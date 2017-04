Senad Šepić, nezavisni poslanik u PSBiH: SDA ne liči na svoj narod ,zato i radim na novom političkom projektu, koji će biti narodni, koji će biti bošnjački, ali i bosanski, i evropski !

Ne može biti dobro samo nekolicini i to je odgovor na pitanje zašto je kamenovana moja kolegica, kaže nezavisni poslanik u PSBiH Senad Šepić.

Nezavisni načelnici, i nakon potpisivanja platforme o zajedničkom djelovanju, ističu kako BiH ne treba novu stranku, već ujedinjenje pozitivne energije u državi. Kako tu priču komentarišete Vi, kao nezavisni poslanik PSBiH, te šta možemo očekivati do 2018?

– Intenzivno radim na okupljanju novog političkog projekta. Putujem po čitavoj Bosni i Hercegovini i vidim da ljudi traže novu političku platformu, koja je adekvatna ovom vremenu, koja je okrenuta ka budućnosti, zasnovana na unutrašnjem dogovoru naroda i građana u zemlji. Nezavisni načelnici su na lokalnim izborima bili narodna volja i siguran sam da će narod i na općim izborima tražiti i birati drugačiju i novu politiku. Jer, dosta im je stranaka koje su privatizirane, ogrezle u korupciju i koje služe nekolicini porodica i stranačkim poslušnicima.

Neodgovorne politike

Ovo ne smije biti zemlja samo za odabrane, mora biti zemlja svih nas. Isto tako, za novi pristup u politici imamo podršku i međunarodnih partnera, ljudi iz regiona i EU koji vide da Bosna i Hercegovina ne može graditi svoju budućnost sa aktuelnim politikama i liderima. Oni su za prošlost i izolaciju. Nova politika, novi ljudi i nova generacija moraju biti okrenuti budućnosti i integraciji – to je politička platforma koju ćemo uskoro formalizirati i predstaviti javnosti. To će biti javni koncept novoga političkoga djelovanja koji će građanima ponuditi program i platformu za vrijeme koje je pred nama.

Dokad će SNSD upirati prstom u Vijeće ministara i FBiH, kako bi prikrio bankrot banaka u RS-u i sve teže stanje u entitetskoj kasi uz, kako kaže lider SDS-a, “dosipanje političke mirođije u ovu čorbu od HDZ-a BiH”?

– Ta matrica je poznata i ona dobro funkcioniše za stranačke lidere. Međutim, kome će takva država služiti. Takav sistem je moguć neko vrijeme, ali je dugoročno neodrživ. Jer, pazite, ako ste stranački prvak, vi možete imati vile, kuće, stanove…, ali ako društvo generalno nazaduje, nema tu sreće. Zašto je ovaj momak u Livnu kamenovao moju kolegicu Borjanu Krišto? Znači, ne može biti dobro samo nekolicini, to je feudalno društvo i to je ta matrica u kojoj, prvenstveno, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović funkcionišu.

Naravno, kad zafali novca u budžetu, dogovore se o povećanju nameta privredi, povećanju akciza, traženju novog kredita od MMF-a… To nije odgovorna politika i to je sigurno politika koju će narod kazniti na narednim izborima. Da se vratim na Vaše pitanje, Vlada RS-a koristi Vijeće ministara BiH samo kada joj trebaju pare, a za sve drugo, poput ispunjavanja Upitnika EU, oni su potpuno dezintegrativni faktor. Pa, u RS-u je skoro uništen bankarski sektor, a država Bosna i Hercegovina i svi mi porezni obveznici pokrivamo tu propast.

To je neprihvatljivo i to Dodiku treba reći u lice. Vidim da postoje političke snage u RS-u koje razmišljaju na drugačiji način, koje štite RS kao entitet i na tome im ne treba zamjerati, ali koje žele i imaju zajedničku viziju razvoja Bosne i Hercegovine – takve ću tražiti da nam budu partneri u našem novom političkom bloku.

U februaru ste ustvrdili kako vrh SDA kupuje vrijeme, te da nije spreman na konkretna djela. Kako nazvati pokušaje uvođenja povjereništava baš u onim sredinama u kojima su ostvareni zapaženi rezultati poput Zvornika, dok se recimo u Srebrenici ništa od zaključaka samog vrha SDA nije ispoštovalo?

