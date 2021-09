Senzacija na US Openu : Raducanu u tinejdžerskom finalu savladala Fernandez i postala prva kvalifikantkinja ikada koja je osvojila Grand Slam titulu

Tinejdžersko finale US Opena za žene pripalo je Emmi Raducanu koja je večeras sa 2:0 u setovima savladala Leylah Fernandez i ispisala historiju.

Raducanu je slavila sa 6:4, 6:3 nakon igre i postala prva teniserka koja se putem kvalifikacija plasirala u glavni žrijeb jednog Grand Slama, a onda i osvojila isti.

Raducanu je od starta duela dominirala snagom i eksplozivnošću svojih udaraca koji su probijali odličnu, ali za ovaj intenzitet nedovoljnu odbranu Fernandez.

Raducanu je meč započela brejkom i vodstvom od 2:0, ali je Fernandez potom zaigrala bolje, uspjela vratiti brejk i poravnati na 2:2, a onda u petom i sedmom gemu na servise Britanke imati i poluprilike, s obzirom da je oba puta dolazila do 15:30, ali je Raducanu okretala rezultat i dobila oba gema bez da je protivnici dala brejk loptu.

Prelomni trenutak prvog seta događa se u 10. gemu kada Raducanu dolazi do dvije vezane set lopte, ali ih Fernandez spašava. Kanađanka je spasila i treću set loptu koju je nakon toga dala protivnici, ali četvrtu nije mogla te Raducanu fantastičnom forhend paralelom oduzima servis Kanađanki i dolazi do vodstva od 1:0.

Izgledalo je da će se i početkom drugog seta nastaviti ista priča, jer je Raducanu imala tri vezane brejk lopte u drugom gemu, ali je Fernandez vezala pet poena i dobila taj gem, a onda i napravila brejk u narednom za vodstvo od 2:1. No nakon toga Britanka vraća brejk, a onda osvaja i tri naredna gema te prelazi u vodstvo od 5:2.



Imala je Emma priliku da dokrajči protivnicu i u osmom gemu drugog seta, ali nije iskoristila dvije meč lopte, a onda su uslijedili problemi i u gemu u kojem je servirala za meč. Leylah je podigla nivo igre i došla do dvije brejk lopte, ali je Raducanu spasila obje, izborila i treću meč loptu koju koristi as servisom za prvu Grand slam titulu u karijeri.



Raducanu je tako postala prva kvalifikantkinja u historiji tenisa koja je osvojila Grand Slam titulu, a uspjeh je još impresivniji imajući u vidu da na putu do trofeja nije izgubila niti jedan set.

