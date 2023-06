Senad Pećanin :Konačno sam shvatio da sam teško pogriješio što nisam na vakat emigrirao na Novi Zeland

U organizaciji Aspen Instituta u Berlinu je dana održana Međunarodna konferencija “New Government, New Reform Effort?” koja je okupila visoke političke zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva iz Njemačke i Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić učestvovao je na panelu “A New Reform Impetus for Bosnia and Herzegovina” uz sagovornike Christiana Schmidta, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te Susanne Schütz, direktoricu za Jugoistočnu Europu ispred njemačkog federalnog ureda za vanjsku politiku.

Na konferenciji se govorilo o reformskim procesima, europskom putu Bosne i Hercegovine i ispunjavanju 14 prioriteta nužnih za otvaranje službenih pregovora, kao i otvorenim političkim pitanjima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Duboko razočaran onim što je čuo na konferenciji bio je sarajevski advokat i novinar Senad Pećanin. Prepoznaje se to iz njegove reakcije na Twitteru u kojem je žestoko kritikovao prisutne a zatim najavio i svoje (doživotno) povlačenje iz javnog prostora u pogledu analiziranja domaće, regionalne, evropske i svjetske politike.

Ovaj emotivni istup Senada Pećanina prenosimo u cjelosti:

“Nakon današnje konferencije (na kojoj je Christian Schmidt govorio o aktuelnim ‘bh. reformama’ koje je on omogućio, a Konakovićev zamjenik Josip Brkić o idiličnom stanju u BiH nakon formiranja vlasti), ja sam rekao da bi odluke Visokog predstavnika mogle zaista biti ocijenjene kao pun pogodak ukoliko je njihov cilj zadovoljenje potreba njemačkog tržišta radne snage za obrazovanim i kvalificiranim kadrovima iz BiH i regiona.

S obzirom da bi, u skladu sa višegodišnjim odnosom EU i brzinom integracija država Zapadnog Balkana, BiH mogla postati članica Evropske unije 2147. godine, potrebno je:

1. da međunarodni akteri nastave da glume da Evropska unija želi države Zapadnog Balkana integrirane u Evropsku uniju;

2. da domaći političari nastave da glume da je njihov cilj članstvo BiH u Evropskoj uniji.

S obzirom da sam konačno shvatio da sam teško pogriješio što nisam na vakat emigrirao na Novi Zeland (zato što je Australija, ipak, preblizu Zapadnom Balkanu), odlučio sam da današnjom konferencijom okončam moj višedecenijski javni angažman u praćenju i analiziranju domaće, regionalne, evropske i svjetske politike.

Nadam se da je moja odluka neopoziva i doživotna, mada nisam siguran da jedna od slabosti mog karaktera ne bude jača od moje namjere.

Skoro 40 godina sam vodio unaprijed izgubljene bitke, uvijek o ‘svom trošku’ i u korist vlastite štete, sa nadom i pogrešnim uvjerenjem da mogu doprinijeti izgradnji društva u kojem se kao građanin neću svakodnevno osjećati poniženim od strane bahatih, lopovskih, nacionalističkih, nekompetentnih i korumpiranih vlasti.

Ukoliko (hopefully) budem istrajao u mojoj nakani, korist će biti opća: moja, zato što ogroman dio mog vremena, nerava, energije i zdravlja neću više rasipati na politiku, a političare u BiH ću osloboditi moje (skupe) navike da im javno saopćim šta mislim o njima.

Ja još ne znam ima li života nakon smrti, ali mi se čini da je moguć život i bez praćenja politike (doduše, ni to ne znam, jer još nisam probao). U svakom slučaju, ja sam namjerio promijeniti drugu polovinu mog života. Više neću živjeti u skladu sa Marxovom XI tezom o Fojerbahu, donekle modificiranom (‘Levati su svijet samo različito tumačili, ali radi se o tome da se on promijeni.’). Od mene toliko. Svim pratiteljima puno pozdrava!”, napisao je Pećanin.

