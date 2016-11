Šepić odgovorio Izetbegoviću : Ljudima u ovoj zemlji ne trebaju brojevi telefona, nego institucije države koje će garantirati jednake šanse svima !

Verbalni rat koji već duže vrijeme vode član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegovič i poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Senad Šepić kulminirao je oštrim kritikama Izetbegoviča zrečenim u intervjuu za TV Hayat. Na Izetbegovićeve izjave, uslijedila je reakcija Šepića čiju opširnu izjavu , objavljenu na njegovom Facebook profilu , u cjelosti objavljujemo i bez ikakvih intervencija.

“Iako neke situacije i izjave ne zaslužuju posebnu pažnju, radi velikog broja vas koji ste kontaktirali dužan sam dati kratko osvrt.

Na moje javne istupe i stavove kako vidim da bi trebalo voditi procese i zemlju, te da aktuelna radikalizacija politike nije dobra za državu, reagirao je predsjednik Bakir Izetbegović.

Nažalost, umjesto da se bavi suštinom zahtjeva, demokratizacijom, otvaranjem i transparentnim radom stranke i promjenom prioriteta politike u SDA, koje smo davno formulisali u pismu kolege Mehmedović, Sokolović, Ahmetović, načelnik Zenice Fuad Kasumović i ja, on se ovaj put bavi mojim statusom, mojim životnim putem i mojom ličnošću.

Izetbegović iznosi paušalne ocjene, pa tako da mi je SDA nešto dala i otvara opasnu tezu po kojoj je sve u redu ako ti je stranka sve omogućila ali da šutiš i klimaš glavom na postupke aktuelnog rukovodstva SDA… To je katastrofalna poruka. I uvjeren sam da to nijedan čestit član SDA, niti građanin BiH ne želi prihvatiti. To nije SDA kako je vidim, koju želi naš narod, niti koja treba našoj zemlji, u to sam uvjeren.

