da pravna država mora da funkcioniše i da se državna pitanja trebaju rješavati u institucijama Bosne i Hercegovine.

PROBUDIMO SE!

– Danas ovdje nisu dozvoljene promocije bilo čega ni bilo koga osim države BiH. Danas ovdje nema privilegije za pojedinca, za politiku, za konfesiju, danas nema sakupljanja dobrovoljnih priloga, prodaje ili kupovine. Danas ovdje svi smo isti, danas smo ovdje donijeli samo ljudsku dušu i srce bosansko. Pasivan, šutljivi i pokoran postaje saučesnik! Šta smo to propustili i gdje smo grešku napravili, zašto smo dozvolili da se cijeli svijet bavi našom domovinom, a mi stojimo po strani? Ponašamo se nemoćno, a neprocjenjive resurse posjedujemo. Ono najveće bogatstvo, ljude, rasipamo na sve strane svijeta. Bosna i Hercegovina nije samo tamo gdje je teritorijalno smještena. Bosna i Hercegovina je i van njenih granica sa istim brojem stanovnika. Nećemo više šutjeti. Sa današnjeg skupa šaljemo poruku mira, podršku BiH u borbi protiv vanjskih i unutarnjih neprijatelja. Onih koji javno izražavaju svoje neprijateljstvo i onih koji pod zavjesom patriotizma vješto manipulišu. Šaljemo poruku da ne želimo podjele, da ne želimo nove sukobe, da svi oni koji su preuzeli odgovornost poštuju institucije BiH, da se odluke isključivo donose u institucijama BiH, a ne iza zatvorenih vrata, u ugostiteljskim objektima. Šaljemo poruku Evropskoj uniji, njemačkoj vladi i institucijama, visokom predstavniku da građani i građanke BiH žele evropske standarde jer oni su Evropljani. Da građani i građanke ne žele plemenske vođe, da ne žele torove. Da građani i građanke žele prosperitet u BiH, a ne masovni odlazak, rekla je Nijaza Mešić, ispred organizatora Građanske inicijative BiH Stuttgart i Odbora za organizaciju skupa.

Nakon obraćanja domaćina i organizatora skupa podrške BiH u Stuttgartu, u ime Grada Stuttgarta prisutnima se obratio šef Ureda za strance Stuttgarta Gari Pavković, a zatim i Jasmina Hostert i Josip Juratović, zastupnici u njemačkom Bundestagu.

PISMO PODRŠKE ADISA AHMETOVIĆA

Pismo podrške organizatorima i prisutnima na skupu u Stuttgartu, između ostalih, uputio je i član Bundestaga iz Hannovera Adis Ahmetović, koji zbog izolacije nije mogao biti na licu mjesta, sa građanima BiH u Stuttgartu.

U svom pismu podrške gospodin Ahmetović, između ostalog, kaže:

“U meni imate još jednog saveznika u borbi za mir, toleranciju, demokratiju i prosperitet Bosne i Hercegovine. Razvoj događaja u BiH posljednjih mjeseci veoma je zabrinjavajući. Ne samo Njemačka, cijela međunarodna zajednica gleda sa velikom brigom rast nacionalizma. Secesionističkim naporima jednog dijela političke elite uznemiravaju ljude u BiH i destabilizuju, ne samo BiH nego dovode do primjetnih napetosti u cijelom regionu zapadnog Balkana. To ugrožava stabilnost, ne samo u BiH, nego i u cijeloj Evropi. Neće doći do rata i istorija 1990-ih se neće ponoviti. Sa evropske tačke gledišta, nećemo to dopustiti. Njemačka je svjesna svoje odgovornosti u ovom regionu. Mi smo protiv ljudi koji i dalje potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum i žele podjelu zemlje. SR Njemačka čvrsto stoji na strani ljudi koji se zalažu za demokratsku, liberarnu, ustavnu i evropsku budućnost i to znači da se zalažemo za jaku EU-integraciju i pouzdanu perspektivu pristupanja EU za države Zapadnog Balkana i da ćemo ih intenzivno i dalje podržavati. Ja sam čvrstog uvjerenja da velika većina ljudi u BiH i širokoj balkanskoj dijaspori, bez obzira da li su oni Hrvati, Srbi, Bosanci, Makedonci ili Albanci traže više mira, prosperiteta i demokratije nego mržnje i fašizma. Ovaj skup danas u Stuttgartu šalje takav signal, za mir, za toleranciju, demokratiju i prosperitet BiH. Još jednom, veliko hvala svima pristalicama demokratije. Ja stojim na vašoj strani.”

Pismo sa zahtjevima skupa vlastima Njemačke i EU, na bosanskom i njemačkom jeziku pročitali su odlični moderatori skupa: Sara Glasić i Anes Velispahić.

Ema Džananović (Moja BiH)