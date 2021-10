Severina odbila Dodikovu TV: Ne sarađujem s osobom koja ne priznaje genocid u Srebrenici

Severina Vučković, jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda odustala je od angažmana na novom televizijskom projektu TV UNA, a koje se povezuje sa Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a.

Još prije mjesec procurila je informacija kako je Una TV u suvlasništvu Igora Dodika, sina člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. Zbog toga je u javnosti dobila nadimak ”Dodikova televizija”, a među prvima se pojavilo ime Severine Vučković koja je, kako se nagađalo, trebala imati svoj talk show, što bi bio njen povratak u voditeljsku ulogu nakon više od 30 godina kada je s Ivanom Banfić vodila emisiju Top Cup na tadašnjoj Z3 televiziji.

Ipak, do te saradnje, čini se neće doći, piše Večernji list.

“Nisam se do sada oglašavala na tu temu, a moje se ime provlačilo u svakom tekstu, a da niko nije provjerio je li informacija tačna. Činjenica je da sam dugo pregovarala, imali smo vrlo ugodne radne sastanke i doista smo dogovorili da ćemo raditi, čak smo krenuli s okupljanjem ekipe. Međutim, onda se u medijima pojavila informacija da je riječ o ‘Dodikovoj televiziji’, pa se odjednom samo moje ime počelo pojavljivati uz njegovo. Na kraju se uspostavilo da je doista riječ o partnerstvu sa porodicom Dodik. Ne želim učestvovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koja ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid”, istakla je Severina.

Upitana je da li se ipak od nje može očekivati angažman na nekoj od televizija u bliskoj budućnosti.

“Činjenica je da sam posljednjih godina imala više ponuda za TV-show i da me taj format zanima. I sama sam na početku korone proizvela format SeVeTeVe i strašno se dobro zabavljala. No, trenutno sam potpuno koncentrisana na studio i dovršetak sljedećeg albuma što me neizmjerno veseli”, poručila je Severina.

(Kliker.info-N1)