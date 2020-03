Situacija s koronavirusom u Italiji postaje dramatična : Kako i zašto je došlo do toga ?

Suočene s dramatičnim širenjem koronavirusa po Italiji vlasti u toj zemlji najavile su da će od četvrtka do sredine marta zatvoriti sve škole i fakultete, ne samo one u najpogođenijim regijama.

U susjednoj zemlji do srijede je zabilježeno 3 089 slučajeva Covida-19 od kojih je 295 teško ili kritično oboljelo, a 107 je umrlo. Time je Italija postala treća zemlja u svijetu po broju oboljelih i druga po broju umrlih, prva u Europi. Usto je postala i izvoznik virusa. Naime, u srijedu je potvrđeno da je dio jedne skupine turista koji su posjetili Indiju pozitivan na koronavirus.

Mnogi se pitaju zašto baš Italija?

Naglo širenje po bolnicama

Massimo Galli, profesor za zarazne bolesti na Sveučilištu u Milanu, čelnik Odjela za zarazne bolesti u milanskoj bolnici Sacco, kaže da je Italija imala nesreću da se bolest proširila po bolnicama.

“Imali smo najnesretniju moguću situaciju, a to je da je epidemija krenula u kontekstu bolnice, kao što se dogodilo s Mersom u Seoulu 2015.”, rekao je Galli za Corriera Della sera.

Istaknuo je da se u takvim slučajevima bolnice mogu pretvoriti u zastrašujuće pojačivače infekcije ako bolest donese pacijent za kojeg se ne čini da je bio u kontaktu s drugim oboljelima ili s osobama koje dolaze iz kritičnih zemalja.

“Ne znamo tko je donio koronavirus u područje Codognoa, međutim, prvi zahtjevni slučaj Covida-19 liječen je bez neophodnih mjera predostrožnosti budući da je zamijenjen za drugu bolest”, dodao je.

Problem superširitelja

Poznato je da širenju bolesti u nekoj zemlji značajno mogu pridonijeti tzv. superširitelji, ljudi koji zaraze neočekivano velik broj ljudi. Do sada je u epidemiji Covida-19 identificirano više superširitelja, a najpoznatija je 61-godišnjakinja koja je u Južnoj Koreji u jednoj kršćanskoj sekti zarazila više stotina ljudi.

Aleksandra Šućur, politologinja koja živi u blizini talijanskog žarišta bolesti kraj Milana, kaže da za sada nije poznat talijanski nulti slučaj. Međutim, zna se da postoji superširitelj Mattia (prezime se taji zbog privatnosti), čovjek od 38 godina, istraživač iz Codogna na granici s pokrajinom Emillia-Romagna, zaposlenik multinacionalne kompanije Unilever u Casalpusterlengou.

“On uopće nije bio u inozemstvu, nije se sreo s Kinezima i nema nikakvih poveznica ni s kime tko je bio u Kini”, kaže Šućur za Index.

“Mislilo se na početku da je početkom februara sa svojom trudnom suprugom bio na jednoj večeri s nekom osobom koja je bila u Kini. Smatralo se da je ta osoba bila nulti pacijent, no ona je bila dva puta negativna na testiranje. Uz to su mu provjerena i antitijela koja bi razvio da je bio bolestan. Ni to nije pronađeno. Mattia je potvrđeno zarazio dvadesetak osoba, a zaražena mu je i supruga. U Codognou je trenutno puno ljudi oboljelo, a smatra se da ih je on zarazio. On je virus proširio u bolnicu u tom gradu. Ondje se liječe brojni ljudi, a neki liječnici u toj bolnici rade u drugim bolnicama tako da se virus proširio u druge bolnice u gradove kao što su Castiglione D'Adda, Pavia, Crema i Seriate u području Bergama. To je jedan od ključnih problema. U bolnicama je mnogo starijih i bolesnih koji su rizična skupina. Njihov imunitet je oslabljen tako da će lakše oboljeti i možda umrijeti. Nažalost, najcrnji scenariji zbivaju se kada žarišta niknu u bolnicama, što se dogodilo u Italiji. To se pokušava spriječiti novim protokolom koji zabranjuje pristup bolničkim odjelima Hitne pomoći i nalaže osobama koje sumnjaju da su zaražene da pozovu hitnu pomoć koja po njih šalje posebno vozilo i integralno zaštićene djelatnike kako bi se testiranje provelo u izoliranim uvjetima”, tumači Šućur.

