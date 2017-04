Senad Šepić potvrdio nagađanja : Kandidirat ću se za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

“Spreman sam preuzeti punu odgovornost i kandidirati se za bilo koju funkciju da zaustavimo ovo propadanje i promijenimo stanje u zemlji za koje sam uvjeren da se može okrenuti u pozitivnom pravcu i u interesu svih nas koji živimo u BiH. Ovo je 2017. godina. Svijet se oko nas dosta promijenio, moramo se mijenjati i mi ako želimo napredovati i razvijati se”, kazao je Šepić za Klix.ba.

Šepić je otvoreno kazao da je spreman ući u utrku za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH na općim izborima naredne godine i to nakon što je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović prije dva dana izjavio da će “Pokret za Evropu”, koji okuplja nezavisne načelnike i gradonačelnike u BiH, podržati Senada Šepića za člana Predsjedništva BiH.

“Zahvaljujem se Fuadu Kasumoviću, nezavisnim načelnicima, ali i velikom broju ljudi širom BiH koji su me kontaktirali i iskazali podršku, uključujući i kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. O formalnom prihvatanju i potvrdi kandidature govorit ćemo kad za to dođe vrijeme, a dotad ću, zajedno s ljudima s kojima dijelim iste vrijednosti razvoja i budućnosti BiH, raditi na izradi konkretnih rješenja i politika te organiziranja i osnivanja novog političkog projekta koji će činiti mladi, sposobni i školovani ljudi, zatim, dio dokazanih aktuelnih političara iz SDA i drugih stranaka koji također žele novu politiku, demokratski i moderni okvir za političko djelovanje, kao i veliki broj nezavisnih načelnika, aktuelnih vijećnika i zastupnika sa svih nivoa i koji će na narednim izborima imati liste i kandidate za sve nivoe vlasti od kantonalnog nivoa do Predsjedništva BiH”, poručio je Šepić.

Zvanično predstavljanje programa i osnivanje novog, nezavisnog bloka desit će se ubrzo, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena, naglasio je zastupnik u državnom parlamentu.

“Našem narodu i zemlji treba politika koja će znati stabilizirati odnose u zemlji i regiji, izgraditi društvo jednakih šansi, vratiti kredibilitet i profil bošnjačkoj politici koja je danas izgubljena u međusobnim sukobima, neznanju i nesposobnosti. Želim da se izborimo za zemlju koja radi za sve, a ne samo za odabrane, u kojoj vladaju institucije, a ne pojedinci s dobrim vezama, u kojoj nema ekskluzivnih općina koje vrijede više od mnogo drugih i zemlju koja se ravnomjerno razvija, u koju se ulaže na svakom njenom dijelu, koja svoju dijasporu razumijeva i prihvaća kao resurs koji treba i može znanjem i investicijama učestvovati u razvoju svoje zemlje i zemlju u kojoj uspjevaju sposobni, a ne bliski srodnici, poslušnici i podobni. Za ovakve principe i zemlju se želim boriti i imam viziju BiH u kojoj se političari takmiče u dobru, zajednički rade u interesu svih naroda i svakog građanina i grade zemlju u kojoj se povećavaju plate i penzije, a ne porezi, nameti i akcize. Tako ja vidim stvari i za takvu BiH ću se boriti”, zaključuje Šepić.

Senad Šepić već dugo kritikuje politiku rukovodstva Stranke demokratske, akcije kojoj i sam pripada, naglašavajući da je hitno potrebna reforma i dubinska demokratizacija stranke. U međuvremenu je napustio i klub SDA u državnom parlamentu i u većini pitanja samostalno glasa, bez saglasnosti stranke.