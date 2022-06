Skoplje poručilo Dodiku: “Извинете, не сте добредојдени”￼

Zvaničnici Sjeverne Makedonije zvanično su obavijestili političkog lidera bosanskih Srba Milorada Dodika da nije dobro došao na Prespa forum.

Kako je za Politicki.ba potvrđeno i iz Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zvanični akt s takvom porukom stigao je i na Dodikov kabinet.

Prema našim saznanjima, Dodik se “upinjao” da bude jedan od gostiju Prespa forum dijaloga (PDF).

Ovogodišnji samit održat će se u Ohridu, od 16. do 18. juna.

Kao i svaki put do sada, prisustvuje mu impresivan broj visokih evropskih i svjetskih zvaničnika, poput Charlesa Michela, predsjednika Evropskog vijeća, Boruta Pahora, predsjednika Slovenije, svi izaslanici za zapadni Balkan – od Miroslava Lajčaka (EU) preko Sutarta Peacha (Velika Britanija) i Manuela Sarrazina (Njemačka) do Gabriela Escobara (Sjedinjene Američke Države) do predsjednika, premijera i ministara vanjskih poslova država šireg regiona.

Iz Bosne i Hercegovine najavljuje se prisustvo Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg Predsjedništva, te ministrice vanjskih poslova Bisere Turković.

Na službenoj stranici PDF-a stoji i da će ministar vanjske trgovine BiH Staša Košarac prisustvovati forumu.

Dodik je nastojao dobiti pozivnicu iz Skoplja.

No, iz glavnog makedonskog grada stigla je poruka: “Извинете, не сте добредојдени”.

Ovo je već druga odbijenica u vrlo kratkom roku koju je Dodik dobio iz regiona.

Jučer smo objavili da je otkazao svoj put u Solun gdje se želio vidjeti s kancelarom Njemačke Olafom Scholzom.

Dodik je nastojao, najprije, biti na ručku s nizom premijera i predsjednika koji će prisustvovati samitu Saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

“On je uporno “burgijao” da dobije poziv.

I konačno je poziv stigao. Sat vremena nakon toga stigla je obavijest da je ručak otkazan.

Bijesan, Dodik je otkazao put Solun”, tvrde naši sagovornici .

(Politicki.ba)