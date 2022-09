Senzacija u Zagrebu : Dinamo srušio Chelsea na otvaranju Lige prvaka! (VIDEO)

Nogometaši zagrebačkog Dinama svoj osmi nastup u grupnoj fazi Lige prvaka otvorili su na stadionu Maksimiru pobjedom protiv bivšeg europskog i engleskog prvaka Chelsea. Pogodak odluke postigao je Mislav Oršić u 13. minuti.

Dok je Chelsea zahvalujući trećem mjestu u Premier ligi izborio direktan plasman u Ligu prvaka, hrvatski prvak je morao proći tri kvalifikacijska kola (Shkupi, Ludogorec, Bodo/Glimt) kako bi osigurao mjesto među elitom evropskog nogometa.

Engleski velikan je preuzeo inicijativu od prve minute, međutim već u 13. minuti je sijevnula kontra domaćina koju je u pogodak pretvorio Mislav Oršić.

Akciju je počeo Robert Ljubičić usposlivši dugom loptom Brunu Petkovića, a ovaj je proslijedio do Oršića koji je ‘projurio’ pored Wesleyja Fofane, novog pojačanja “Bluesa pristiglog iz Leicester Cityja za 82 milijuna eura. Oršić je pretrčao 50-tak metara, te lijepo svladao golmana Kepu.

Chelsea je u 48. minuti izjednačio, no pogodak Aubameyanga je poništen zbog ofsajda. Dinamo je u 56. minuti bio korak i do drugog gola, no fantastičan udarac Stefana Ristovskog je završio na prečki.

Okvir gola pogodio je i Reece James u 85. minuti.

U drugom susretu iz ove grupe u 21.00 sati se sastaju RB Salzburg i Milan.

Idući nastup u Ligi prvaka Dinamo ima već idućesedmice, u srijedu 14. septembra Plavi gostuju na San Siru protiv Milana.

