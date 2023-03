Siniša Vukelić: Ovdje novinari strahuju za svoje živote, ne za imovinu!

Huliganski

napad desio se sinoć u Banjaluci u kojem su uništeni automobili novinara Aleksandra Trifunović i Nikole Morače, a oni su se i njihov kolega Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka i glavni i odgovorni urednik poslovnog portala Capital obratili medijima poručivši da novinari sada strahuju za svoje živote, a ne imovinu.

Morača i Trifunović su poručili da se osjećaju nesigurno navodeći da se najviše brinu za dalji epilog i svoje porodice.

Poručili su i to da su automobili uništeni u potpunosti i da se nadaju da će se ovaj slučaj što prije rasvijetliti.

“Jasno se vidjelo na videu da je taj koji je to radio sebi dao oduška i nije mario za to da li će ga neko vidjeti. Mrak je bio, ali je bila i rasvjeta i zbog toga vjerujemo i očekuejmo da će se javiti i neki svjedoci koji su to primijetili”, kazao je Morača.

“Najveći problem je što sve to na neki način pogađa i moju porodicu i desilo se ispred moje kuće. Kćerka je automobil vidjela ujutro u 10:00 sati kada sam krenuo da je vozim u školu. Ne mogu reći da je ovo sistemski napad na nas, ali ne može se osporiti činejnica da nas moćni ljudi u Republici Srpskoj nazivaju spdoobama i neprijateljima, a znamo kako se s neprijateljima postupa”, ustvrdio je Trifunović.

Vukelić, novinar kojeg je Milorad Dodik, predsjednik RS jučer upravo nazvao spodobom pored njegovih ostalih kolega, kazao je da je u RS stvorena atmofera linča.

“Novinari se targetiraju, Milorad Dodik kao predsjednik RS je jučer označio novinare kao spodobe i mislim da to ne priliči takvoj funkciji. Stotine novinara koji se bore protiv kriminalizacije klevete nikad se nisu i ne trebaju ophoditi takvim rječnikom ni prema Dodiku ili bilo kojem drugom sagovorniku. Dodik želi ovdje postaviti nekoga ko je iz ličnih interesa protiv najavljene kriminalizacije klevete gdje će zatvarati medijske kuće zbog previsokih kazni ili će novinari ići u zatvor ako ih ne mogu platiti”, istakao je Vukelić.

Istakao je da se kriminalizacijom klevete žele pokretati krivični postupci, oduzimati oprema redakcijama – računari, mobiteli i slično.

“Sve što omogućava krivični postupak. Mislim da je ovakvo targetiranje jednostavno neprihvatljivo. Novinari, medijska zajednica, aktivisti, u RS će smatrati direktno odgovornim Milorada Dodika i ministra unutrašnjih poslova RS Sinišu Karana ukoliko ijednom novinaru ili aktivisti padne dlaka s glave zbog stvorene atmosfere linča protiv svih onih koji nisu za kriminalizaciju klevete bez obzira na to da li je ovaj napad na imovinu kolega Morače i Trifunovića povezan s tim. Ovdje novinari strahuju za svoje živote, ne za imovinu. Malo je vremena prošlo od pokušaja atentata na kolegu Vladimira Kovačevića. Sve nam je svježe u sjećanju i zato ne želimo da dobijemo još takvih slučajeva, zaista je nedopustivo. Pozivamo ministra Karana da zaštiti redakcije i novinare pa ako je potrebno da osigura patrole pored redakcija. Moramo pokazati svi da štitimo pravo na slobodu govora”, naglasio je.

Naveo je da kriminalizacijom klevete novinari više nisu meta samo političarima o kojima pišu već i građanima koji su pristalica određene ideologije.

“Zato se i obraćamo onima koji nameću takve zakone (kriminalizacija klevete op.a.) jer se ovo sistemski mora riješiti kako ne bi bilo koji građanin koji smatra da smo napisali nešto protiv ideologije ili političara kojeg oni slijede i poštuju smogao hrabrosti da napadne novinara”, kazao je Vukelić.

Vukelić je kazao da su na desetine zahtjeva poslali premijeru RS Radovanu Viškoviću i ministru pravde Milošu Bukejloviću da se zakon o kriminalizaciji povuče iz skupštinske procedure.

“Istovremeno je poslan dopis Zakonodavnom odboru Narodne skupštine RS da vidi sve propuste koje su napravili tokom pripreme radne verzije nacrta zakona i puštanja u skupštinsku procedur, a gdje u jednom momentu stoji da je provedena javna rasprava i da nije bilo primjedbi. Tražili smo od predsjednika NSRS i šefova poslaničkih klubova da organizujemo sastanak. redsjednik NSRS nam je odgovorio da on ne organizuje takve sastanke i rekao nam je da će proslijediti naš dopis šefovima poslaničkih klubova da oni to urade. Iskreno se nadamo da će prije sjednice u utorak, ukoliko vlada ne povuče ovaj nacrt iz skupštinske procedure, pozvati nas sve predsjednici skupštinskih poslaničkih klubova da im mi objasnimo koliko je ovo štetan zakon”, poručio je Vukelić.

Ne prestaju se nizati danas reakcije na ovaj huliganski potez koji je pogodio novinare Moraču i Trifunovića, a oglasili su se,između ostalog ,i iz policije poručivši da je uviđaj završen te da rade na rasvjetljavanju ovog slučaja dok su iz Društva novinara Bosne i Hercegovine javno osudili napad te zatražili htinu istragu.

(Kliker.info-N1)