Senad Pećanin tvrdi : Ako osude Keljmendija, biće to presuda i Radončiću

Senad Pećanin, sarajevski novinar i advokat, za “Zašto?” analizira svjedočenje Fahrudina Radončića, političara i medijskog tajkuna, na prištinskom suđenju Naseru Keljmedinu, optuženom za ubistvo i organizovani kriminal, tokom kojeg je “bošnjačku političku mafiju” optužio za ubistvo sarajevskog ratnog komandanta i istaknutog člana podzemlja Ramiza Delalića ‘Ćele’ i drugih osoba.

Iskrenost

Fahrudinu Radončiću i Bakiru Izetbegoviću treba vjerovati da su iskreni jedino kada tokom predizbornih kampanja govore jedan o drugom. Podsjećam, uoči izbora za člana Predsjedništva BiH 2014. godine, Radončić je višekratno javno Izetbegovića predstavljao vođom bošnjačke mafije, nalogodavcem više nerasvijetljenih ubistava, te pripadnikom porodično-stranačkog klana koji je prisvojio milijarde maraka novćane pomoći namijenjene Bošnjacima tokom rata u BiH. S druge strane, Izetbegović je Radončića opisivao kao nezajažljivog tajkuna u službi interesa centara koji su odgovorni za genocid nad Bošnjacima i agresiju na BiH.

Krediti

Teške optužbe na račun Izetbegovića i SDA koje je izrekao tokom svjedočenja u sudskom postupku protiv Nasera Keljmendija u Prištini ne otkrivaju, dakle, ništa sto Radončić već nije govorio o svojim koalicionim partnerima iz SDA na svim nivoima vlasti u BiH. Međutim, Radončićevo svjedočenje otkriva njegovu veliku paniku. Kalibar teških optužbi koje je izrekao srazmjeran je ulozima o kojima odlučuju i suđenje Keljmendiju u Prištini i Radončiću u Sarajevu: a ulozi su, ni manje ni više: Radončićeva sloboda, političko preživljavanje njegove stranke i njega osobno, kao i opstanak uzdrmale poslovne imperije podignute na kreditima koji su stigli na naplatu.

Politička prostitucija

Politička koalicija Izetbegovića i Radončića od samog početka je odnos partnera koji ne smiju jedan drugom okrenuti leđa od straha da će primiti nož. Takav odnos u istupima i jednog i drugog lidera naziva se “bošnjačkim jedinstvom”. Ni Izetbegović, ni Radončić nisu gadljivi kada je vlast u pitanju i međusobnom spremnošću na bilo kakvu suradnju pokazali su svu raskoš balkanske političke prostitucije. Radončić je svjesno stao na korak od ponavljanja optužbe na račun Izetbegovića, upućujući mu time poruku da će mu pružiti šansu da obustavi i anulira Radončićevo sudsko procesuiranje.

Korak od optužbe

No, ako može uticati na ishod suđenja u Sarajevu, Izetbegovićev uticaj ne domašuje do suda u Prištini. Zato će Radončićeva sudbina zavisiti od ishoda suđenja njegovom prijatelju i poslovnom partneru Naseru Keljmendiju: bude li Keljmendi osuđen za ubistvo Ramiza Delalića biće to presuda i Radončiću. A tada Radončić neće stati na korak od optužbe po kojoj je Bakir Izetbegović nalogodavac mnogih nerasvijetljenih ubistava i vođa moćne bošnjačke mafije.

(Kliker.info-RSE)