Vidljivo je po nastupu da je pun predrasuda i nekog jala, pa ću ponovo objasniti gospodinu Izetbegoviću o čemu se radi. Ja sam od prvih političkih koraka član SDA i vjerujem u ideju SDA kao narodne stranke, naslonjene na antifašizam iz Drugog svjetskog rata i našu oslobodilačku borbu za samostalnu i nezavisnu državu 1992. – 1995., te na evropski profil i budućnost i države Bosne i Hercegovine i SDA. Bio sam na listama SDA i narod mi je davao podršku, redovno sam dobijao svaki put više glasova na tim izborima na otvorenim listama. To znaju moji Krajišnici i hvala im na tome. Radim, imam platu kao i svaki drugi član/ članica Parlamenta, a moja imovinska kartica je svima dostupna na internetu i ona je dobro poznata. I ono što gospodin Izetbegović nije izgovorio (a očito zna jer vidim da je istražio svu moju imovinu i status) jest da imam veliki stambeni kredit, već 11 godina ga otplaćujem i da ga moram vraćati još narednih 5 godina. U takvoj poziciji je dosta mladih ljudi koji pokušavaju riješiti svoje stambeno pitanje, plaćam kredit za stan koji je pod hipotekom i čiji je vlasnik banka dok ne otplatim i radiću to 16 godina, a Izetbegovićevo lamentiranje ”da sam došao u ovaj centar države, u Sarajevo” samo potvrđuje tezu o njegovom gledanju o višoj vrijednosti Sarajeva u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine. Trebamo li mi, gospodine Izetbegoviću, podnijeti Vama zahtjev za stanovanje i rad u Sarajevu?! Ili je to samo za odabrane porodice?! Ne vjerujem u takvu politiku, niti vjerujem da je budućnost naše zemlje u generacijama mladih ljudi koji bi trebali tražiti dopuštenje da žive, gdje da dođu i kad da negdje odu. Ne vjerujem u takvu SDA. I takvu Bosnu i Hercegovinu. Da objasnim nadalje, o radikaliziranju politike sam generalno govorio, to mogu vidjeti svi koji pročitaju moj cijeli intervju, i odnosilo se vrlo jednostavno na nepostojanje strateške politike iz državnog i stranačkog vrha koji trenutno upravlja Bosnom i Hercegovinom. Naime, Dodikov referendum i Čovićevo vaskrsenje Herceg-Bosne samo su produkt lošeg upravljanja državom. To je rezultat bezidejne i blijede politike, ograničene na privatni interes, bliska i porodična imenovanja i lično zadovoljenje funkcijama, moći i interesima. Jer umjesto da su nam teme ekonomija, zapošljavanje, evropske integracije, mi se bavimo prošlošću, a onda kada je to nalošiji tajming – ”nahranimo” Dodika parama MMF-a, a Čović se samopromovira u vodećeg Europejca u ovoj zemlji, što naravno nema veze sa istinom. Aktuelno rukovodstvo SDA je, po mom mišljenju, nasjelo na tu radikalizaciju političkih odnosa, jer nije imala spremnu politiku koja mora biti zasnovana na drugačijim prioritietima i vrijednostima i koja mora ostati otvorena za saradnju sa Srbima, Hrvatima i svima u zemlji, i koja mora dati jednaku šansu svim građanima Bosne i Hercegovine, i po kojima će Sarajevo biti jednako sa svim drugim krajevima u našoj zemlji. SDA mora prvo na sebi pokazati taj kapacitet, takvu stvarnu državotvornu poziciju i biti otvorena i transparentna. A evo i prilike, da svi u aktuelnom rukovodstvu SDA, a naročito oni koji su učestvovali u prodaji dionica Fabrike duhana Sarajevo i Bosnalijeka, daju primjer da je SDA transparentna stranka pa neka objave imovinske kartone, kao što je moj objavljen i o kojem govori predsjednik Izetbegović. Također, neka objave stenogram sa zadnjeg Kongresa i odluku o imenovanju biračkih odbora, i neka objasne ko su ljudi koje vidimo na video klipu, a koji nisu uopće članovi biračkih odbora koje je Kongres imenovao, a oni zaokružuju i namještaju rezultate i izbore. Nakon toga, akteri sa tako sramnog procesa su promovirani u lokalne, kantonalne lidere, premijere, ministre… I naravno, neka konačno odgovore kada će demokratizirati Stranku i osigurati da svi članovi SDA mogu birati po principu jedan član jedan glas. To je princip koji sam predložio da se usvoji u SDA još 2010. godine, delegati su ga izglasali na Konvenciji 2013., potvrdili načelno na Kongresu 2015., dobili smo obećanje aktuelnog predsjednika nakon prvoga otvorenoga pisma za reformu koje sam sa ostalim kolegama potpisao u augustu prošle godine.., i sve je ostalo samo na riječima, mada se niko ne bi trebao bojati svoga članstva i poštenih izbora. Ako stvarni želite dobro SDA, to je najbolji put da pokažete. A što se tiče putovanja koja spominjete, upravo ovo i pišem s puta gdje sam došao na poziv Vlade Austrije i nalazim se u Austrijskom programu lidera skupa sa još 25 učesnika, uspješnih ljudi iz 17 zemlja svijeta – a poenta je u prepoznatljivosti pozitivne politike – transparentnim i poštenim izborima, gdje svi mogu glasati i gdje te neće slabi poslušnici krasti i namještati svoje, ne imenovati familiju i poslušnike… I da, ovo putovanje nije obezbijedila, niti platila SDA, niti ga plaćaju građani iz budžeta BiH. Pozvan sam lično, na ime i prezime, kao i na većinu prethodnih, a troškove pokriva Vlada Austrije. Da zaključim, odovoran državnik ne bi se bavio statusom jednog parlamentarca i kako je on došao u Sarajevo – i otkud mu pravo na to!?!?!, ma kako se on zvao, makar bio i malo stariji od 35 godina, nego bi se bavio problemom zašto mladi odlaze iz ove zemlje, izgradnjom pravne države i stabilnosti, gubitkom Srebrenice, Krajine, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, političkim optužnicama i progonom Bošnjaka u Stocu, osiguravanjem izbora u Mostaru… Ja vjerujem u SDA ili politiku koja će dati jednaku šansu svima i pošten pristup i ulaganja u sve dijelove Bosne i Hercegovine, a ne u onu SDA koja će služiti odabranim poslušnicima i familijama i kojoj će Sarajevo biti centar 10 puta vrijedniji od svih drugih gradova i krajeva u našoj zemlji, u kojoj će mjerilo biti da neko ko ima dobre veze može biti direktor javnih ustanova, i politici prema kojoj bi birači trebali glasati za načelnika neke općine zato što on ima broj telefona predsjednika Stranke ili Vlade… Ljudima u ovoj zemlji ne trebaju brojevi telefona, nego institucije države koje će garantirati jednake šanse svima. Po različitim viđenjima politike i uloge stranke po ovakvim i drugim pitanjima se očito gospodin Izetbegović i ja razlikujemo i neka je tako. Nastaviću se boriti za svoje pravo da mislim drugačije i služim ljudima koji su me birali i svim građanima u zemlji, a ne liderima i njihovim poslušnicima, ma kako se oni zvali. Tako i shvaćam politiku i kandidirao sam se da bih pomogao da ljudi bolje žive i da napravimo pozitivne promjene za njih. Uvijek sam samo tražio, tražim i sada da se poštuje volja naših birača i naroda i da me pustite da radim za ljude koji su me birali, u mojoj Krajini i za građane u cijeloj BiH. Umjesto toga, vi se sebično bavite sa mnom, blokirate svaku moju inicijativu i prijedlog da pomognem ljudima koje predstavljamo, imenujete poslušnike, slabe kadrove koje narod nije podržao na izborima u mojoj Krajini i šire, dajete im pozicije, a oni služe za zaustavljanje i onemogućavanje da nešto uradim i da rade oni koji su narodni glas i izbor. Takva politika je dijelom kažnjena na ovim izborima, a ako se nastavi biće potpuno poražena na narednim i zato o neophodnosti promjene politike i vrijednosti prema ljudima govorim. Nažalost, kada izgubite svaki drugi argument, možete povlačiti bilo kakve poteze, obračunavati se sa ljudima koji drugačije misle i kako smatrate da treba, ali takva politika onda nema nikakvu budućnost i narod će sigurno na to dati svoj odgovor.”, napisao je u svom odgovoru Senad Šepić.

(Kliker.info)