Senad Pećanin: Sebija Izetbegović morala biti među optuženima u slučaju “Respiratori”

Advokat i novinar Senad Pećanin gostujući u Pressingu sa Amirom Zukićem komentarisao je prvostepenu presudu u slučaju “Respiratori” premijeru FBiH Fadilu Novaliću, Fikretu Hodžiću, vlasniku Srebrene maline i Fahrudinu Solaku, suspendovanom direktoru FUCZ-a i Ministrici finansija Vlade Federacije BiH Jelki Miličević.

“Nije me iznenadila presuda. Mogu reći da je očekivana, da je kontroverzna kao čitav postupak, i da je veoma značajna za BiH za pravosuđe i vladavinu prava u BiH”, kazao je Pećanin i ponudio objašnjenje zašto je kontroverzna.

“Čitav postupak ima jednu veliku mrlju, ne samo pravnu, već i u dimenziji čiste ljudskosti i humanosti. Naime, Tužilaštvo BiH ima velike propuste, nije ni pokušalo da utvrdi koliko su ovi propusti sa nabavkom upravo tih respiratora koji su nabavljeni preko Srebrene maline, koliko su odnjeli ljudskih života”.

Upravo je Pećanin ispred građana podnio krivičnu prijavu zbog nabavke mediciske opreme, lijekova, vakcina i respiratora u vrijeme pandemije, zbog, kako kaže, lošeg upravljanja situacijom nadležnih. Međutim, odgovoro nije dobio nikada.

“Nikada nećemo saznati koliko je ljudi izgubilo život zbog ovakve nabavke. To je poražavajuće za nas kao društvo. Ja se plašim da će sve biti manje šansi da ikada dođemo do približnog broja ili imena ljudi koji su podlegli i izgubili svoje živote zbog ovih respiratora”, kazao je Pećanin.

Kazao je i da bi bilo neprofesionalno da kometariše drugostepenu presudu i da bi kao pravnik i advokat morao imati obrazloženje presude.

“Tek nakon čitanja presude i obrazloženje presude bih mogao komentarisati kakva bi mogla biti drugostepena odluka. Ja znam da to u najmanju ruku izaziva političke kontroverze, ali bez analiziranja sudske presude od nekoga ko je advokat, bez čitanja obrazloženja presude i tog dijela optužnice koji se odnosi na Jelku Miličević, mislim da bi bilo neprimjereno”, dodao je.

“Sebija Izetbegović je morala biti među optuženim”

Pećanin je naveo nekoliko bitnih detalja koji su vezani za ovaj slučaj.

“Prije svega, mislim da je veoma diskutabilno da se među optuženima nije našla dorektorica KCUS-a, Sebija Izetbegović. Zato što smo preko istražnog procesa, svjedočenja i uvidom u materijalne dokaze koji su prezentirani Tužilaštu vidjeli da je postojala njena jasna uloga i da je bila jedan od ključnih aktera nabavke respiratora na ovakav način. Ovo se ne bi desilo da to Sebija nije tražila, ne bi to ni Srebrena malina nabavljala i čitav taj niz ljudi u tom lancu. Postoje indicije koje nju svrstavaju na ovu listu optuženih odsoba”, kaže Pećanin i podsjeća:

“Izveden je jedan dokaz gdje se ona spominje kao “Sebi” i da je ona kao svjedok kazala da se ona zove Sebija. Ukoliko postoji osoba koja se zove Sebi, a da to nije ona, i da je učetsvovala u naručivanju respiratora, onda …”

Da li je to bio politički pritisak na Tužilaštvo da se Sebija Izetbegović ne bude optužena, Pećanin kaže da jeste iako za to nema dokaze.

“Ovo je krah SDA”

Pećanin je kazao da je ovo krah SDA osim u slučaju ukoliko u SDA postoje pojedinci ili dijelovi stranke koji su svjesni da je način na koji je porodica Izetbegović vodila stranku, put u propast stranke, BiH pa i Bošnjaka.

