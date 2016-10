Sjajna utakmica i Dijamant : Džeko pogodio u pobjedi Rome protiv Intera (Video)

Roma je u derbiju 8. kola Serije A na Olimpicu bila bolja od Intera i slavila pobjedu rezultatom 2:1, a prvi pogodak na utakmici bio je djelo našeg Edina Džeke.Roma je u vodstvo došla već u 5. 5. minuti kada Peres pronalazi našeg Edina Džeku, a Dijamant pogađa mrežu Handanovića. Samo četiri minute kasnije Banega šutira sa 25 metara i pogađa stativu.

U 21. minuti na drugoj strani Salah pogađa stativu.Praktično u istoj minuti, opet je Salah bio u prilici i šutirao, ali sada Handanović zaustavlja njegov udarac. Desetak minuta kasnije Candreva je pokušao donijeti Nerazzurrima izjednačenje, ali njegov udarac odlazi pored gola.Do kraja prvog dijela Florenzi je pokušao za Romu, ali bez uspjeha, baš kao i na drugoj strani Candreva. Konačnu u 43. minuti i Edin Džeko je mogao postići još jedan gol, ali je odlični Handanović to odbranio, pa je prvo poluvrijeme, uprkos mnoštvu šansi na obje strane, zavrešeno rezultatom 1:0.

U nastavku ista slika na terenu. Šanse su se redale kao na filmskoj traci, ali su i igrači bili nešto učinkovitiji. Strootma je u 59. minuti imao dobru šansu, ali je pucao iznad prečke. U 72. minuti Inter dolazi do izjednačenja. Icardio je dodao loptu do Banege, a Argentinac loptu šalje iza leđa golmana Rome.Ipak, četiri minute kasnije Manolas ponovo Vučicu dovodi u vodstvo. Do kraja je još jednu odličnu šansu imao Džeko, ali je opet Handanović izašao kao pobjednik.