– Pokazuje se da aktuelno rukovodstvo SDA zaista nema želju niti kapacitet da prihvati dobronamjerne prijedloge, da samo želi da opstane ovakvo, nedemokratski kreirano od posljednjeg Kongresa. To rukovodstvo je od SDA napravilo autističnu stranku, te ono uopće nema ideju kako vidi Bosnu i Hercegovinu. Kao što navodite primjere Srebrenice i Zvornika, isto je i u drugim dijelovima zemlje. U mojoj Krajini, gdje smo potučeni do nogu na posljednjim lokalnim izborima, šta su to uradili da bi popravili stanje? Ništa.

Samo produbljuju krize i narod više guraju od sebe. Bojim se da je to bespovratna situacija i da ovakva SDA više ne liči na svoj narod. Takva politika je dovela do toga da su SDA i njen lider Bakir Izetbegović trenutno u konfrontaciji sa svima, praktično izolovani. Na tome se ne može graditi država niti budućnost našega naroda. Zato i radim na novom političkom projektu, koji će biti narodni, koji će biti bošnjački, ali i bosanski, i evropski, okrenut svima u ovoj zemlji, baziran na dogovoru, a ne na konfrontaciji i stalnim krizama.

Komentarisali ste prethodnih dana činjenicu da se nastavlja odlazak ljudi iz države. Čemu se nadati ako vlast USK-a predvođena SDA tjera jednog od najvećih privrednika Jusufa Arifagića, preko njega se sveteći načelniku koji je tu i sve druge stranke uspio pobijediti?

– Mladi odlaze, jer je stvorena atmosfera da nema zaposlenja bez štele, bez stranke, bez podaništva. I svaki od aktuelnih lidera želi da kontrolira svoj teritorij i na identičan način. Tako to radi HDZBiH u Hercegovini, tako to radi danas SDA i u mojoj Krajini i u drugim dijelovima gdje većinom žive Bošnjaci. Zašto HDZBiH, kada se toliko poziva na evropske vrijednosti, ne pruži šansu drugima, evo, Bošnjacima u Stocu da proporcionalno, koliko ih ima, učestvuju u lokalnoj vlasti?

Čovićeve floskule

Dragan Čović je tu najodgovorniji, a priča neke velike evropske priče o majorizaciji i ostale floskule. Pa, u ovoj zemlji su svi ugroženi osim stranačkih elita. Onda kažu – Hrvati su nezadovoljni svojim statusom, pa kao da druga dva naroda i svi građani nisu… To je čista zamjena teza i takva politika zaslužuje prezir i poraz na izborima. Nova politika koju ću zastupati neće tjerati mlade ljude iz ove zemlje niti privrednike kakav je Jusuf Arifagić, tako što ćemo institucije učiniti dostupnima za sve građane, a ne samo za odabrane. Otvorit ćemo zemlju ka Evropi i zapadnim saveznicima, stabilizirati odnose u regiji i iz integracija usvajati najbolje evropske norme i standarde.

U Oslobođenju su mnogi načelnici pružili podršku inicijativi Jasmina Imamovića, kojom se, kroz izmjene Ustava FBiH, ukida armija zaposlenih u javnom sektoru, a jača privreda. Kada će u našoj zemlji proraditi svijest o tome da su nam upravo ovakve reforme neophodne?

– Reforme su nam potrebne, slažem se. Ali, često se ide u nešto što nije provodivo u realnoj politici. Nisam sklon idejama koje nije moguće provesti i koje samo služe da bi kao nešto radili – to je ova igra sa rezolucijama i deklaracijama. Suštinski za građane – to je ništa. Sa politikom sitnih prevara i nepovjerenja u koju su nas uvukli aktuelni lideri teško možete postići bilo koju reformu, jer nema povjerenja. Zato ću sa novim političkim projektom tražiti partnere među drugim narodima i građanima u BiH koji žele graditi časne i principijelne odnose, otvarajući građanima šansu za boljim životom.

Jelena Milanović (Oslobođenje)