“Ukoliko postoje takvi dijelovi stranke, pojedinci, i ukoliko su spremni, sposobni, dovoljno hrabri da podvuku i da analiziraju dokle je politika Izetebegovića dovela SDA i politiku, onda to ne mora biti kraj i krah SDA. Ona vjetrovatno nikada više, na svu sreću, neće biti u prilici da vlada kako je vladala, ali to otvara mogućnost za transformaciju stranke.”

Dodaje da ako se ova presuda i prethodno oduzimanje diplome magistra nauka Sebiji Izetbegović od UNSA iskoriste za politički obračun sa SDA, onda je to projekat koji neće stabilizovati prilike u BiH i napraviti pravnu državu. Pa pojašnjava:

“Dvije su vrste pritisaka bile na Sud i Tužilaštvo. prvo iz IZ BiH, bošnjačkih krugova, SDA, kao zavjera prema Bošnjacima. Tako su govorili javno i u medijima. To je pritisak. Javna tvrdnja bez ijednog dokaza jeste pritisak prvog reda. Druga vrsta pritisaka su u ovom slučaju pritisak Amasade SAD u BiH. Sjećate se da su herojima mjeseca proglasili tužioce koji su vodili ovaj postupak. To je neprihvatljivo, makar se radilo i o Ambasadi SAD. To je pritisak i jasna poruka da se daje podrška tužiocima”.

Kaže da je svima jasno da se Tužilaštvo BiH ponaša kao tužilaštvo koje je nadležno za samo jedan dio Federacije BiH i to onaj dio gdje je SDA bila na vlasti. “Ista je zloupotreba i krađa bila u Republici Srpskoj, nezavisni mediji su to pisali. Tužilaštvo BiH nije pokazalo nikakv entuzijazam da preuzme taj slučaj. Kada je u pitanju Hercegovina gdje je HDZ u vlasti, takvih aktivnosti nema”, kaže Pećanin.

Jedan od uzroka je činjenica, ističe, da politički pluralizam u BiH postoji u dijelu BiH gje su Bošnjaci najbrojniji. Kaže da tamo ima najviše profesionalnih medija, intelektualaca i najviše novaca za razliku od homogenog utjecaja gdje su na vlasti HDZ i SNSD.

Podcrtao je da to ne amenstira SDA za kriminal i korupciju ali da treba imati standarde i da se Tužilaštvo uključi u procesuiranje i drugih krininalnih aktivnosti stranačkih lidera i njihovih stranaka.

Dodao je i kako nije bio jači slušaj presude, prvostepene, od rata do danas. Podsjetio je na slučaj iz 2008, 2009. i 2010. kada je SIPA sa Tužilatvom vodila istragu sve do praga dizanja optužnica protiv Zlatka Lagumdžije, Dragana Čovića i Milorada Dodika.

“Onda su se dogodili izbori 2010. i po sistemu onom iz Nadrealista, Marko, Ivica i Enes, te istrage su ekspresno zatvorene. Od tog trenutka kreće sunovrat, slobodni pad nivoa zakonitosti rada pravosudnih institucija BiH sve do danas i neće se završiti. Ova odluka i odluka Apelacionog vijeća u slučaju Memić, koje je ukinulo kompletnu presudu Vijeća kojem je presjedavao sudija Branko Perić, daju nadu da bi se nešto moglo promijeniti. Za takav epilog treba hrabriji angažman svih u pravosudnom sistemu”, rekao je.

“BiH i Crna Gora nisu više prioriteti američke administracije” rekao je advokat i novinar Senad Pećanin gostujući u Pressingu ističući da je njihov priritet vanjske politike prema Zapadnom Balkanu sporazum o međusobnom priznavanju Srbije i Kosova.

