Senad Hadžifejzović o posjeti Morgana Freemana: Bio je ovo veliki korak za mene, ali najveći za BiH (Video)

Kako je kazao Hadžifejzović, serijal „Priča o nama“ (The Story of Us) imat će šest epizoda, a od oktobra će se prikazivati na kanalu Nacionalne geografije. Jedna od tih šest priča je i o BiH.

– To je priča o meni, sa mnom ali mnogo važnije svjetski i historijski važno veličanstveno priča o nama, našoj zemlji. Nije to obična priča. Teško je uopće prepričati temu koju su snimali. Bio je ovo veliki korak za jednog bosanskog novinara, ali najveći korak naprijed za našu zemlju – kazao je Hadžifejzović.

Ekskluzivni intervju sa Morganom Freemanom koji će 1. juna napuniti 80 godina bit će prikazan na FACE TV 2. juna. Intervju je snimljen u Potočarima u Srebrenici gdje je sniman dio filma „Priča o nama“.

(Kliker.info-NAP)