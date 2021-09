Senad Pećanin: ‘Zaledila’ me zlokobna rečenica Schmidta koja je prošla ispod radara

Advokat Senad Pećanin kazao je kako ga je “zaledila” rečenica visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta koju je izjavio na jednoj tribini u Njemačkoj u kojoj je rekao da je njegov cilj očuvanje teritorijalnog integriteta BiH. Pećanin smatra kako je ta izjava, za koju kaže da je prošla ispod radara, veoma zlokobna, te da treba zabrinuti lidere i građane BiH.

Pećanin je za N1 ocijenio trenutno stanje u Bosni i Hercegovini te je istakao kako Bosna i Hercegovina i region prolaze kroz jedan izuzetno težak period u kojem je ugrožen čak i mir u BiH.

“Naime, ključni uzrok takvog stanja jeste jedna revitalizacija srpskog nacionalizma kojem svjedočimo u regionu i u kojem nije teško prepoznati matricu ‘90-ih koja je dovela do katastrofe u čitavom regionu u kojem je najveća žrtva bila najviše BiH. Na sceni danas imamo ponovo srpski nacionalizam sa Aleksandrom Vučićem umjesto Slobodana Miloševića, sa Srpskom pravoslavnom crkvom umjesto nekadašnje Jugoslovenske narodne armije i sa projektom ‘velike Srbije’ koji se danas naziva ‘srpski svet’. Ono što čini razliku u ovome u odnosu na ‘90. jeste klerikalizacija. Tada je Jugoslovenska narodna armija poharala bivšu državu, sada je na udaru Crna Gora, tako da se bojim da umjesto tog perioda koji je obilježen militarizacijom sada imamo druge metode, ali bojim se, sa istim ciljem. To vidimo najbolje po ulozi SPC u Crnoj Gori a naravno i u BiH, što sve zajedno čini jedan ambijent u kojem sve ono što se činilo postignutim u periodu nakon Dejtonskog sporazuma sada dolazi u pitanje. S druge strane imamo sve agresivniji hrvatski nacionalizam koji ima pokrovitelja zvaničnog Zagreba koja ponovo u onom obrascu sporazuma iz istorije, čija je meta uvijek bila BiH, odnosno sporazum Cvetković-Maček“, istakao je Pećanin.

“Ono što je meni posebno zabrinjavajuće a prošlo je čini mi se ispod radara, jeste skoro usputna opasna izjava visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta na jednoj tribini u Njemačkoj koja se održala prije desetak dana i na kojoj je govorio o situaciji u BiH o potrebama promjene Izbornog zakona. Mene ‘zaledila’ rečenica koju je rekao da je njegov cilj, zadatak očuvanje teritorijalnog integriteta BiH. Ta rečenica je veoma zlokobna i trebalo bi biti razlog za zabrinutost političkih aktera u BiH a onda i svih građana BiH. Evo i iz kojih razloga. Time nam Schmidt otkriva da je teritorijalni integritet BiH ugrožen. To je prvi put nakon Dejtona da neki strani zvaničnik, koji je involviran u BiH, otkriva da je teritorijalni integritet ugrožen“, naglasio je.

Dodao je i kako s druge strane to znači da integracije u Evropsku uniju i NATO više nisu na agendi visokog predstavnika, te konstatovao da je time u pitanje došao sami teritorijalni integritet BiH.

“Oni koji tako olako izriču tako teške konstatacije moraju biti svjesni da teritorijalni integritet BiH ne može biti narušen mirnim putem. Na tome insistiraju i prvaci beogradskog režima i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji najavljuje secesiju. Ako je to cijena na koju je spreman srpski nacionalizam potpomognut hrvatskim partnerima, onda nam predstoji tegobno i turobno vrijeme“, ocijenio je Pećanin.Ovaj advokat je za N1 komentarisao i posjetu njemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu te istakao kako je to znakovito te da treba tražiti uzroke toga “zašto BiH postaje objekt ili stvar koja se služi na pladnju razgovora susjeda sa najuticajnijim liderima Zapada”.

“Ovdje javnost jako malo pamti. Mi smo imali situaciju u kojoj je tadašnji član Predsjedništva Bakir Izetbegović bio primljen kod Merkel i dan nakon te posjete me je nazvao prijatelj iz njemačkog Ministarstva vanjskih poslova da me pitaju o čemu se radi jer su svi iz kabineta Merkel bili šokirani razgovorima koje je Izetbegović vodio sa kancelarkom Merkel. To je period kada su pojedine zemlje poput Njemačke, Holandije, Austrije zabranile održavanje predizbornih mitinga Erdogana. Izetbegović je godinama čekani susret sa Merkel iskoristio bukvalno da se svađa i prepire sa njom oko toga da li je Njemačka imala pravo da zabrani miting AKP partije.

Sarajevo je tada odabrano kao centar predizborne kampanje turske vladajuće stranke i u razgovoru od sat i pot, Izetbegović je oko 50 minuta proveo braneći poziciju Erdogana i Turske. Svi lideri malih zemalja sa takvom zemljom, takvom silom valjda trebaju da iskoriste za sebe, za privlačenje investicija, za popravljanje svoje politike globalno. On je tu branio i prepirao se oko demokratičnosti odluka Njemačke“, komentarisao je te dodao kako smo tada propustili jednu od stotina sličnih prilika da suštinske probleme BiH prezentiramo na pravi način.

Odnosno, da kažemo svako igranje sa teritorijalnim integritetom vodi direktno u rat, kako je naveo Pećanin.

“Ogromna odgovornost je na predstavnicima vlasti koji su se našli bez ijednog vanjskopolitičkog partnera što pokazuje da imamo jednu užasnu, nesposobnu nekompetentnu vlast, lidere koji su preokupirani dnenvopolitičkim dealovima. Pozicija u kojoj se BiH danas nalazi je izuzetno teška“, naglasio je Pećanin.Govorio je i o protestima u Sarajevu koji su održani zbog mladića Dženana i Davida, čija stradanja nisu razjašnjena ni dan-danas.

“Šokantno da unatoč ovakvoj situaciji građani BiH ne pokazuju minimum aktivnosti. Ja sam bio jedan od govornika i učinilo mi se važnim da ukažem na taj segment… Dobar dio krivice pripada i opoziciji koja ne pokazuje niti znanje niti snagu da mobilišu građane da izvrše pritisak na vlast. Mislim da je tužno da se u Sarajevu ne može okupiti više od nekoliko hiljada građana. Radi se o slučajevima ubistava i jednog nevjerovatno drskog korištenja državnog aparata u svrhu prikrivanja tih zločina“, rekao je Pećanin za N1.

Dodao je i kako slučajevi Davida i Dženana nisu jedini te spomenuo slučaj ubistva Adnana Hadžagića.

“Njega su pretukli pripadnici policijske uprave iz Sarajeva i to ubistvo od 31. 7. 2020. do dana današnjeg je ostalo nesankcionirano, čak nije ni podignuta optužnica. Policija učinila sve da natjera, da nagovori porodicu ubijenog Hadžagića da se izvrši pokop bez obdukcije. Na sreću je porodica to odbila. Katastrofalna zloupotreba tužilaštva koje je učinilo sve da prikrije izvršioce ubistva. Ministar Katica je rekao da su 18. juna dva policajca suspendovana. Molim vas, za ubistvo je skoro godinu dana bilo potrebno d ase ta dvojica policajaca suspenduju, ali nema istrage, optužnice duže od godine dana“, naveo je između ostalog Pećanin.

(Kliker.info-N1)