Virus je u Italiju najvjerojatnije stigao iz Europe

Jedno od pitanja koje još nije sasvim razjašnjeno je kako je virus stigao u Italiju. Galli kaže da ga je mogla donijeti osoba koja nije imala simptome kada je stigla.

“Vjerojatno je netko, tko je došao u fazi inkubacije, razvio bolest kada je već bio u zemlji s kliničkom slikom bez simptoma ili s vrlo blagim simptomima, što mu je omogućilo da vodi život manje-više normalno, tako da je bio sposoban potpuno nesvjesno zaraziti mnoge druge. Da smo ga zaustavili na granici, mi smo također mogli biti nesvjesni situacije”, pojasnio je za Corriere Della Sera Galli.

Nova genetska istraživanja, koja je proveo Gallijev tim, pokazala su da je koronavirus, prije nego što je stigao u Italiju, više sedmica kružio izvan Kine, najvjerojatnije u Europi.

Naime, filogenetska analiza tri genoma SARS-CoV-2 koji su izolirani u bolnici Sacco 27. februara , a koji se prenose po Lombardiji, pokazuje da svi pripadaju jednom jedinstvenom skupu genoma koji su izolirani u drugim europskim državama, posebno u Njemačkoj i Finskoj, te u državama centralne i južne Amerike. U svakom slučaju, analiza potvrđuje kinesko podrijetlo infekcije. Pritom preliminarna vremenska procjena početka tog skupa odgovara razdoblju koje za više sedmica prethodi otkrivanju bolesti u Italiji 21. februara , tvrde talijanski stručnjaci.

Šućur kaže da su svi kineski turisti koji su imali neke simptome bili testirani, a grupa koja se nalazila s pozitivnim bračnim parom stavljena u 14-dnevnu karantenu, premda nitko među njima nije bio pozitivan ni na početku ni na kraju karantene..

“Virus je mogao doći na razne načine. Primjerice, Britanac, koji je u Francusku došao iz Singapura i pritom zarazio više ljudi, bio je na skijanju u francuskim Alpama. Tko može reći da zaraza nije potekla od njega? On je bio superširitelj, no nitko ga nije ništa pitao jer nije stigao iz Kine. On je na skijanju mogao zaraziti nekoga tko je virus kasnije mogao proširiti po Italiji. Onaj dan kada sam čula za tog superširitelja, shvatila sam da je virus u Europi”, kaže Šućur.

Staro stanovništvo

Jedno od tumačenja za naglu ekspanziju virusa u Italiji je da ona ima dosta staro stanovništvo.

To prije svega vrijedi za one zaražene u bolnicama koji su pretežno stariji. No vrijedi i inače za talijansko stanovništvo koje je vrlo dugovječno.

“Naše očekivano trajanje života je među najdužima u svijetu. Nažalost, u situacijama poput ove rizik teškog ishoda je viši za starije”, rekao je Galli.

Virus je do sada ondje odnio 107 života, u velikoj većini starije između 63 i 95 godina. Najmlađi teško oboljeli pacijent koji je umro imao je 55 godina i bio je kronični bolesnik.

Ipak, to ne znači da teško obolijevaju samo stari i bolesni. Naime, trenutno je jedna tromjesečna beba u teškom stanju, a u kritičnom stanju je i Mattia koji je i mlad i zdrav, revan sportaš. Također, umro je i jedan liječnik u 61. godini koji nije imao poznatih zdravstvenih tegoba.

Nedovoljan oprez sustava

Neki kritičari tvrde da talijanski zdravstveni sustav u početku nije reagirao s dovoljnim oprezom.

