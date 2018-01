Senad Šepić : Evropa je razočarana aktuelnom vlašću u BiH

Član Stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Senad Šepić koji posljednjih dana s ostalim kolegama boravi u Strazburu istakao je za novinsku agenciju Patria da je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u Strazburu usvojila velikom većinom Rezoluciju o BiH koju su pripremili izvjestioci iz Velike Britanije i Holandije, te potvrdio Monitoring komitet.

– To je prema mome mišljenju objektivan i balansiran dokument, koji realno oslikava stanje u našoj zemlji, pozdravlja neke pozitivne pomake koji su se desili, izražava nezadovoljstvo većim setom pitanja i oblasti u kojima vlasti BiH nisu zadovoljile i navodi set mjera koje naša zemlja mora hitno preduzimati i završiti u narednom periodu.

Ono što je posebno loše ovdje je da se po više puta dosada, kroz ovakve dokumente, neka pitanja spominju, podsjećaju vlasti BiH na obaveze i data obećanja, ali nažalost, nema rezultata – istakao je Šepić.

On napominje da je to veoma štetno po imidž zemlje i međunarodni kredibilitet Bosne i Hercegovine, što mu je više kolegica i kolega iz Vijeća Evrope reklo, a što su navodili i u svojim govorima u plenarnom dijelu zasjedanja.

– Ovdje naši prijatelji i partneri, sa zebnjom očekuju unutrašnji dogovor i pozitivne vijesti iz BiH i umorni su od aktuelnih politika i glavnih političara iz BiH koji godinama ne uspjevaju da naprave napredak i pokažu odgovornost za budućnost svoje zemlje. To su pokazali i juče, kada su zajedničke amandmane na tekst Rezolucije, koje su predali svih pet članova naše Delegacije jednoglasno prihvatili i uvrstili u konačni tekst, dok su amandman, koji je jednostrano podnesen od strane jednoga člana iz Delegacije BiH, bez podrške ostalih, jednoglasno odbijen u Monitoring komitetu. To je dakle poruka i put za sve one koji žele da nešto dobro napravimo za našu zemlju i sve nas – dodaje Šepić.

Također, kako ističe, svjesni su u Vijeću Evrope da aktuelni lideri u BiH nemaju kapacitet, političku volju, niti iskreno žele da se Bosna i Hercegovina pokrene na evropskom putu.

– Uprkos tome, spremni su i pomažu državi BiH i našem narodu da napravimo promjene i novu politiku koja je neophodna, ako želimo brže napredovati i izgraditi svoju evropsku perspektivu. Koliko naša zemlja ima prijatelja u Vijeću Evrope, koji su spremni nas podržati govori i izbor Dunje Mijatović, kandidatkinje iz BiH za izbor za komesara Vijeća Evrope. To je jedna od najvažnijih pozicija na međunarodnom planu, a Dunja je pobijedila kandidata iz Francuske, zemlje u kojoj je smješteno Vijeće Evrope i jedne od najuticajnijih zemalja EU. To je sigurno velika poruka i pobjeda BiH, koju moramo znati razumjeti i ohrabriti se unutar BiH posebno da napravimo iskorake i promjene, novi pristup i politiku za vrijeme koje živimo i budućnost koja će tako biti puno bolja i izvjesnija, nego je sada – kaže Šepić, dodajući da se u tekstu Rezolucije jasno navodi šta i u kojem roku bi bh. vlasti morale uraditi da bi zemlja napravila napredak.

– Nisam optimista da aktuelni žele i hoće takav napredak i pravnu državu u kojoj bi vladale institucije, a ne pojedinci i odabrani kako je to slučaj danas, ali sam siguran da postoji kapacitet i svakim je danom sve veći broj ljudi u našoj zemlji koji je svjestan toga i spreman je napraviti promjene i okrenuti stranicu za novu politiku i budućnost koja će našu mladost očuvati u svojoj zemlji u kojoj će radi ostajati i živjeti – potcrtao je Šepić.

