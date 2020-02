Senad Pećanin u Pressingu : Bojim se da politika koju personificira Izetbegović je ona koja vodi konačnoj podjeli BiH

Mostar će biti žeton kojim će se kockati Bakir Izetbegović i Dragan Čović oko konstruisanja vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Njime će biti plaćeno formiranje vlasti na entitetskom nivou – poručio je Senad Pećanin, novinar i advokat u Pressingu na N1.

“Sad će opet biti ispod stola, Mostar će biti žeton kojim će se kockati Čović i Izetbegović. Sudbina Mostara će biti žeton kojim će biti plaćeno formiranje vlasti u FBiH. Ni Vijeće ministara nije formirano. Pletu spleteno, predstavljaju se kao nacionalni zaštitnici, a iza scene savršeno sarađuju i štite interese”, kazao je Pećanin.

On je podsjetio i na račun od 350.000 KM kojim je plaćena proslava bh. preuzimanja kontrole neba.

“U društvu u kojem fondovi nemaju novca za liječenje djece, gdje se djeca liječe telefonskim pozivima, Radončić, Zvizdić, Čavara, Čović, Bevanda… zamislite te drskosti”, rekao je.

Pećanin je također rekao da mu je neshvatljivo da nakon izbora u BiH – SDP i Naša stranka imaju mogućnost da formiraju vlast, da budu predominantna snaga u Vladi – ali su to odbili pod obrazloženjem da ne žele sa SDA, HDZ-om i SNSD-om.

“Koji je smisao bavljenja politikom Naše stranke i njhovih predstavnika, da li je to da lider Kojović primi 12 plata bez ijedne održane sjednice, ili da se preuzme odgovornost i učini nešto na promjeni stanja. Ako će čekati da ne uđu sa SDA, SNSD i HDZ-om – otprilike će to biti moguće ovim tempom 2098. godine”, rekao je Pećanin.

Ocijenio je to diskutabilnim potezom – rekavši da im nije smetao ulazak u vlast sa Kukićevim PDA u Tuzlanskom kantonu i A-SDA u Krajini.

“Događaji u Crnoj Gori su play-off velikosrpskih aspiracija u prekrajanju područja bivše Jugoslavije”, istakao je potom Pećanin.

On je rekao da je nakon ratova devedesetih godina došlo do “slijeganja tla velikosrpske politike, međutim sada je politika iz Beograda ozbiljan izvor nestabilnosti, poručio je. Na pitanje šta ga to u crnogorskom scenariju podsjeća na devedesete – rekao je:

“Mislim da se Crna Gora nalazi u martu 1992. godine gledajući iz sarajevske perspektive. Naše iskustvo govori da je išla prvo medijska priprema, onda crkva, pa protesti, bojim se da ne bude scenarij koji smo mi osjetili. Prvo idu popovi, pa dođu topovi”, izjavio je.

Novi SAO ili nova “Republika Srpska u Crnoj Gori”?

“Potpuno podrivanje suvereniteta Crne Gore koje bi u konačnici, s padom Đukanovića, za kojeg se vjeruje da je kičma suverene Crne Gore, članice NATO-a, da je cilj stvaranje federalizacije po uzoru na BiH, a praktično ga je nemoguće izvesti bez zatezanja nacionalnih odnosa u Crnoj Gori”, kazao je Pećanin.

On je rekao da je NATO, čija je Crna Gora član, trenutno zaokupljen većim problemima.

“Dvije članice su međusobno u ratu, Francuska i Turska u Libiji. Svijet ne zna namjere Trumpa, Brexit, interesi Rusije, Kine, Turske. Različite interesi koji čine NATO ne onakvim kakav je bio prije 15 godina”, rekao je Pećanin.

“Intenzitet kampanje protiv Crne Gore prevazilazi histeriju koja je vladala uoči rata u Hrvatskoj i agresiji na BiH”, izjavio je gost N1.

Prema njegovom mišljenju, cilj je poraziti Đukanovića.

“Ovo je uvođenje najjače karte, rušenje temelja. Crna Gora je postigla fascinantan uspjeh. Manjine u Crnoj Gori nikada nisu bile bolje. Nema problema sa susjedima, osim sa Srbijom. Upotrebljena je teška artiljerija”, poručio je Senad Pećanin za N1.

