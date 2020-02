Serwer odgovorio i poručio Dodiku : Sklanjaj se sa puta i Srbima omogući dobru vlast

Lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je lažljivac – nikakav novac ne dobijam od muslimana, ne satanizujem Srbe, niti sam dio američkog kreiranja politika, kaže Daniel Serwer, američki analitičar i profesor na Univerzitetu “Johns Hopkins”.

Serwer je ovo poručio u izjavi za Vijesti.ba, odgovarajući tako na optužbe koje je na njegov račun na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci iznio upravo Dodik.



– Podigao se neki Serwer tamo, kako se već zove, čovjek koji je dobio ozbiljan novac od strane muslimana da bi satanizovao Srbe. On je dio kreatora politike u SAD-u – ustvrdio je jučer Dodik.



No, kako smo to već i naveli, Serwer je te optužbe lidera SNSD-a odlučno odbacio.



Međutim, nije to prvi put da je Dodik uvredljivim riječima govorio o uglednom američkom profesoru. Podsjetimo, u intervjuu za Tanjug od 13. avgusta 2019., Dodik je komentirao izjavu koju je za naš portal Serwer dao nepunu sedmicu dana ranije.



– BiH ne može nastaviti svoj put ka NATO-u ukoliko se tome Dodik uporno protivi, te bi bilo nerazumno pretvarati se da je situacija drugačija. Smatram da se on toliko i ne protivi, koliko želi pokazati poštovanje prema svojim moskovskim finansijerima – rekao nam je Serwer 7. avgusta prošle godine.



Dodik ni tada nije birao riječi: „Serwer je jedan obični se*onja koji dobija pare od muslimana”.



Na naše pitanje zna li iz kojeg je razloga nerijetko na meti Dodika, profesor nas upućuje da to pitamo lidera SNSD-a.



– Mislim da se on plaši onih koje ne može kontrolisati – istakao je Serwer, te Dodiku poslao poruku: „Sklanjaj se s puta i bh. Srbima omogući da imaju dobru vlast“.



Na kraju smo ga upitali i šta bi, po njegovom mišljenju, moglo razriješiti trenutni politički zastoj u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da politički predstavnici Srba iz RS-a blokiraju donošenje bilo kakvih odluka u državnim institucijama.



– Ustav i omogućava nekome poput Dodika da blokira vladu. Ili ga se otarasite ili promijenite Ustav – zaključuje Serwer.

(Kliker.info-Vijesti)