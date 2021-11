Silajdžić na CNN: Silom žele ‘veliku Srbiju’, BiH treba hitnu pažnju i reakciju SAD-a

Nekadašnji premijer, šef bh. diplomatije i član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić gostovao je večeras na CNN-u kod Christiane Amanpour.

– Veoma sam zabrinut u ovoj situaciji kada je bolje spriječiti, nego liječiti, a oni ponovo prijete upotrebom sile, nakon svega što se dogodilo u BiH, rekao je Silajdžić i dodao:



“Zato nam je potrebna hitna akcija da se Dejtonski sporazum vrati na pravi put. A trenutno to nije tako. Nadamo se da će američka administracija ovome posvećivati neprestanu pažnju”.



Na pitanje Amanpour – vjeruje li članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku kada kaže da ne želi nikakav konflikt, Silajdžić je kazao kako mu ne vjeruje.



– Ne radi se ovdje samo o BiH, oni uznemiruju cijelu regiju. I ne samo on, već i Beograd i Moskva, koji stoje iza toga. To se trenutno dešava. I zato nam treba hitna pažnja onih koji ovdje mogu nešto poduzeti po tom pitanju – ističe Silajdžić.



Na sceni je ponavljanje onoga što se desilo 1991. i 1992. godine, navodi, samo sada uz više osmijeha.



– Agenda ostaje ista – a to je “velika Srbija”. Beogradski režim je bio i jeste glavni podstrekavač svega ovoga i njihova je ideologija “velika Srbija” – silom. To je problem cijele regije, ne samo BiH. I zbog toga je u opasnosti demokratija u cijeloj regiji.



Ne vjerujem im šta sada pričaju, jer su do prije nekoliko dana prijetili upotrebom sile. I samo kupuju vrijeme ili šta već, kako bi prebrodili situaciju.



Međunarodna zajednica jeste reagovala, ali je ta reakcija spora i sa svega nekoliko riječi. A nama je ovdje potrebna akcija, moramo zaštititi BiH i regiju od novog rata. Jer oni su za to spremni. Oni bi željeli da izađu iz BiH. I prijete. Šta da radimo? I zato nam je potrebno da se Dejtonski sporazum vrati na pravi put, jer on ne dozvoljava otcjepljenje i odvajanje – dodao je Silajdžić.



Navodi da im zato i jeste bilo potrebno podizanje tenzija i političko djelovanje, umjesto poštivanja zakona.



– Jer misle da tako mogu postići nešto više. Situacija je opasna i međunarodna zajednica bi trebala reagovati. A američka administracija i mnogi ljudi tamo dobro znaju šta se ovdje dešava – poručio je Silajdžić.



Regiji treba neka zastrašujuća sila, kaže Silajdžić, te predlaže da to budu evropske ili NATO snage koje će biti raspoređene u Brčko distriktu. A potrebna je i kontrola na rijeci Drini jer su nam “preko nje od 1991. do 1995. godine dolazili tenkovi i ubice.”



– Zato nam trebaju snage koje će spriječiti, a ne liječiti – dodao je Silajdžić.



Govoreći o Miloradu Dodiku, naglasio je da se on radikalizovao postepeno kako je jačao svoju saradnju sa Moskvom.



– Sada imamo čovjeka koji veliča ratne zločince, smije se Dejtonskom sporazumu i ismijava naše napore da ovdje održimo mir. I prijeti upotrebom sile. Zato je hitno da se to spriječi. I ovo je veoma ozbiljno – dodaje Silajdžić.