Senatori kritikuju State Department zbog HDZ-a: Sadašnje udovoljavanje samo jednoj opciji oko izbornog zakona nije prihvatljivo

Objavu prenosimo u cjelosti:



U pismu koje je 20 januara 2022 poslato u State Department se konstatuju objektivne okolnosti sigurnosne krize u Bosni i Hercegovini i na kraju zaključuje da sadašnje udovoljavanje samo jednoj opciji oko izbornog zakona nije prihvatljivo:



“Zabrinuti smo što naši diplomatski napori da podržimo potrebne izborne i ustavne reforme u Bosni ne daju dovoljno ploda. Tražimo od State Departmenta da preispita svoj pristup kako bi osigurao da naša strategija (bude inkluzivna) uključuje i šire političke institucije BiH, uključujući parlament, ministarstva i druge državne institucije, i dovoljno robusna da ostvarimo naše ciljeve.”



PRAVA ADRESA U ZADNJI ČAS – Tako piše u pismu čije fotografije donosim i kojeg su uputili američki senatori Jeanne Shaheen iz Demokratske stranke (Chair, Subcommittee on Europe and Regional Ranking Member, Subcommittee on Europe) i senator Ron Johnson iz Republikanske partije (Security Cooperation and Regional Security Cooperationna). Pismo je poslato na adresu jedne od vodećih osoba u State Departmentu uvažene Dr. Karen Donfried (Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs The United States Department of State), koja je šefica Escobaru i Palmeru. Rekao bih da je bolje da je pismo upućeno nego državnom sekretaru Antoni Blinkenu koji je preokupiran prije svega Ukrajinom i razgovorima s Rusijom oko toga.



TRAŽI SE PUNA INKLUZIVNOST I DIPLOMATSKA ROBUSTNOST – Pismo implicira dvije sasvim opravdane kritike: aktualni američki pristup oko insistiranja na promjenama izbornog zakona kako bi se udovoljilo HDZ BiH je pogrešan i najjednostavnije neamerički i antievropski – jer nije inkluzivan. Uostalom nedovoljna inkluzivnost se navodi kao izravni prigovor,i ovo se eksplicito navodi u pismu. I drugo – cio pristup izbornim reformama u BiH ide preko nekoliko diplomata predvođenih Matthew Palmerom i odlazećim ambasadorom SAD u Sarajevu Ericom Nelsonom, što je uz Gabriela Escobara, koji se, čini se – donekle distancirao od procesa za koji opravdano ne želi odgovornost (jer je to Palmerov referat) — nije ni robustan ni adekvatan pristup. Niti je, kako se navodi u pismu – dovoljno plodonosan.



SAMANTHIN IMPACT – Za predpostaviti je da će i “inspekcija” na terenu, koju je za 48 sati obavila adminstratorica USAID-a Samanthe Power, prinuđena da se u BiH ovaj put bavi i političkim, a ne samo razvojnim pitanjima — uveliko doprinjeti, da se cjelokupni američki pristup prema ovom problemu u Bosni i Hercegovini – revidira. I da se ne stavlja u eventualni, ili mogući paket “appeasmenta” – opasnog činjena ustupaka Rusiji na štetu Bosne i Hercegovine. Što prije se ovo shvati tim će i izlazak iz krize krenuti ranije.



PS – VIJEST KOJA TO VIŠE NIJE – Ovim se medijska vijest, od 20. januara 2022, da su, navodno, “Amerikanci spremni”, kako je javljeno iz Washingtona – “izaći u susret HDZ-u oko izbornog zakona u BiH” – mora dodatno analizirati i staviti pod lupu. Jer, u Washingtonu očito ima i onih Amerikanaca – izvrsnih znalaca, koji drugačije gledaju na ovaj problem.





(Kliker.info-Vijesti)