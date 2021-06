Senad Hadžifejzović u Pressingu : “Sve je ovo počelo sa aferom Respiratori “

Senad Hadžifejzović, novinar i vlasnik Face televizije u Pressingu na N1 je kazo da nikada nije odlazio iz BiH iako je imao ponude. Na pritiske i napade koji su vršeni na njega, njegovu porodicu, televiziju i upslenike je odgovorio tako što je kazao da ga iz BiH i iz posla nisu otjerali ni četnici, bradonje, divljaci – pa neće ni “ovi”.

Njemu je u proteklom periodu i mnogo puta prije toga nacrtana meta na čelo. Da li ga je to ikada tjeralo na razmišljanje da ostavi i “batali sve”?

“Jeste. Ali pazi. Uvježban sam. Bio dnevnik, idem dalje. Bio rat, idem dalje. Eleonora Prohić je 1991. godine bila direktor međunarodnih odnosa na TVSA. Odlučila je da sam ja taj. Da sam trebao da idem van BiH. Molila me, tjerala, kumila, da odem mjesec dana u SAD, tri mjeseca u Hilversung. Dvije godine u Euronews, da ja budem taj koji osniva Euronews ovdje. Nisam otišao”, izjavio je.

“Kada je počeo rat – odložio sam. Nije me otjerao četnik, bradonja, divljak – neće me otjerati ni ovi. Pitanje je smisla. Kome sam onda govorio ‘dobro veče’. Ko te razumije? Jesam li normalan da založim svu imovinu, hipoteke… Od prvog dana sam mogao da prodam Face za ozbiljan novac. Sada, za vrlo lijep novac. Mučim se umjesto toga. Borim se za nekoga ili nešto. Kada nisam otišao tada, borio sam se za slobodnu, demokratsku BiH. Ovo nije ta BiH, čim je podijeljena nacionalno”, kazao je u Pressingu.

Hadžifejzović: Nudili su mi milione, ulazak u politiku

“Kakav bih bio primjer da prodam sve i odem. Ostajem zbog ideala koje ljudi ne razumiju. Ostajem zbog profesije, zbog mog posla. Borim se, autor sam. Imamo pravo za to. Zalažem sebe i pitam sve – to je moje. Novinarstvo je moje”, poručio je.

Nudili su mu mnogi kako kaže i ulazak u politiku, Adil Zulfikarpašić u ratu, zvali su ga i u stranke – ali je odbio. Ispričao je kako mu je Fahrudin Radončić 2004. i 2005. nudio milion KM godišnje, na tri godine, da uspostavi sistem i rad TV Alfa, što je odbio.

Face televiziju ne bi nikako prodao SDA, a naveo je kako je Bakir Izetbegović naredio jednoj javnoj firmi da se na oglašava na Face televiziji.

“To mi je rekao Mirsad Zaimović. Napravio sam projekat – idem da razgovaram sa velikim firmama, hajmo ugovor na pet godina, sa serijom Lud zbunnjen normalan, utakmice, Centralni dnevnik, jutarnji program… Dogovorili smo bili – ali rekao mi je ne može na pet, nego na tri. Nakon 24 dana prekinuli smo ugovor. Rekao sam mu – tužit ću te, uništit ću pravno Telekom. Ali ti neću ništa. samo reci kako je bilo.”

Kako ti uništavaš ljude?

“Šutio je minutu, iskoristio ružnu riječ. Kaže, Bakir je sjedio kući i dirao je po daljinskom. Vidio je Face. Vidio je LZN i BH Telecom. Nazvao je Hamdu Katicu i ugovor je prekinut. Ja tu ništa ne mogu”, pojasnio je.

Nije uputio tužbu.

Pola godine nakon toga je bio Izetbegović gost Face TV.

“Rekao sam mu – kada ti uništavaš ljude – šta uradiš? Nazovem Hamdu Katicu i kažem mu da ti ne da.”

Gostujući u večerašnjem Pressingu na N1, ugledni novinar Senad Hadžifejzović je prepričao i tok događaja kada se desio nedavni napad na njega. “Sve ovo počelo je sa aferom Respiratori. Kažu da ja jašem jedini na toj priči 15 mjeseci”, dodao je, između ostalog, Hadžifejzović.

