Senad Šepić : Prvo zapale vatru, pa onda, kao izigravaju mirotvorca

Predsjedništvo SDA samo pokušava kupovati vrijeme, varati i zavlačiti ljude koji hoće pošteniju SDA, tvrdi Senad Šepić.

Ipak ste odlučili političku karijeru nastaviti kao nezavisni poslanik. Zašto?

– Zato što je to jedini način da očuvate obraz i ostanete iza date riječi. Ja se već duže sa grupom kolega u Parlamentu BiH zalažem za reformu, demokratizaciju i promjenu kursa upravljanja ovom zemljom i njenim resursima od strane stranke kojoj pripadam. U tom pravcu je bilo jako puno unutrašnjih razgovora, obećanja i faza. Jedna od tih je i napuštanje Kluba SDA u Parlamentu BiH ukoliko rukovodstvo SDA i predsjednik Izetbegović nastave ignorisati naše opravdane zahtjeve i vršiti pritiske i podmetanja na terenu prema nama koji SDA i državu BiH očito vidimo drugačije od njega i ljudi bliskih njemu.

Vatra i mirotvorci

S obzirom na to da je, nakon posljednje sjednice Predsjedništva SDA na kojoj su razmatrani naši prijedlozi, očito da većinu dogovorenog i obećanog nisu ispoštovali, te nakon što sam i pismeno vidio zaključke i odluke, odlučio sam ostati dosljedan principima u koje vjerujem i riječi koju sam dao i istupiti iz Kluba poslanika SDA, te u narednom periodu djelovati kao nezavisni zastupnik.

Predsjedništvo SDA je na toj sjednici donijelo jasnu odluku prihvatajući reformske iskorake, a ukinute su i sankcije koje ste Vi i Sadik Ahmetović dobili u svojim osnovnim organizacijama. U čemu je problem?

– Nažalost, Predsjedništvo SDA nije donijelo takve jasne odluke i pokazalo je da nema snage da se okrene suštinskim promjenama i popravljanju stanja koje je evidentno loše. Jedno se prikazuje u javnosti, a drugo su konkretna djela. Oni zapravo samo pokušavaju kupovati vrijeme, varati i zavlačiti ljude koji hoće pošteniju SDA, koja služi svim ljudima u BiH, a ne samo uskim skupinama, interesno i porodično povezanim. I to je istina, jer smo dosad vodili desetine razgovora, dobijali desetine obećanja da će se stvari pokrenuti, da će ljudi koji su pokrali Kongres i napravili štetu i stranci i cijeloj zemlji biti smijenjeni, da će se osigurati princip glasanja svih, jedan član, jedan glas, te onemogućiti onima koji gube izbore i koje narod ne bira da obnašaju najviše pozicije i upravljaju narodom. I šta se od svega ovoga desilo?

Ništa. Predsjedništvo SDA je imenovalo radnu grupu, koja treba pripremiti nekakve principe za široku bazu za naredni Kongres i 2019. godinu?! Sa velikim brojem ljudi, koji su na onako sraman način “izabrani” na Kongresu i koji su svjesni da nemaju stvarni izbori legitimitet? Očekivao sam da će dio čestitih ljudi koji sjede u vrhu stranke, a kojima nije trebala krađa na Kongresu da bi bili izabrani, radi sebe zatražiti da se to rasvijetli i negativci sankcioniraju. Ali, nažalost, nema ni njihove reakcije.

A što se tiče sankcija koje spominjete, radi se o mjeri predisključenja koju je vrh SDA “naručio” od moje lokalne općinske organizacije prije mjesec, a nakon što smo najavili da ćemo istupiti iz Kluba. Ta sankcija je trebala poslužiti kao dodatni pritisak i povod za podjele između nas, četiri zastupnika. I sad je, mjesec kasnije, ta odluka stavljena van snage, kao pokušaj da se prikaže da predsjednik i vrh moje stranke rade nešto pozitivno za mene.

Prvo zapale vatru, pa onda, kao izigravaju mirotvorca. Sa ovakvim ljudima i nedemokratskim odnosima unutra, takve se situacije mogu naručivati i projektovati svaki dan. To je ta primitivna igra u kojoj ne želim da učestvujem. Puno je suštinskog posla i očekivanja ljudi u pravcu bavljenja njihovim stvarnim problemima na koje trebam i želim trošiti svoje vrijeme.

Ali i gospodin Izetbegović je rekao u Oslobođenju da je iznenađen Vašom i odlukom gospodina Salke Sokolovića da ipak ostanete nezavisni poslanici?

– Obećao je gospodin Izetbegović, lično, u Zenici, u Visokom, u Kalesiji, u Starom Gradu u Sarajevu… da će pobijediti SDA, pa se iznenadio. Obećavao je veliku bošnjačku koaliciju, pa se iznenadio. Obećao je 100.000 radnih mjesta, pa se s tim brojkama nažalost manipulira, a sve kako bi Bakir Izetbegović bio što manje iznenađen. Mislim da ga je slično iznenađenje stiglo vidjevši reakciju gospodina Sokolovića i mene.

