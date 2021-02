“Sin mi iz Njemačke kazao: Otiđi babo, podrži rudare!”

Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i Breza stupili su u generalni štrajk. Oni zahtjevaju deblokadu računa 36 njihovih kolega, koji su tokom prošle godine dobili rješenja za penzionisanje, ali zbog neuplaćivanja doprinosa ne mogu ostvariti svoja prava, te poboljšanje uslova sigurnosti na radu. Poručuju da se ne smije više izgubiti nijedan rudarski život i da se nadležni prestanu bogatiti preko njihovih leđa.

Osamnaest zeničkih rudara nakon tri dana prekinuli su štrajk glađu. Iako iscrpljeni fizički i psihički nastavljaju generalni štrajk.

“Evo zumiraj dobro na šta su nas doveli. Šta mi pijemo, ali mi se predati nećemo. Ja sam izgleda jedini rudar koji ima puls kao dvojica sportista u ležećem položaju. Samo nas odavdje mogu iznijeti na nosilima ili u vrećema”, priča Elvedin Avdić, predsjednik pogona Stara Jama.

“Egzistencija većine rudara je dramatična, 90 posto je u kreditima. Svi smo u zaduženju. To je najbolnije, jer je srušilo rudare na dno dna”, objašnjava jedan od zeničkih komorata. Prozivaju i odgovorne.

“A ovi gore što su nas doveli do ovoga: Novalić, Džindić i direktor Elektroprivrede BiH, neka je njima na sramotu. Neki dan je ovdje bio premijer Novalić, nije se htio udostojiti da dođe ovdje, da pita rudare šta je problem”, poručuje Senid Dizdarević, rudar RMU Zenica.

“Neka ih je sramota na koji su nas čin doveli. Da moramo štrajkovati glađu, za onu svoju koru crnog hljeba. I ovo što smo sad poduzeli, možda će biti i radikalnije mjere. Jutros sam upravo razmišljao i kažem svom kolegi, idi uzmi benzina da se zapalimo”, kaže Semedin Avdispahić rudar RMU Zenica.

Podršku rudarima u njihovoj borbi pružile su bivših kolega, ali i građani Zenice.

“Došla sam da podržim rudare u ime mog pokojnog muža i u ime svih rudara. Sramota za ovaj grad da je ovako minimalna podrška rudarima”, priča Vesna Šantić.

“Sina sam natjerao da napusti rudnik. U rudniku su mu odsječena dva prsta. Zato što nema uslova za rad. Nikada on nije htio tužiti rudnik. I ja sam ga natjerao da napusti, otišao je u Njemačku. I kaže mi babo idi podrži naše prijatelje, ja ne mogu. I on je bio ovdje sve donedavno”, navodi Šahdan Hadžo, penzionisani rudar.

Od jutros u generalnom štrajku pored rudara iz Zenice su i rudari iz Breze. Oni kažu da su njihovi zahtjevi identični kao i kod komorata iz RMU Zenica, te da ni oni neće odustati od njihovih zahtjeva.

“Naši glavni problemi sada su blokada računa od 4,5 miliona od Porezne uprave ZDK i neisplaćene plate. (N1: Koliko plata Vam nije isplaćeno?) Jedna plata nije isplaćena. U praksi je da nam plata bude svakog 10. Međutim još veći problem je naš blokiran račun i ne možemo normalno poslovati i nabaviti repromaterijal. Ugrožena je sigurnost radnika na radu”, otkriva Jasmin Telalović, predsjednik Sindikata RMU Breza.

Rudari smatraju da je jedan od glavnih krivaca za trenutno stanje EP BiH u čijem se koncernu nalaze svi rudnici u Federaciji.

“SIPA i Tužilaštvo treba da se uključi jer drugog rješenja nema. Invalide tjeraju, mene su lično poslali osam puta na čekanje. Koliko sam obolio od povrede, još toliko sam obolio sikirajući se. Dođem kući nemam plate, a dvoje djece imam”, kaže Mirel Kadrić, rudar RMU Breza.

“Ovdje ucjenjuju radnika sa stimulacijom od tri marke. Kad čovjek ode dan da odvuče ženu, dijete ili roditelje u bolnicu, on nema tih 70 maraka. Ljudi onda narađuju dvije smjene. Došli smo do toga da nam 70 maraka nešto znači. Ovi momci što im se ne zna budućnost i kako će biti ovdje, da im se sve riješi! To su dobri momci, nismo loši kao što nas oni smatraju. Toliko. Ne mogu emocije više”, dodaje Muamer Dedić, rudar RMU Breza.

U ponedjeljak u Elektroprivredi BiH trebao bi biti održan sastanak direktora Admira Andelije, premijer FBiH Fadila Novalića, resornog ministra Nermina Džindića sa predstavnicima Saveza Sindikata radnika rudnika u Federaciji. Pored toga najavljeni su i protesti rudara ispred zgrada Vlade FBiH.

(N1)