“Bio sam u studiju”

“To je bilo pred početak emisije. Ja sam bio u studiju. Kada se završila emisija, jedna gospođa čiji je suprug umro u KCUS-u i on je nju našao.. Ona je mene nazvala i slala poruke i kazala da je njoj prijetio i opsovao mrtvog muža. Ona je ranije na Facebooku tražila dokumentaciju i javno prozivala. On je nju targetirao, onda je sam on rekao: Sada sam bio na televiziji, sačekat ću ga vani, ima pozdrave od Sebije Izetbegović. Spojili smo tu priču i počeli su dolaziti pozivi od nekih ljudi koji su znali šta se desilo. Došla je policija”, pojasnio je Hadžifejzović.

Ko je on uopšte?

Kako je kazao, ima sažaljenje prema napadaču s obzirom na njegov život.

“Ja imam sažaljenje prema tom momku. To je dijete iz Foče, 12 godina je imao kada je bio u Foči. Meni se svijet raspada, tako mi moje djece kada sam saznao koje je to dijete. Nažalost, to mu ne može biti alibi, niti društvu. On je naručen, da li ga je neko podstrekao ili.. Mi smo Balkan, na Balkanu ne napadaju tipovi poput Brucea Willisa, ovdje napadaju i takvi“.

“Stvarno je nevjerovatno da se nisu oglasili”, dodao je.

Kako je kazao, da želi voditi privatni rat – ne bi mu trebalo više od tri minuta priloga.

“Da je to privatni rat, ne bi mi trebalo više od tri minute priloga. Ja sam legalista. Ljudi moraju da shvate kada tumače šta je lično. Moja emisija je autorska, tvoja emisija je autorska, ali imaš neke okvire van kojih ne možeš. Ja sam vlasnik televizije koja jedina ima stoprocentno vlasništvo. Napravili smo je tako što je sve pod hipotekom. To je autorska emisija, znači stojim iza toga. Iza te informacije. To je autorska emisija gdje ja imam stav, mišljenje, ali opet sam novinar“.

Ističe da je sve počelo još sa aferom “Respiratori”.

“Sve ovo počelo je sa aferom Respiratori. Kažu da ja jašem jedini na toj priči 15 mjeseci“.

Ključni momenat

“Ključni momenat jeste moj intervju sa Vučićem. U trenutku kada ga pitam da li je tačno da mu je Izetbetgović slao “emisare” uoči njegovog nastupa u Vijećnici da obavijesti da on samo pravi predstavu, laž? To je Vučić indirektno jasno potvrdio. Taj intervju sa Vučićem, njega je pripremao Beba Popović, obavještajna služba. To je potpuno legalno i legitimno. Meni je bio problem koje pitanje da postaviš a da ga ne očekuje, i to je bilo to pitanje“, dodao je.

“Taj čovjek je sam rekao da je napravljena predstava i jednom u intervjuu je rekao da je sve slagao”.

“Ovdje se radi o nečemu što hoću da javno kažem: Je li vele izdaja toliko ubijenih u Sarajevu, Srebrenici? To je priča o čitavoj BiH, o sedam gradova koji nisu ušli u presude. Suštinski je to i niko se tom temom ne bavi, ne smije. To je ključno. Ti poslije rata izdaješ tu “epopeju” i ničim se nisi odbranio osim da kažeš ‘on je taj četnik, on je taj’“, dodao je Hadžifejzović.

“Je li on napravio predstavu u Vijećnici. Prvi put je izgledao kao predsjednik. Sve je bilo na nivou. Bakir je branio Vučića od tebe. To je poenta. On je rekao sam, stoti put ponavljam, da je slagao svoj narod”.

O intervjuu sa Vučićem?

Postojali su i neki negativni komentari zbog “večere sa Vučićem”.

