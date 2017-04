Senad Šepić: SDA je izdala mene i sve koji su joj dali povjerenje

Fali mi još 20 ljudi da imam tih 120.000 i intenzivno na tome radim, kako bih dobio priliku porazgovarati sa njegovom ekselencijom Bakirom Izetbegovićem, rekao je Senad Šepić zastupnik u Parlamentu BiH komentarišući izjavu lidera SDA da Šepić treba imati 120.000 glasova da bi mogli razgovarati.

Gostujući na Face TV Senad Šepić je progovorio o formiranju političkog pokreta jer smatra da je BiH potrebno da dobije drugačiju, odgovorniju i pošteniju politiku.

“Sve to kroz jedan novi politički projekat. On podrazumijeva ljude koji imaju ideju, kreativnost, znanje i dovoljno hrabrosti da stvari nazovu pravim imenom i da pokrenu zemlju naprijed, da se okupe i ponude ljudima perspektivu i urade posao koji je dobar za sve nas“, kazao je Šepić.

Istakao je da već dvije godine, od posljednjeg Kongresa Stranke demokratske akcije, traži i moli da se promjene neke stvari u SDA.

“Govorio sam da se ne može ići tim putem. Na svakom parametru kao društvo idemo u pogrešnom pravcu i propadamo. Moja stranka, SDA, nije obećavala ljudima da će ovo raditi ljudima, već suprotno. Nisam ja izdao SDA, već ljudi koji sada vode SDA su izdali i mene i ljude koji su dali povjerenje i ideju SDA”, naglasio je zastupnik SDA u Parlamentu BiH.

Šepić je priznao da radi na okupljanju ljudi koji, kako kaže, imaju kapacitet, te da će ta politička opcija biti i bosanska i bošnjačka i evropska.

“Pripremam alternativu za iduće izbore. To nije formalna stranka kakvu je naše društvo do sada moglo vidjeti. To može biti pokret, blok, a sigurno neće biti grande koalicija. Bit će ozbiljan blok koji ima partnere i u bošnjačkom i srpskom i u hrvatskom dijelu. Radi se o ljudima koji umjesto da se svađaju imaju kapacitet da se dogovore“, dodao je on.

Na pitanje o kojim se ljudima radi, odgovorio je: “S najboljim ljudima koji su ovdje. Oni koji su bili samnom u SDA, ali i koji su dobro lice i u drugim političkim strankama. Ima jako puno ljudi, i mladih, koji nisu imali šansu.”

(Kliker.nfo-N1)