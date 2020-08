Singapurski znanstvenici otkrili mutirani soj koronavirusa, izaziva blaže simptome

Singapurski naučnici znanstvenici otkrili su novi soj covida-19 koji izaziva blaže simptome, pokazuje nova medicinska studija objavljena u uglednom časopisu Lancet.

Stručnjaci su u Singapuru, ali i u drugim zemljama, uočili soj covida-19 s manjkom 382 nukleotida (∆382) u svome genomu te su htjeli vidjeti utječe li ovaj nedostatak nukleotida na jačinu simptoma zaraze.

Nedostatak ili brisanje gena (engl. deletion, znak: Δ) je mutacija u kojoj tijekom replikacije DNK nestane dio kromosoma ili sekvence DNK.

Znanstvenici su utvrdili da su oni bolesnici zaraženi novijim sojem SARS-CoV-2 imali bolje kliničke ishode, uključujući manju potrebu za intenzivnom njegom, piše Reuters.

Prvi uvjerljivi podaci o mutaciji

U istraživanju su sudjelovali stručnjaci iz različitih singapurskih institucija, uključujući Nacionalni centar za zarazne bolesti (NCID), Medicinski fakultet Duke-NUS i Agenciju za znanost, tehnologiju i istraživanje.

“Ove studije pružaju prve uvjerljive podatke koji pokazuju kako je genetska promjena (mutacija) u SARS-CoV-2 utjecala na ozbiljnost simptoma kod pacijenata”, rekao je epidemiolog Gavin Smith iz Duke-NUS.

Stručnjaci su dodali kako bi ovi nalazi mogli utjecati na razvoj cjepiva, ali i liječenje covida-19.

Soj otkriven u Singapuru

Epidemiolozi su ovaj soj koronavirusa, koji je također vjerojatno stigao iz Wuhana, otkrili u grupi infekcija koje su se dogodile između siječnja i ožujka 2020. u Singapuru. Prenosio se s osobe na osobu u nekoliko žarišta prije nego li je bio obuzdan.

U studiji je promatran 131 pacijent s potvrđenom zarazom covidom-19. Kod 92 (70%) je zabilježen primaran soj bez mutacije, kod deset (8%) mješavina primarnog soja i ∆382, a kod 29 (22%) samo soj ∆382.

Potreba za dodatnim kisikom evidentirana je kod 0% pacijenata sa sojem ∆382, za razliku od 28% kod primarnog soja bez zabilježene mutacije. Nakon što je u istraživanju uzeta u obzir dob i opće zdravstveno stanje ispitanika, utvrđeno je kako je soj ∆382 povezan s blažom infekcijom.

Soj ∆382 zabilježen samo u malom broju žarišta

Singapurski znanstvenici pišu da su varijante SARS-CoV-2 ∆382 prvi put otkrivene kod troje kineskih državljana koji su u Singapur stigli istim letom iz Wuhana.

Soj ∆382 otkriven je i kod 39 bolesnika s tri različita žarišta te kod dva nepovezana slučaja. U svim slučajevima unutar ta tri žarišta pacijenti su bile zaraženi sojem ∆382, dok se u ostalim suvremenim žarištima pojavljivao samo primaran soj bez mutacije.

Epidemiolog Paul Tambyah iz Nacionalne sveučilišne bolnice u Singapuru rekao je za Reuters kako mutacija virusa često ima pozitivan ishod.

“Virusi najčešće tokom mutacije postaju manje opasni za naš organizam kako bi zarazili što više ljudi, a pritom ne usmrtili domaćina o kojem ovise zbog hrane i skloništa“, objasnio je.

Istraživanje naziva Effects of a major deletion in the SARS-CoV-2 genome on the severity of infection and the inflammatory response: an observational cohort study objavljeno je ove sedmice u časopisu Lancet.