Malo je previše za prvog u Bošnjaka i čovjeka koji vodi sve političke procese u zemlji da bude baš toliko iznenađen… Nemojte samo slušati šta ljudi govore, oni će uvijek govoriti o plemenitim i univerzalnim djelima i postupcima. Gledajte šta oni rade, jer to ih određuje kao ljude i vođe, govorio je rahmetli Alija Izetbegović. Na toj istoj sjednici Predsjedništva SDA glasalo se o mome isključenju iz stranke i to, kao i brojni raniji pritisci na niže organe SDA u mojoj izbornoj jedinici da se od mene ograđuju i daju mi nekakve ukore, pokazuje kako izgleda to “pružanje ruke”.

Napuštate li Vi i Salko Sokolović SDA?

– Kolega Sokolović je također ostao do kraja dosljedan stvarima koje od početka skupa zagovaramo. Vjerujem da će se i ostatak ekipe, ali i neki drugi poslanici ubrzo pridružiti i da ćemo formirati klub poslanika koji će glasno zagovarati i boriti se za promjene u našem društvu. Naša odluka o napuštanju Kluba SDA u ovome momentu ne znači i istupanje iz članstva stranke, što ne garantira da rukovodstvo SDA neće povlačiti neke drugačije poteze. Ono u čemu ih možemo relaksirati i pomoći, jeste naša ranija odluka da nećemo biti kandidati SDA na izborima ukoliko se ne završi reforma i demokratizacija stranke i ne omogući svim članovima da glasaju po principu jedan član, jedan glas.

Da li ste vas četvorica uopće razgovarali o odluci Predsjedništva SDA i onom što je od vaših zahtjeva prihvaćeno? U javnosti se stekao dojam da je postignut dogovor.

– Razgovarali smo i ovako postupamo. Složili smo se da suštinski dio onoga na čemu smo insistirali nije riješen, a to je smjena ljudi i organa koji su odgovorni za krađu i namještanje glasova na Kongresu. To je bio preduvjet da se išta radi dalje, jer se time morao pokazati kapacitet za ozdravljenje i poslati poruka da se varanje na izborima i manipulisanje voljom ljudi neće tolerisati i prolaziti. A pošto to rukovodstvo stranke nije sankcionisalo i pokazalo taj kapacitet i ozbiljnost, prirodni slijed je bio i situacija koja se nedavno desila u Srebrenici. Kad može tuča i naguravanje na najvišem organu, na Kongresu, i kad to prođe bez reakcije i posljedica, zašto onda ne bi moglo u Srebrenici ili bilo kojem drugom gradu?

Vještački sukobi

To je logika tog dešavanja i dijela ljudi u SDA. Ne mogu suditi o motivima drugih, ali ovo su principi na kojima smo bili sve vrijeme i na kojima smatram da je neophodno insistirati da bi se stvari u zemlji mijenjale, vraćalo povjerenje u politiku i političare i zaustavio odlazak ljudi iz zemlje. Dojam u javnosti jeste bio da je postignut dogovor, ali nakon što smo napismeno vidjeli šta je od toga uvaženo, jasno je da od dogovorenog nema skoro ništa. Odgovornost za to leži na vrhu stranke i predsjedniku Izetbegoviću.

Da li je Blok za Evropu novi Vaš politički angažman? Hoće li dobiti neke čvršće okvire?

– Aktivno zagovaram našu poziciju u EU i smatram da je to naš prioritetni put. Na tome putu je potrebno pokrenuti i mobilizirati sve snage i cijelo društvo. U Parlamentu BiH sam prije nekoliko mjeseci pokrenuo Blok za Evropu, kao široku platformu u kojoj učestvuju parlamentarci iz svih nivoa BiH, pozicije i opozicije, civilno društvo, nevladine organizacije, akademska zajednica i mediji. Posebnu dimenziju i iskrenost u ovome opredjeljenju pokazuju novoizabrani nezavisni načelnici u BiH, koji su nedavno potpisali i proklamaciju u ovom pravcu i s kojima intenzivno sarađujem na ovom projektu.

Sa njima, kao i velikim brojem partnera iz cijele BiH, dijelom ljudi istinski okrenutih reformama iz SDA, te ogromnim brojem mladih, školovanih i sposobnih ljudi iz cijele BiH, radiću na tome da naša zemlja dobije novu, odgovornu politiku koja će moći prepoznati i rješavati prave probleme ljudi, umjesto da stalno kreira lažne, vještačke sukobe i podjele. Vjerujem u takvu zemlju i jačanje snaga koje mogu i koje će napraviti pozitivne promjene koje su potrebne svima nama u BiH.

Vildana Selimbegović (Oslobođenje)