Naime, kada je Mattia prvi put došao u Hitnu u Codogno, nije mu bio napravljen test jer su takve bile i upute Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). To nije posebnost Italije. Pravilo da se ne testiraju osobe koje nisu bile u Kini ili nisu imale veze s Kinezima, bez obzira na to što su imale simptome, dugo je vrijedilo uglavnom posvuda. Mattiu su testirali tek kada ga je već u jako teškom stanju dovezla hitna pomoć. U tri dana od prvog javljanja liječnicima do potvrde Covida-19 uspio je zaraziti najmanje 20 ljudi.

Neki kritičari smatraju da je čak i danas najavljeno zatvaranje škola i fakulteta zakašnjelo te da bi također trebalo zatvoriti brojne druge institucije i mjesta javnog okupljanja po uzoru na Kinu.

Šućur smatra da prijetnja u talijanskom zdravstvenom sustavu nije prepoznata na vrijeme.

“Podcijenio se rizik širenja epidemije. Predugo su testirani samo ljudi koji su dolazili iz Kine. U Codognou nisu očekivali da bi zaraza mogla prvo doći u tako mali grad. Oni doduše nisu napravili ništa izvan protokola. Rizik je podcijenjen posvuda. Mislim da dio odgovornosti snosi i WHO koji je trebao ranije izdati ozbiljnija upozorenja”, kaže Šućur koja smatra da je u cijelu priču uključeno jako puno politike.

Opuštenost stanovništva

Još jedan razlog mogla bi biti relaksiranost talijanskog stanovništva te njihovo relativno nisko povjerenje i uvažavanje vlasti.

Šućur kaže da u mjestu u kojem ona živi nitko bolest ne shvaća previše ozbiljno.

“U Italiji ne da nema panike, nego manjka straha. Ja živim 30-ak kilometara od Milana i kafići su nam stalno puni. Ne samo terase, već i svi stolovi u zatvorenom. U trgovinama vrijedi slično. U početku su nosili rukavice, međutim, sada više ne. Ljudima je bolest postala normala. U Lombardiji su zbog visokog rizika škole već neko vrijeme zatvorene. Pokušava se urediti učenje od kuće, preko interneta. Međutim, u nedjelju moj sin više nije mogao izdržati to što se već devet dana nije vidio s prijateljima. Morala sam ga pustiti da se nađe s njima. No prije toga mi je obećao da će držati distancu i slijediti sve ključne mjere opreza. U početku je zavladao strah, no sada se svi već ponašaju kao da ne žele da im to utječe na život, osobito mladi. Ljudi ne mogu dugo izdržati mjere izolacije. Ne bune se, ali nisu ni disciplinirani kao Kinezi”, objasnila je.

Područje u kojem žive brojni Kinezi

Jedno od pitanja koje se postavlja u vezi s epidemijom u Italiji je: Zašto je toliko slučajeva u Lombardiji i Venetu, a ne drugdje?

“Vjerojatno zato što su Lombardija i Veneto regije u kojima su razmjene s Kinom najintenzivnije iz ekonomskih i komercijalnih razloga i gdje je također važna prisutnost kineskih građana. Ne kažemo da je prvi koji je virus donio u Italiju bio Kinez, možda je bio i talijanski biznismen koji se vratio iz te zemlje”, kaže Galli.

Druga stvar koja zbunjuje je činjenica da se virus pojavio u malom mjestu, a ne u velikom gradu u kojem se očekuje značajno veće kretanje ljudi.

Galli tumači da cijeli teritorij oko Milana predstavlja veliko gradsko područje koje živi u svojevrsnoj simbiozi.

“Mnogo je ljudi koji se kreću s jednog kraja na drugi. Epidemija poput one u Codognou bila bi moguća i drugdje. Možemo se nadati da će se, nakon onoga što se dogodilo, svatko tko dođe s određenim simptomima liječiti s posebnom pažnjom u bilo kojoj hitnoj službi u Italiji”, poručio je Galli.

Nenad Jarić Dauenhauer (Index.hr)