“Amerika ima različite slojeve interesa na Balkanu. BiH ima nesreću kao Crna Gora da je ključni prioritet u različitim slojevima interesa Amerike na Balkanu postizanje sporazuma Kosova i Srbije . Vrlo brzo će shvatiti dubinu svoje zablude. Popuštanjem Aleksandru Vučiću i žrtvovanjem Crne Gore, žele ga prinuditi da potpiše taj ugovor o priznanju Kosova”, kaže Pećanin.

Pećanin ističe da se njima čini da je izlaz za BiH moguć jedino u sklopu šire regionalne platforme. Na našu žalost, kaže Pećanin, SAD su promijenile softver prema Balkanu. Kao tri ozbiljne države vide Srbiju, Hrvatsku i Albaniju. BiH treba da bude ona nad koju će vlast imati Beograd i Zagreb i da je to pogubno za Zapadni Balakan, za BiH.

“Ostaće teritorija koja se u odnosu na interese Hrvatske i Srbije odnosi kao odnos Rusije na teritoriju Bjelorusije”, kaže.

Dodaje da su prošla vremena kada je BiH bila prioritet američke vanjske politike.

“Ne mislim da je BiH neprijatelj Amerike. Međutim, okrenuo bih čitavu stvar. U čemu je odgovornost Sarajeva prema stavu SAD u odnosu na BiH. Pouzdano znam da je ambasador BiH u UN-u Sven Alkalaj tražio i molio od Predsjedništva BiH, ministarstva vanjskih poslova, da realizuje projekte inicijative i ideje koje njemu traži State Department, i nije bilo odgovora. Te funkcije su imali iz SDA i sada se žale što Amerika mijenja politku prema BiH. Šta je Sarajevo radilo svo ovo vrijeme. Nikakve inicijative prema SAD nismo imali. Upozoravani smo na korupciju, da se bošnjacki vrh vezao za Erdogana, pa podršku Muslimaskoj braći Bakira Izetbegovića. Danas Vućič ima bolje odnose sa arapskim svijetom nego mi. Pa sva kapitalna ulaganja su iz Kine i Turske u BiH. BH Telecom, kada čitav zapadni svijet gasi Tik Tok kupuje mrežu od Huaweija. Zar mislite da to niko u SAD ne prati. Kad iranski dronovi ubijaju ukrajinske civile, Bisera Turković prima ministra vanjskih poslova Irana u Sarajevu i Amerika neprijatelj”, kazao je Pećanin.

Dodika štiti Rusija

Pećanin kaže da ključevi podrške Miloradu Dodiku leže u Beogradu i pokušavajući da odobrovolje Vučića jeste rezanje potpore koju je Dodik imao svih ovih godina iz Begrada.

“Sada među njima postoji jaz. Kada je zadnji put spomenuo otcjepljenje, Vučić ga je otresao i rekao da je to vrijeme otcjepljenja prošlo. Dodika sada čuva Rusija. Ishodište tog problema će biti ishodište sporazuma Zapada i Beograda. Ako bi “de facto” priznali Kosovo, onda bi Dodik ostao bez podrške i otišao u paketu. Ako ne bude sporazuma, Beograd će korisiti Dodika kao ucjenu i protutežu”.

Nakon što je Jakov Milatović postao novi predsjednik Crne Gore, Pećanin je mišljenja da se Crna Gora vratila u prošli vijek.

“Crna Gora preživljava dramtične trenutke. Nešto slično kao iz 1918. kada su izgubili identitete i kraljevsku porodicu. Srbija je ukinula njihov identitet. Sada se to dešava. Zemlja koja je priznala genocid u Srebrenici, koja je osudila angažman svojih državljana u agresiji na BiH, koja je ušla u NATO, koja nema sprova sa komšijama, vraćana je u decenije prošlog vijeka. Vladajuća velikosrpska ekspozitura u Crnoj Gori može sada promijeniti karakter državnosti. Slijedeća je Bosna i Hercegovina.”, zaključio je.

(Kliker.info-N1)