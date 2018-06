Senad Šepić potvrdio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH : “Prihvatam kandidaturu da bih djeci mogao reći da sam sve dao za ovu zemlju”

Senad Šepić je danas potvrdio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

“U Parlamentu BiH desetog septembra prošle godine osnovali smo NB, politički projekat koji je otvorio novu stranicu nade i povjerenja. Danas zvanično objavljujem svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH i zahvaljujem svim kolegama i svima koji me podržavaju da građanima ponudimo drugačiju politiku. Nadu umjesto straha, rješenje umjesto konflikta, budućnost umjesto prošlosti”, kazao je Šepić u uvodnom obraćanju medijima.

Šepić je u obraćanju kazao da želi poslati “poruku Bošnjacima”.

“Našem narodu treba istina, treba neko ko može pobijediti identitete i biti Bošnjak, musliman, građanin BiH i Evropljanin. Ja to živim i znam da je to moguće. Ovi što nude velike parole iza sebe su ostavili prazan i pust narod. Novom politikom narod neće biti zarobljen u prošlosti. Moramo biti motor zdravih promjena. Bošnjaci moraju biti okrenuti budućnosti. Nikad nećemo zaboraviti prošlost, ali ćemo biti okrenuti budućnosti. Hodat ćemo stazom pravog cilja, a to je mir i stabilnost kao i opstanak BiH kao vjekovne zemlje uspješnih, časnih ljudi u kojoj će naša mladost ostajati i živjeti”, kazao je Šepić.

Istakao je da želi ostati u BIH i da kandidaturu smatra obavezom.

“Sa svojom porodicom želim ostati i graditi BiH u kojoj ćemo se svi dobro osjećati. Ovu kandidatutru smatram obavezom upravo zbog njih, ali i svih vas, građana BiH. Kako sam prije 20 godina vjerovao da mogu promijeniti društvo, danas sam ubjeđeniji da BiH treba novu politiku i viziju”, kazao je i dodao:

“Prihvatam kandidaturu da bih djeci mogao reći da sam sve dao za ovu zemlju”.