On je kazao kako Rusija podržava Beograd, jer joj odgovara nestabilnost regiona, ali i dodao:

“Bez aktivnog američkog angažmana, nijedno strateško pitanje ne može biti riješeno. To je pogubno za EU”, naveo je.

“Od prvog dana se vraćamo u ono što smo živjeli od rata do danas, muljanje, laganje, petljanje, spinovanje, prijetnje, ucjene”, poručio je Pećanin.

Da li se BiH ukazao NATO i da li je Komšić odbranio taj put?

“On nije odbranio NATO put, on jeste imao pozitivnu ulogu u činjenici da je jedan od velikih bh. prijatelja Erdogan na skupu u Beogradu vršio pritisak na Komšića i Džaferovića da prihvate formiranje VM BiH bez upućivanja Programa Briselu. Komšić jeste bio dosljedan i odbio je pritiske. BiH nije u NATO-u ali NATO jeste u BiH. Taj put više zavisi od samog NATO-a, a ne od BiH”, kaže Pećanin u Pressingu.

Dodaje da nije očekivao ovakve poteze od Komšića, ali od Radončića jeste, kada je riječ o dogovoru o formiranju vlasti u KS.

“Sjetite se šta su govorili Radončić i Izetbegović prije izbora. Razgovarao sam sa prijateljima, ja imam objašnjenje koje možda nije svima prihvatljivo jer se od Radončića to moglo očekivati i očekuje. Pokazao je to svojim angažmanima, da se od njega može sve očekivati i da je njegov interes lični interes. Od Komšića se to nije moglo očekivati”, istakao je i potom nastavio:

“Njegova medijska industrija je sposobna da uništi ljude. U Sarajevu nemate u medijima činjenicu da je njegovoj medijskoj imperiji naređeno plaćanje poreza od više od 11 miliona KM koje je ekspresno ukinuto u drugostepenom postupku u kojem je odlučivala Jerka Miličević. Prema mojim informacijama, na opštinskom sudu se vodi spor u kojem je KT KS i poreska inspekcija pokrenuli postupak protiv Jerke Miličević zbog tog rješenja. Na svakom koraku imate interese koji se mjere milionima KM ili interese pokrivanja najunosnijih dijelova državnog aparata“.

Politička “ljubav” Radončića i Izetbegovića, da li će opstati?

“Mislim da zavisi od Izetbegovića, od njega ovisi da li će prepustiti Radončiću stranku na izborima, to bi bio jedini spas za Radončića jer smatram da će njegova stranka i DF doživjeti kolaps. Pokazalo se da se radi o društvima jednog lica, koje bilo da zbog svoje gramzivosti su izgubili svoju relevantnost da mogu mijenjati stanje“, smatra Senad Pećanin i poručuje:

Kolika je uloga Dine Konakovića u cijeloj priči oko rušenja Vlade KS?

“Dvije činjenice; prva je da je on zaista i praktično jedini koji se iskreno upustio u raščišćavanje kriminala prethodnika. To je takav slučaj, svi su obećavali i ljevica i desnica i centar, sve stranke, ali niko nije to uradio osim njega. Vi znate koliko je kao novinaru teško kada uđete u trag nekom kriminalu i to želite objaviti. On je to činio, sa svim tim Budnjama, dokazima koje je ponudio i to je ostalo bez epiloga zbog Tužilaštva kakvo imamo. Istovremeno, s njim postoji ozbiljan politički problem, a to je rekao bih u njegovom elementarnom nepoznavanju onoga što je fundus bavljenja politikom. To nepoznavanje je pokazao na pitanju BANU-a. Naime, on govori i čudi se u čemu je problem što Bošnjaci ne mogu imati akademiju nauka i umjetnosti. Prvo, nije tačno da je Bošnjaci nemaju, ono što on pokušava da uradi godinama čine Dodik i Čović. Ono što je njihov cilj, a što čini Konaković na ovaj način jeste uništavanje BANU-a u BiH. Pravo pitanje je zašto ustvari Bošnjaci ne mogu imati nacionalnu državu, kao Srbi i Hrvati? Mislim da je to pogubna i tragična politika bošnjačka, to je etnička podjela BiH“; smatra gost večerašnjeg Pressinga na N1.

Da li se ide ka tome, da li bošnjačka politika ide ka tome, da napravi svoju državu?

