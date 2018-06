Sidran u Pressingu otkrio zašto se pridružio Građanskom savezu : “Još su mladi i nisu se stigli iskvariti”

“Postoji jedna formacija koja se zove Građanski savez. Nju su pokrenuli dvojica mlađih političara koje sam prepoznao kao meni mile i drage”, kazao je Abdulah Sidran gostujući u Pressingu na N1.

“Ustanovljavanje krivice je težak posao. Ako govorimo o historijsko filozofskom smislu, krivice dolaze od prirodnih trvenja i sukoba gdje god se nalaze susjedi, narodi, koji su međusobno slični. Mi smo imali nesreću i kao neki drugi manji narodi. Ako negdje postoje slični narodi, a jedan je najbrojniji, svaki proces demokratizacije i uspostavljanja odnosa; taj većinski narod nekom silom inercije doživljava kao neravnopravnost. Mi se moramo dogovorati sa našim komšijama iz Beograda i Zagreba u pravcu dokazivanja; da li su promijenjeni oni politički ciljevi koji su doveli do ratova“, kazao je Sidran i dodao:

“Ja nisam vidio bitne ilustracije, kamoli dokaze. Meni je vrlo neprijatno kad slušam govor o pomirenju naroda. Ja tvrdim da se narodi nisu ni svađali, nije to bila dječija igra u tramvaju, da je neko stao nekome na nogu. Naši susjedi imaju zakone koji su anticivilizacijski. Politička elita modelira narod i njegova osjećanja a u tome joj pomažu vjerske zajednice. Ako narod nije u stanju razgovarati o zakonima, o temeljnim dokumentima jedne države, nego o politici razgovara tako što trača ovu ili onu osobu, taj narod nije zreo. Taj narod se može smatrati ruljom. Narod će biti politički zreo kada kaže: Stop, hoćemo zakon“.

Abdulah Sidran je kazao da se priključio “mladoj i novoj formaciji Građanski savez”.

“Postoji jedna formacija koja se zove Građanski savez. Nju su pokrenuli dvojica mlađih političara koje sam prepoznao kao meni mile i drage jer su podnijeli ostavke na vrlo bitne funkcije jer nisu htjeli potpisati odluke koje su smatrali da nisu u korist našeg naroda. Ne možemo narod kao jednu apstrakciju kriviti.

“Još su mladi i nisu se stigli iskvariti“, kazao je Sidran.

“Rekao sam im da urade šta god hoće sa mojim imenom. Meni su 74 godine. Ako budu odlučili da me stave na listu, prihvatiću to“.

“Tu se mora biti veoma rezervisan prema legitimitetu one koji vole kao papagaji ponavljati. Ja nikada nisam bio član SDA i kada sam bio na listi za opštinu Centar bio sam kao nezavisan čovjek. Član nisam bio niti me pokojni predsjednik ikada nagovarao, a pogotov naređivao. Jesam bio kao mlad čovjek zanesen utopijama socijalizma, jesam bio svim srcem za projekt Ante Markovića. Nakon toga sam bio lojalan vlasti u državi koja je pod agresijom. Svakodnevno sam pokazivao lojalnost toj vlasti. To se pobrkalo sa lojalnošću stranci SDA“.

Jesu li Bosanci ponosni i prkosni kao nekada ili smo postali “armija beskičmenjaka”?

“Ako te jači zgazi, povali i po tebi pleše to nije stvar izbora nego viših sila i odnosa snaga. Kod nas se zbilo tako da se neminovni proces tranzicije.. On se shvatio kao otvorena pljačka kojoj je rat bio pokriće. Narod će za 15-20 godina padati u nesvijest kada se pokažu dokumenti da su Tuđman i Milošević od 1986. imali zajedničke račune na dalekim destinacijama. To je arhiva Borke Vučić, ostavljena i deponovana. Iz nje su materijali objavljivani u knjgama Sulejmana Tabakovića, a o tome je mnogo pisao Domagoj Margetić. Imali su zajedničke račune gdje se znalo na koji način se prebacuje novac, ima tu desetine imena. Sve narode će to bacati u šokove kad se sazna u kojem su procentu ratovi na prostoru bivše Jugoslavije bili dogovoreni, fingirani. Faktor sa bh. strane je bio faktor koji smeta da se provedu ciljevi. Ratni cilj je bio preživjeti, bosanskih muslimana. Ostati živ, puki život spasiti“.

(Kliker.info-N1)