Sjajna partija zmaja : Hat-trick Kodre u pobjedi Grasshopersa protiv Lugana (Video)

Skakavci u posljednjih pet utakmica nisu niti jednom slavili, no sada su konačno nakon dužeg perioda osjetili slast pobjede, a važna karika u ovom trijumfu bio je reprezentativac naše zemlje Kenan Kodro.

Grasshoppers je poveo u 25. minuti preko Djuricina, no slavlje nije dugo trajalo, pošto je u 38. minuti gostujući Lugano izjednačio preko Carlinhosa.

Nakon što se na odmor otišlo pri rezultatu 1:1, Kodro je u već u trećoj minuti nastavka donio prednost Grasshoppersu, a u 61. minuti je postigao novi pogodak.

Gosti su uspjeli da smanje preko Carlinhosa iz penala u 69. minuti, a kada je Lugano stigao do novog gola u 77. minuti i do 3:3, činilo se da će doći do podjele bodova. Ipak, samo minutu kasnije Skakavci stižu do novog gola, a strijelac je ponovo bio Kodro koji je sjajnu partiju krunisao hat-trickom.

Kodro je odigrao cijeli meč za Grasshoppers, dok Kapić nije bio u protokolu za duel sa Luganom.

(Kliker.info-SportSport)