Sestre – Branislava i Nudžejma: Utoplimo ljudima srca… (Video)

“Tako da sam kroz to svoje iskustvo, kroz predrasude koje sam ja osjetila na svojoj koži, naučila da ne treba biti takav, već treba da upoznajemo ljude, da se družimo… Ja sam u tom trenutku imala nekih prijatelja kojima je to bilo jako bitno. Obilježila sam taj datum zajedno s njima. Zbog ovog ljudskog aspekta, dakle, iskazivanja poštovanja prema drugim ljudima, to mi je jako bitno. Isto koliko je meni bilo bitno i značilo mi to kada su ti moji prijatelji došli meni na Bajram i kada smo ga zajedno proslavili”.

“Na opasku mojeg prijatelja, s kojim sam došla u crkvu, da nosim hidžab, da sam pokrivena, sestra Branislava je kazala: “I ja sam pokrivena”. Bilo mi je to jako simpatično. Takav stav te približi puno više ljudima. Nekako sam se osjećala jako blisko, mnogo bližom nego s ljudima koje srećem na dnevnoj bazi. Bilo mi je drago što sam došla u crkvu, što sam sve to vidjela i vratila dio poštovanja koje ja imam od zajednice ljudi koji nisu muslimani, a moji su prijatelji”, priča nam Nudžejma.

Nudžejma priča da je bilo divnih reakcija na ovaj susret i fotografiju koja se ubrzo našla na društvenim mrežama.

“Bilo je divnih reakcija od ljudi koji su smatrali da je to pravo Sarajevo. Ali i reakcija onih koji smatraju da to apsurdno, da to nisam trebala uraditi, da je to besmisleno, da džabe nosim maramu itd. Mislim da ljudi koji negativno reagirali, uopće ne shvataju suštinu priče, a to je poštovanje prema drugom i drugačijem. Kao što znamo, u vjeri nema prisile (La ikrahe fi din), tako da se uvijek vodim time”, navodi naša sagovornica.

Nadalje, pojašnjava da nije otišla u sarajevsku crkvu s namjerom da izazove bilo kakvu reakciju, niti je očekivala da će to biti tako.

“Međutim kako sam je objavila, vidjela sam da je slika počela da se dijeli, kako je to ljudima bitno…. Onda ustvari shvatite koliko je malo bitno da budemo ljudi, neke male ljudske poteze da napravimo, da ljudima utoplimo srca. Bila sam jako sretna zbog toga. Drago mi je svaki put kada napravim nešto što izazove pozitivne reakcije, iako mi to primarno nije bio cilj. Voljela bih i dalje da mi to u životu bude misija, da stalno radim stvari koje će biti takve”, naglašava Nudžejma.

Negativni komentari

Zato je i žaloste neke negativne reakcije, iako je navikla da je ne uznemiravaju.

“Pa jeste, nekada su me ranije te negativne reakcije puno više žalostile, nervirale, bila sam uznemirena. Naučila sam da to ne vrijedi. Ti ljudi koji ostave negativan komentar za dvije minute zaborave šta su napisali, a to ostaje meni. Odlučila sam da mi to ne bude bitno i da se klonim komentara, već da radim ono što najbolje znam”, podvukla je Nudžejma.

Živi za trenutak kada ovakve priče neće biti vijest ili dio neke novinarske priče, već najnormalnija stvar.

“Ja bih stvarno voljela da, recimo, maraton, triatlon itd., gdje se pojavljujem, kao i događaji iz crkve, budu tek normalna stvar. Dok nije tako, dok ima reakcija, treba govoriti o takvim stvarima. Kad sam išla na polumaraton u Banjoj Luci tri mjeseca su mi psovali majku zbog moje marame i zastave BiH. Naredne godine puno manje, a treći put me niko nije ni pogledao! To ja hoću, da radim dobre stvari dok ne budu normale. Zato jer je to normalno i svi to treba da rade”, poručila je Nudžejma.

Faruk Vele (INS)