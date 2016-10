Senad Šepić prognozira i upozorava : SDA bi mogla završiti kao Lagumdžijin SDP

Senad Šepić, poslanik u Parlamentu BiH, direktor Političke akademije Stranke demokratske acije (SDA) i predsjedavajući delegacije Parlamenta BiH u Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Evrope, izrazio je nezodovoljstvo rezultatima koje je ova stranka postigla na lokalnim izborima , ali i nekim drugim činjenicama. “U Velikoj Kladuši je pobijedio presuđeni ratni zločinac, najodgovorniji za bratoubilački rat u Krajini, Fikret Abdić. U Stocu su izbori prekinuti, rezultat izbora u Srebrenici je neizvjestan”, naveo je Šepić.

RSE: U analizi rezultata izbora navodite da je SDA pod plaštom “svebošnjačkog jedinstva” zajedno sa SBB-om krenula u veliku kampanju, kako bi osvojili 65 načelničkih pozicija, ali da nisu uspjeli zadržati ni postojeće, te sada zajedno imaju 12 načelničkih pozicija manje. Zaključujete da su građani poslali jasnu poruku kako ne prihvataju u potpunosti politiku stranke.

Šepić: Ako pogledate rezultate lokalnih izbora prije četiri godine i ove vidjećete da imamo ukupno manje glasova, manje izabranih načelnika i vijećnika.

Najgore je što su izgubljeni veliki gradovi, naprimjer Bihać i Zenica, koji su i kantonalni centri (Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona op.a.).

Imamo odgovor naroda na poteze unutar SDA koji govore da mi moramo napraviti drugačiji način unutarnje demokratije. Održali smo kongres prije godinu i po na kojem smo imali dosta manipulacija. Određeni ljudi koji su tražili neku vrstu reformi, popravljanje stanja, odstranjeni su iz SDA i sada su se oni pojavili kao nezavisni kandidati. I oni su pobijedili . U Zenici, Visokom, Kalesiji…Osim ovih mjesta, SDA je izgubila Bihać, Vitez, Vareš, Lukavac, Maglaj, Goražde, Bužim, Zavidoviće…

SDA je potučena do nogu u Krajini. Izgubila je sve pozicije osim načelničke u Sanskom Mostu.

Desilo se da su nezavisni kandidati, bivši članovi SDA, pojedinci, pobijedili dvije velike stranke SDA i SBB, odnosno njihove velike infrastrukture.

Dakle stranka – SDA, mora vjerovati svojim članovima kojim i narod najviše vjeruje.

Ne smijemo gubiti kapital i kredibilitet koji imamo kroz naše ljude, koji imaju rezultat i povjerenje članstva i naroda, ne smijemo ih gubiti tako što ćemo ih eliminisati iz naših redova, a okruživati se poltronima i onima koji samo klimaju glavom. Vidio sam da nema spremnosti ni kod predsjednika stranke (Bakir Izetbegović op.a.) i kod najužeg rukovodstva da nazovu stvari pravim imenom. Zato sam ja dao javno saopćenje, koje bi tebalo biti podrška i pomoć predsjedniku stranke da otvori oči i popravi stvari koje unutar stranke i u našim odnosima nisu dobre. Imao sam dobru namjeru.

RSE: U svom saopštenju ste komentarisali izjavu Bakira Izetbegovića da je sarajevska općina Centar (povodom osvojene načelničke pozicije) važnija od 10 drugih, poručujući da SDA nikada ne bi smjela posmatrati Bosnu i Hercegovinu od Kozije ćuprije i okoline.

Šepić: Ja zaista hoću do kraja da vjerujem da se to njemu na neki način omaklo. Katastrofa bi bila, i ljudska i profesionalna, i politička da on to zaista tako smatra, da on to zaista tako misli. Nijedna stranka, pogotovo SDA, ne smije sebi dozvoliti luksuz da na bilo koji način bilo koji pedalj, bilo koji centimetar Bosne i Hercegovine stavlja u neki drugačiji, u neki bolji položaj u odnosu na neke druge. Naša politika, politika SDA mora biti potpuna, cjelovita država Bosna i Hercegovina. Ja dolazim, recimo, iz Krajine, iz uvjetno rečeno, od Sarajeva najudaljenijeg mjesta. Zamislite kako je tim ljudima kada čuju u Krajini takvu izjavu. Kako se osjećaju ljudi u Foči, kako ljudi u Hercegovini? Kako u Tuzli, Brčkom? Smatram da se politika mora voditi na način da je za SDA važna čitava Bosna i Hercegovina.

