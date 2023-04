Senad Pećanin : Stranke kojima je stalo do BiH moraju jasno poručiti da neće prihvatiti vlast s privremenim rješenjem

Christian Scmidt nije problem sam po sebi: on je samo dobrovoljni izvođač radova, zvučnom funkcijom počašćeni njemački politički penzioner, u projektu rekonfiguracije Zapadnog Balkana koji je započela Trumpova, a na kojem još prilježnije radi Bidenova administracija, uz asistiranje Velike Britanije. Treba biti jasno: iako formalno-pravno Visoki predstavnik ima ovlasti za samostalno donošenje odluka, niti jednu nije nametnuo, niti će to učiniti, bez naloga ili suglasnosti Amerike.

Visoki predstavnik Schmidt je nekompetentan, nedobronamjeran, nesputan demokratskim principima i procedurama, neodgovoran, nadmen, ohol. On gaji duboki prezir prema svima koji mu mašu, poput brodolomnika na splavu, očekujući spas od visokih talasa, i govore: “Hej, i mi smo Evropljani!”. On je svoju funkciju u potpunosti stavio u službu trajnog osiguranja povlaštenog položaja HDZ-ove oligarhije. Nakon njegovih intervencija u Izborni zakon i Ustav Federacije BiH u potpunosti se obesmišljavaju i posljednji i svi budući izbori: oni se mogu održavati, kao pučki igrokaz sve manje preostalih građana koji vjeruju da ima smisla izići na izbore i glasati, ali će o izvršnoj vlasti odlučivati, bez obzira na izborne rezultate, HDZ. Ovo što Christian Schmidt radi – ruga se osnovnim demokratskim principima i presudama Evropskog suda za ljudska prava – po posljedicama za mogućnosti stvaranja evropske BiH, ali i očuvanju ikakve države, ravno je uvođenju i držanju embarga na oružje braniteljima Bosne tokom genocidne agresije koja je započeta 1992. godine.

Neko je rekao da je ponekad jedina gora okolnost od one u kojoj ti je Amerika neprijatelj – ona u kojoj ti je Amerika prijatelj. Amerika je bila prijatelj Bosne i kada je držala embargo na naoružavanje njenih branitelja tokom agresije i kada je povela odlučnu NATO intervenciju, nakon srebreničkog genocida protiv Vojske Republike Srpske. Odnos Amerike prema BiH kao da potvrđuje lucidnost ocjene Winstona Churchilla: “Ne brinite za Ameriku! Ona na kraju uvijek donese ispravnu odluku, onda kada prethodno isproba sve druge mogućnosti.” Smatram da je Amerika ispravno procijenila da su korumpirana SDA i vlast dinastije Izetbegović ozbiljna prepreka perspektivama stabilne, evropske Bosne.

Ono što izostaje, sa pogubnim posljedicama, jeste jednak tretman prema ne manje toksičnim akterima Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću. Njihovo i stavljanje njihovih najbližih saradnika na američke “crne liste” pretvara se u farsu kada poslanik Trojke Peđa Kojović prije glasanja za izbor čelnika Parlamenta BiH nazove američku ambasadu u Sarajevu i pita da li da glasaju za Čovićevog Marinka Čavaru, koji je na “crnoj listi”. Ne zna se šta je tu tužnije: to što poslanik zove stranu ambasadu da pita kako će glasati, to što dobije odgovor da glasaju za izbor čovjeka koji je na “crnoj listi” države koju ta ambasada prestavlja ili to što poslanici “Trojke” stvarno glasaju za Čavaru.

Kakve su posljedice sada, pola godine nakon izbora, na proces formiranja vlasti i općenito na političku klimu u zemlji?

Važno je i neophodno i Amerikance i Christiana Schmidta neprestano upozoravati da su oni, nametnutom odlukom od 2. oktobra 2022. godine, proizveli tešku krizu u Federaciji BiH. Polovinu svog cilja su ostvarili: Zagrebu su, kroz povlašteno pozicioniranje HDZ-a, omogućili dominantni utjecaj i upravljanje Federacijom BiH, i to trajno ukoliko zadrže nametnute promjene izbornog zakona. Istovremeno su proizveli dvije posljedice, od kojih možda jednu i nisu željeli: osakatili su nenacionalističke, građanske stranke i ojačali SDA. Prethodno su duže od četiri godine tolerirali Čovićevu blokadu Federacije BiH i primjenu rezultata izbora iz 2018., koju je uspješno provodio upravo Marinko Čavara, tadašnji predsjednik Federacije BiH. Više nego licemjerno zvuči kada Amerikanci i OHR sada vrše pritisak i osuđuju potpredsjednika Federacije BiH Refika Lendu što potpuno legalno koristi mogućnost koju su prethodno godinama koristili HDZ i Čavara. Pri tom, SDA i Lendo nikada ne bi bili u ovoj poziciji da im Schmidtove katastrofalne nametnute promjene izbornog zakona nisu to omogućile.

Kako onda izići iz ove krize, koji su to konkretni potezi koje bi politički predstavnici u našoj zemlji mogli povući?

Najvažniji potez koji mogu i moraju u ovom trenutku povući sve stranke kojima je stalo do Bosne i Hercegovine i njene evropske perspektive jeste jasno, najjasnije, hitno javno upozorenje Schmidtu i Americi da oni neće prihvatiti ulazak u Vladu Federacije BiH ukoliko se nove promjene izbornog zakona ili Ustava Federacije BiH budu odnosile samo na ovaj izborni ciklus koji je za nama. Prihvatljivo je rješenje da, do nužnih promjena i Ustava BiH i Ustava Federacije BiH, federalna vlada može biti formirana uz podršku dva člana Predsjedništva Federacije BiH. U ovom kontekstu, valja zapaziti i priznati dvije ohrabrujuće činjenice: da je SDA javno podržala takvo rješenje iako je ono definitivno izbacuje iz federalne vlade SDA za najmanje četiri naredne godine; i drugo, principijelan stav Semira Efendića i Nermina Ogreševića, lidera stranaka “Osmorke”, da njihove partije, unatoč primamljivim ponudama resora, neće ući u vladu ukoliko njeno formiranje bude omogućeno nametnutim rješenjem za jednokratnu upotrebu.

Možemo li računati na zapadne saveznike, šta možemo očekivati u tom pravcu?