“Bio je i ručak i večera. To su producenti dogovarali. On kada je potvrdio intervju rekao je “želim da vam pokažem još nešto”. To je bilo jako naporno jer treba da se skoncentrišem na intervju bez papira. To je suštinski dio intervjua, to je dio gdje se mi “ispipavamo”. Zašto niko to ne komentariše? Ja nemam predstavu da Predsjedništvo Srbije ima terasu nazad. Zašto niko ne komentariše “moju spremnost”. Takvi su narodi ovdje, svjesno te dočekuje možda i malo da te “omekša”, možda i drugih razloga“, pojasnio je.

“Ja nikada neću izgovoriti rečenicu da nisam sto posto siguran, niti postaviti pitanje koje nema smisla”, kazao je Hadžifejzović.

Novinar Senad Hadžifejzović večeras je u “Pressingu” na N1 ekskluzivno govorio o svojoj trenutnoj situaciji u vezi sa nedavnim napadima na njega, te i presudi koja je izrečena. Po prvi put je govorio o detaljima o koji ranije nisu bili poznati.

O svom obraćanju javnosti od prije dvije noći koje je odjeknulo cijelom BiH, kazao je:

“Moja izjava je jedna od mojih rijetkih slabosti. Mislim da prekjučer nije trebalo da uđem u studio. Izvinjavam se svima koji su to gledali, ljudi su zabrinuti, prepali su se. Ja sam ušao u studio jer sam se vratio s ročišta, jer je sutkinja oslobodila napadača. Tu sam bio vrlo miran, došao sam na posao i vidio da je Raport otkrio da je stukinja Jasmina Sazdovski na Facebook profilu komentarisala ranije CD i mene. Tu onda osjetiš jednu nesigurnost, nije da ti je presudio Sud nego osoba koja ima stav sličan napadaču; ne voli te, komentariše te, pljuje te. Sudija. Mene je šokiralo da sudije imaju tako otvorene profile i ostavljaju javni trag. Mislio sam da sudije žive u nekom sigurnom svijetu“.

Ko će biti kriv ako se nešto desi?

“Toga smo svi svjesni, ali ovo nije priča o meni. Ovo je priča o ljudima koji govore javno, koji pričaju istinu. Gdje je Slobodan Vasković, gdje je Dragan Bursać, gdje je Sušnica koji je nejglasnije kritikovao režim? Šta je sa istragama kada je Željko Kopanja ubijen?”, dodao je Hadžifejzović i kazao:

“Mi najistureniji smo primjer ostalima koji možda skupljaju kuraž da se obrate javnosti”.

O trenutnoj odluci Suda, kazao je:

“Odluka je van pameti, može da te gađa sa 50 metara, sa 100 metara. Ne piše da se ne smije približavati mojoj porodici. Presuda je ranije donesena takva ili je nabrzaka. Ja više tražim zaštitu za moju porodicu i druge novinare, nego za sebe”.

“Poruka je vrlo jednostavna i svima jasna. Nažalost, može da se obije i drugim ljudima. Ljudi ne razmišljaju o opštim principima. Ne razmišljaju da se sudska odluka i njih tiče. Poruka je da je presuda politička i tačka. Prijavio sam Bakira Izetbegovića, Sebiju, Osmana Mehmedagića i još dvije polu-javne ličnosti koje su sigurno direktni podstrekivači”.

Šta je podstrek?

“To što je Izetbegović rekao da sam snishodljiv. On nije naš, on je grub prema Bošnjacima, mekan prema Srbima. To je otvaranje vrata. Ljut je na sebe jer je svjestan šta je rekao. Izetbegovićku jer se spominje u porukama, Hajdarević koji je rekao da imam pozdrave od doktorice Izetbegović. Zašto se nisu oglasili? Imam dokaz preko prijatelja da je Osman Mehmedagić rekao: Reci prijatelju da se smiri. Ovo je prvi put da javno govorim. Da je to u Kongu, Zairu, bilo gdje da ti šef obavještajne službe pošalje takvu poruku? Zvuči mafijaški. Budeš šokiran, iznenađen. Ako ti takvu poruku pošalje šef obavještajne službe, šta treba da uradi njegov poslušnik?“, kazao je Hadžifejzović.