Prema ljudima koji vas biraju trebate imati najviše odgovornosti. I onda, oni koji imaju tu vrstu kapaciteta, često bivaju označeni kao oni na koje lider ne može uvijek računati sto posto kako on to zamisli. Pošto smo napravili takav sistem unutar političkih stranaka, zato imamo zagušenje. Bilo kakva odluka kad se donosi, gledaju kako će lider odlučiti, poslije toga svi su za to. Kad to poslije poluči rezultat, kao što smo imali na izborima, onda se svi povuku iza toga, niko ne daje neke konstruktivne prijedloge. Zato je važno da se ljudi ohrabre, da se unutar političkih stranaka naprave mehanizmi koji će garantirati da se mi borimo idejama, da se borimo svojim radom, da se borimo time što ćemo biti najbolji i najkvalitetniji na poslu kojeg radimo, a ne da naša pozicija i naše pozicioniranje zavisi od toga koliko ćemo se mi dopadati bilo kojem od lidera.

RSE: Mislite li da se dovoljno učinilo u izbornoj kampanji i pripremi izbora u Srebrenici?

Šepić: To je teško pitanje, to je pitanje svih pitanja. Ja još uvijek neću da vjerujem, ne mogu sa sobom biti načisto, da će ipak na kraju Srebrenicom upravljati neko ko ne priznaje genocid. S te strane, još se čeka zbrajanje glasova, svake sekunde dobijamo neke pozitivnije, optimističnije poruke, koje govore o tome da bi ipak na kraju Ćamil Duraković mogao biti izabran . Ali, sve u svemu, ljudi koji su najodgovorniji za ovu zemlju, na tom pitanju su ustvari pokazali otprilike svoj kredibilitet, svoju mogućnost.

Ako ni na čemu drugom, tu je morao do kraja postojati jasan odnos i jasan stav. Jednostavno, sav svoj kapital, sav svoj potencijal kojeg imate, i politički i ljudski, morali ste dati na to da nikad Srebrenicu na takav način ne dovedete u pitanje. Neko je dao komentar koji mogu podržati – da su se, nažalost, ti glavni ljudi više borili da zaustave jednu Amru Babić u Visokom da ne bude izabrana, ili nekog Fuada Kasumovića u Zenici, nego što su se borili za to da Duraković pobijedi u Srebrenici. Ukoliko se ispostavi na kraju da je Srebrenica u tom smislu ‘izgubljena’, onda je to zaista jedan veliki udar i jedan veliki poraz. Najodgovorniji ljudi u ovoj zemlji – mogu oni zatvarati oči pred svim tim, ali mislim da im niti javnost, niti ova zemlja, a niti istorija, to sigurno nikad neće zaboraviti.

RSE: Šta očekujete, kako će shvatiti ovaj Vaš istup predsjednik SDA Bakir Izetbegović?

Šepić: Ne znam kako će shvatiti jer je bilo i drugih pokušaja, posebno nakon kongresa SDA. Javnost je mogla vidjeti vidjeti kako su pojedinci na najdemokratskiji na najbrutalniji način pokrali kongres. Na internetu ima snimak na kojem se vidi da ljudi umjesto da broje glasove, imaju olovku i zaokružuju ono što je njihov politički interes. Mislim da mi nemamo pravo da šutimo jer ako šutimo ta će se praksa nastaviti i biće izgubljen smisao bavljena politikom.Taj pristup dovodi do toga da ljudi koji imaju najveći ugled i povjerenje – a ja sam jedan od onih koji je dobio najveći broj glasova u svojoj izbornoj jedinici na općim izborima – sada procese u Krajini vode neki drugi ljudi. Ja sam u potpunosti eliminisan. Građani su dali odgovor politici koju vodi Izetbegović jer smo najveći poraz doživjeli upravo u Krajini, u Unsko – sanskom kantonu.

Kao što sam i uvijek do sada bio, i ovaj put sam potpuno transparentan, potpuno otvoren za bilo kakvu vrstu javne diskusije, s bilo kim, samo da stvari u ovoj zemlji budu bolje i da bolje krenu. Na ovim izborima mogli ste vidjeti da su ljudi generalno kazali: hoćemo drugačiji način vođenja politike, nećemo da se neki nesposobni ljudi kriju iza nekih velikih stranaka, da strankama upravlja bilo ko na daljinski upravljač. S obzirom na to da se stranka na određen način zatvara u zadnje vrijeme i eliminiše ljude koji imaju kredibilitet, desilo se da su oni, koji su se pojavili kao nezavisni kandidati, pobijedili veliku stranku. Novi načelnik Zenice Fuad Kasumović je jedan od potpisnika pisma koje je nas nekoliko uputilo u maju, predsjedniku stranke SDA kao izraz nezadovoljstva vođenjem stranke i njenom unutarnjom demokratizacijom.

I sada ovo što smo imali na lokalnim izborima krupna je poruka kako nas građani vide, i nas i našu politiku. Ako to ne shvatimo – onda će SDA doživjeti veliki poraz 2018. Onda će SDA doživjeti poraz kao i Lagumdžijina Socijaldemokratska partija (SDP) na prošlim općim izborima. A onda će biti kasno za SDA.

Gordana Sandić Hadžihasanovićč (RSE)