“Ja se bojim da ona politika koju personificira Bakir Izetbegović jeste politika koja vodi konačnoj podjeli BiH s tim što je bitan preduslov da on osobno ne bude optužen nego da to predstavi kao stvar geopolitike, historije. Bakir Izetbegović, a i Dino Konaković ovakvim postupcima rade objektivno i da im to nije cilj navode vodu na taj mlin, daljnje etničke separacije BiH. Ako vam nije interes zajednički Javni servis, Univerzitet, zašto će nam država? Onda bi to bio nonsens”, zaključio je.

“Imamo činjenicu da supruga jednog od najmoćnijih ljudi devastira zdravstvo i Klinički centar na način na koji to nikada u historiji nije radio. Sve to kulminira odbijanjem liječenja male djevojčice Nadin. Na protest dođe 100 ljudi”, kazao je u Pressingu Pećanin.

“Prilikom posljednjeg intervjua na Face TV-u dobio sam jako puno pozitivnih reakcija, a veliki dio čestitki se odnosi na hrabrost. Meni nije jasno zaista šta je tu hrabrost, jer 90 posto građana vide to o čemu govorim. Razloge vidim u egzistencijalnim prilikama ljudi, pa se boje”, kazao je na početku emisije Pećanin.

Na pitanje otkud ovoliki strah među ljudima, kazao je:

“Strah i posebna vrsta podstraha, egzistencijalni strah. Svako je u kreditima, svako je zabrinut za budućnost, pogotovo u ovakvom društvu, državi. Mislim da je porazna stvar da je govorenje stvari kojima javno svjedočimo čin hrabrost. To je vrlo zabrinjavajuće”.

Gdje su hrabrost i inat?

“Meni je nevjerovatno da u Sarajevu imate skupove protesta za tako eklatantne stvari koje čovjeka dovode do bijesa, recimo stanje u KCUS-u. Imamo činjenicu da supruga jednog od najmoćnijih ljudi devastira zdravstvo i Klinički centar na način na koji to nikada u historiji nije radio. Sve to kulminira odbijanjem liječenja male djevojčice Nadin. Na protest dođe 100 ljudi. Strah od Sebije Izetbegović je toliki da ljudi koji se zgražavaju nad postupcima, ne čine ništa. Imate i Tužilaštvo gdje nakon njene izjave da odbija liječenje, to bi trebalo rezultirati istragom odmah. Naravno, ništa se ne dešava”, kazao je i dodao:

“Danas sam pročitao u novinama da je uhapšena uposlenica KPZ u zatvoru, zbog falsificiranja diplome EFSA. Istovremeno imamo činjenicu da je Mehmedagić falsificirao diplomu, proveden je postupak, utvrđeno je da je diploma falsificirana i ništa se ne dešava. To je siguran put u propast jednog društva. Da bi on ostao na tom mjestu, SDA mora drugoj strani odnosno Dodiku učiniti sličnu uslugu. Zato je odmah nakon formiranja vlasti, policajac koji po analizima ima ozbiljnu mrlju, predložen je za direktora SIPA-e. Ko zna da li ćemo ikada znati šta sve plaćamo jer bračni par Izetbegović želi zadržati Osmana Mehmedagića na poziciji”, ističe Pećanin.

Kazao je da je najbolji primjer trenutne situacije rušenje Vlade KS.

“Najbolji primjer je rušenje Vlade KS, koja je pokazivala da je najbolja poslijeratna vlada u KS. Oni su bili taj tračak nade i optimizma, da je moguća vlast koja bi odgovorno radila, transparentno i bila partner strancima”, ističe i dodaje:

“Moramo biti realni, BiH nije više ni među 30 prioriteta međunarodne politike. Ako ljudi koji se kunu da su patriote poput Komšića ruše takvu jednu stvar, zašto bi očekivali da američki ambasador bude veći patriota od Komšića i Izetbegovića?”.

Da li je ovo danas Komšić kojeg ste podržali?

“Naravno da nije, ni u najcrnjem snu ne bi mogao pomisliti da bi uradio ovo što je uradio. Njegova retorika je uvredljiva. On govori da je kantonalna Vlada morala pasti da bi BiH napredovala ka NATO-u. On pokušava predstaviti da je uslov napretka prema NATO inegracijama rušenje ove vlade, što nema osnove”.

(N1)